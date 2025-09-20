- Прирост
Всего трейдов:
448
Прибыльных трейдов:
437 (97.54%)
Убыточных трейдов:
11 (2.46%)
Лучший трейд:
10.74 USD
Худший трейд:
-1.31 USD
Общая прибыль:
505.70 USD (56 435 pips)
Общий убыток:
-4.65 USD (506 pips)
Макс. серия выигрышей:
124 (146.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.58 USD (124)
Коэффициент Шарпа:
1.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.65%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
278.36
Длинных трейдов:
203 (45.31%)
Коротких трейдов:
245 (54.69%)
Профит фактор:
108.75
Мат. ожидание:
1.12 USD
Средняя прибыль:
1.16 USD
Средний убыток:
-0.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.80 USD (2)
Прирост в месяц:
5.26%
Годовой прогноз:
63.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.80 USD (0.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.18% (1.80 USD)
По эквити:
40.53% (526.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|164
|GBPUSD.s
|87
|AUDCAD.s
|76
|EURAUD.s
|50
|USDCAD.s
|27
|AUDNZD.s
|18
|AUDCHF.s
|13
|AUDUSD.s
|7
|XAUUSD.s
|5
|SOLUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.s
|211
|GBPUSD.s
|120
|AUDCAD.s
|46
|EURAUD.s
|49
|USDCAD.s
|18
|AUDNZD.s
|8
|AUDCHF.s
|6
|AUDUSD.s
|9
|XAUUSD.s
|28
|SOLUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.s
|22K
|GBPUSD.s
|12K
|AUDCAD.s
|7.1K
|EURAUD.s
|7.5K
|USDCAD.s
|2.5K
|AUDNZD.s
|1.4K
|AUDCHF.s
|506
|AUDUSD.s
|912
|XAUUSD.s
|2.8K
|SOLUSD
|127
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +10.74 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 124
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +146.58 USD
Макс. убыток в серии: -1.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PUPrime-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
FX scalping
Нет отзывов
