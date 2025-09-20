СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Pytha FX
GPI BG

Pytha FX

GPI BG
0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2025 62%
PUPrime-Live 7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
448
Прибыльных трейдов:
437 (97.54%)
Убыточных трейдов:
11 (2.46%)
Лучший трейд:
10.74 USD
Худший трейд:
-1.31 USD
Общая прибыль:
505.70 USD (56 435 pips)
Общий убыток:
-4.65 USD (506 pips)
Макс. серия выигрышей:
124 (146.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.58 USD (124)
Коэффициент Шарпа:
1.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.65%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
278.36
Длинных трейдов:
203 (45.31%)
Коротких трейдов:
245 (54.69%)
Профит фактор:
108.75
Мат. ожидание:
1.12 USD
Средняя прибыль:
1.16 USD
Средний убыток:
-0.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.80 USD (2)
Прирост в месяц:
5.26%
Годовой прогноз:
63.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.80 USD (0.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.18% (1.80 USD)
По эквити:
40.53% (526.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.s 164
GBPUSD.s 87
AUDCAD.s 76
EURAUD.s 50
USDCAD.s 27
AUDNZD.s 18
AUDCHF.s 13
AUDUSD.s 7
XAUUSD.s 5
SOLUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.s 211
GBPUSD.s 120
AUDCAD.s 46
EURAUD.s 49
USDCAD.s 18
AUDNZD.s 8
AUDCHF.s 6
AUDUSD.s 9
XAUUSD.s 28
SOLUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.s 22K
GBPUSD.s 12K
AUDCAD.s 7.1K
EURAUD.s 7.5K
USDCAD.s 2.5K
AUDNZD.s 1.4K
AUDCHF.s 506
AUDUSD.s 912
XAUUSD.s 2.8K
SOLUSD 127
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.74 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 124
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +146.58 USD
Макс. убыток в серии: -1.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
FX scalping
Нет отзывов
2025.12.24 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 05:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Pytha FX
39 USD в месяц
62%
0
0
USD
1.3K
USD
17
0%
448
97%
100%
108.75
1.12
USD
41%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.