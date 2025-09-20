- Incremento
Total de Trades:
448
Transacciones Rentables:
437 (97.54%)
Transacciones Irrentables:
11 (2.46%)
Mejor transacción:
10.74 USD
Peor transacción:
-1.31 USD
Beneficio Bruto:
505.70 USD (56 435 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.65 USD (506 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
124 (146.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
146.58 USD (124)
Ratio de Sharpe:
1.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.65%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
278.36
Transacciones Largas:
203 (45.31%)
Transacciones Cortas:
245 (54.69%)
Factor de Beneficio:
108.75
Beneficio Esperado:
1.12 USD
Beneficio medio:
1.16 USD
Pérdidas medias:
-0.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.80 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.26%
Pronóstico anual:
63.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1.80 USD (0.32%)
Reducción relativa:
De balance:
0.18% (1.80 USD)
De fondos:
45.74% (594.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|164
|GBPUSD.s
|87
|AUDCAD.s
|76
|EURAUD.s
|50
|USDCAD.s
|27
|AUDNZD.s
|18
|AUDCHF.s
|13
|AUDUSD.s
|7
|XAUUSD.s
|5
|SOLUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD.s
|211
|GBPUSD.s
|120
|AUDCAD.s
|46
|EURAUD.s
|49
|USDCAD.s
|18
|AUDNZD.s
|8
|AUDCHF.s
|6
|AUDUSD.s
|9
|XAUUSD.s
|28
|SOLUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD.s
|22K
|GBPUSD.s
|12K
|AUDCAD.s
|7.1K
|EURAUD.s
|7.5K
|USDCAD.s
|2.5K
|AUDNZD.s
|1.4K
|AUDCHF.s
|506
|AUDUSD.s
|912
|XAUUSD.s
|2.8K
|SOLUSD
|127
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +10.74 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 124
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +146.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PUPrime-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
