트레이드:
473
이익 거래:
462 (97.67%)
손실 거래:
11 (2.33%)
최고의 거래:
119.16 USD
최악의 거래:
-1.31 USD
총 수익:
1 015.85 USD (72 201 pips)
총 손실:
-4.65 USD (506 pips)
연속 최대 이익:
124 (146.58 USD)
연속 최대 이익:
552.95 USD (46)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
18.89%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
561.78
롱(주식매수):
217 (45.88%)
숏(주식차입매도):
256 (54.12%)
수익 요인:
218.46
기대수익:
2.14 USD
평균 이익:
2.20 USD
평균 손실:
-0.42 USD
연속 최대 손실:
2 (-1.80 USD)
연속 최대 손실:
-1.80 USD (2)
월별 성장률:
42.39%
연간 예측:
514.34%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.80 USD (0.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.18% (1.80 USD)
자본금별:
45.80% (595.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|165
|GBPUSD.s
|87
|AUDCAD.s
|79
|EURAUD.s
|51
|USDCAD.s
|27
|XAUUSD.s
|24
|AUDNZD.s
|19
|AUDCHF.s
|13
|AUDUSD.s
|7
|SOLUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.s
|230
|GBPUSD.s
|120
|AUDCAD.s
|48
|EURAUD.s
|50
|USDCAD.s
|18
|XAUUSD.s
|514
|AUDNZD.s
|9
|AUDCHF.s
|6
|AUDUSD.s
|9
|SOLUSD
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.s
|22K
|GBPUSD.s
|12K
|AUDCAD.s
|7.4K
|EURAUD.s
|7.6K
|USDCAD.s
|2.5K
|XAUUSD.s
|18K
|AUDNZD.s
|1.6K
|AUDCHF.s
|506
|AUDUSD.s
|912
|SOLUSD
|127
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +119.16 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 46
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +146.58 USD
연속 최대 손실: -1.80 USD
