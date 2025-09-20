- 成长
交易:
448
盈利交易:
437 (97.54%)
亏损交易:
11 (2.46%)
最好交易:
10.74 USD
最差交易:
-1.31 USD
毛利:
505.70 USD (56 435 pips)
毛利亏损:
-4.65 USD (506 pips)
最大连续赢利:
124 (146.58 USD)
最大连续盈利:
146.58 USD (124)
夏普比率:
1.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.65%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 天
采收率:
278.36
长期交易:
203 (45.31%)
短期交易:
245 (54.69%)
利润因子:
108.75
预期回报:
1.12 USD
平均利润:
1.16 USD
平均损失:
-0.42 USD
最大连续失误:
2 (-1.80 USD)
最大连续亏损:
-1.80 USD (2)
每月增长:
5.26%
年度预测:
63.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.80 USD (0.32%)
相对跌幅:
结余:
0.18% (1.80 USD)
净值:
40.93% (531.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|164
|GBPUSD.s
|87
|AUDCAD.s
|76
|EURAUD.s
|50
|USDCAD.s
|27
|AUDNZD.s
|18
|AUDCHF.s
|13
|AUDUSD.s
|7
|XAUUSD.s
|5
|SOLUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.s
|211
|GBPUSD.s
|120
|AUDCAD.s
|46
|EURAUD.s
|49
|USDCAD.s
|18
|AUDNZD.s
|8
|AUDCHF.s
|6
|AUDUSD.s
|9
|XAUUSD.s
|28
|SOLUSD
|6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.s
|22K
|GBPUSD.s
|12K
|AUDCAD.s
|7.1K
|EURAUD.s
|7.5K
|USDCAD.s
|2.5K
|AUDNZD.s
|1.4K
|AUDCHF.s
|506
|AUDUSD.s
|912
|XAUUSD.s
|2.8K
|SOLUSD
|127
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.74 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 124
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +146.58 USD
最大连续亏损: -1.80 USD
FX scalping
