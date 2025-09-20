SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pytha FX
GPI BG

Pytha FX

GPI BG
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2025 32%
PUPrime-Live 7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
264
Profit Trade:
258 (97.72%)
Loss Trade:
6 (2.27%)
Best Trade:
6.35 USD
Worst Trade:
-1.15 USD
Profitto lordo:
272.99 USD (30 466 pips)
Perdita lorda:
-2.46 USD (283 pips)
Vincite massime consecutive:
124 (146.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
146.58 USD (124)
Indice di Sharpe:
1.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.65%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
150.29
Long Trade:
106 (40.15%)
Short Trade:
158 (59.85%)
Fattore di profitto:
110.97
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-0.41 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.80 USD (2)
Crescita mensile:
30.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.80 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.18% (1.80 USD)
Per equità:
8.43% (87.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD.s 73
GBPUSD.s 51
AUDCAD.s 46
EURAUD.s 45
USDCAD.s 23
AUDCHF.s 13
AUDNZD.s 11
AUDUSD.s 1
SOLUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD.s 102
GBPUSD.s 73
AUDCAD.s 22
EURAUD.s 41
USDCAD.s 16
AUDCHF.s 6
AUDNZD.s 4
AUDUSD.s 0
SOLUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD.s 9.7K
GBPUSD.s 7.3K
AUDCAD.s 3.7K
EURAUD.s 6.1K
USDCAD.s 2.2K
AUDCHF.s 506
AUDNZD.s 661
AUDUSD.s 44
SOLUSD 127
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.35 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 124
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +146.58 USD
Massima perdita consecutiva: -1.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
FX scalping
Non ci sono recensioni
2025.09.20 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pytha FX
199USD al mese
32%
0
0
USD
1K
USD
5
0%
264
97%
100%
110.97
1.02
USD
8%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.