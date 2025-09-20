SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pytha FX
GPI BG

Pytha FX

GPI BG
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
PUPrime-Live 7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
264
Kârla kapanan işlemler:
258 (97.72%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (2.27%)
En iyi işlem:
6.35 USD
En kötü işlem:
-1.15 USD
Brüt kâr:
272.99 USD (30 466 pips)
Brüt zarar:
-2.46 USD (283 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
124 (146.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
146.58 USD (124)
Sharpe oranı:
1.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.65%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
150.29
Alış işlemleri:
106 (40.15%)
Satış işlemleri:
158 (59.85%)
Kâr faktörü:
110.97
Beklenen getiri:
1.02 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
-0.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.80 USD (2)
Aylık büyüme:
30.11%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.80 USD (0.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.18% (1.80 USD)
Varlığa göre:
8.43% (87.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.s 73
GBPUSD.s 51
AUDCAD.s 46
EURAUD.s 45
USDCAD.s 23
AUDCHF.s 13
AUDNZD.s 11
AUDUSD.s 1
SOLUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.s 102
GBPUSD.s 73
AUDCAD.s 22
EURAUD.s 41
USDCAD.s 16
AUDCHF.s 6
AUDNZD.s 4
AUDUSD.s 0
SOLUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.s 9.7K
GBPUSD.s 7.3K
AUDCAD.s 3.7K
EURAUD.s 6.1K
USDCAD.s 2.2K
AUDCHF.s 506
AUDNZD.s 661
AUDUSD.s 44
SOLUSD 127
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.35 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 124
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +146.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
FX scalping
İnceleme yok
2025.09.20 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
