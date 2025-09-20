- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
264
Profit Trade:
258 (97.72%)
Loss Trade:
6 (2.27%)
Best Trade:
6.35 USD
Worst Trade:
-1.15 USD
Profitto lordo:
272.99 USD (30 466 pips)
Perdita lorda:
-2.46 USD (283 pips)
Vincite massime consecutive:
124 (146.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
146.58 USD (124)
Indice di Sharpe:
1.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.65%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
150.29
Long Trade:
106 (40.15%)
Short Trade:
158 (59.85%)
Fattore di profitto:
110.97
Profitto previsto:
1.02 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-0.41 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.80 USD (2)
Crescita mensile:
30.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.80 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.18% (1.80 USD)
Per equità:
8.43% (87.85 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|73
|GBPUSD.s
|51
|AUDCAD.s
|46
|EURAUD.s
|45
|USDCAD.s
|23
|AUDCHF.s
|13
|AUDNZD.s
|11
|AUDUSD.s
|1
|SOLUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.s
|102
|GBPUSD.s
|73
|AUDCAD.s
|22
|EURAUD.s
|41
|USDCAD.s
|16
|AUDCHF.s
|6
|AUDNZD.s
|4
|AUDUSD.s
|0
|SOLUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.s
|9.7K
|GBPUSD.s
|7.3K
|AUDCAD.s
|3.7K
|EURAUD.s
|6.1K
|USDCAD.s
|2.2K
|AUDCHF.s
|506
|AUDNZD.s
|661
|AUDUSD.s
|44
|SOLUSD
|127
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.35 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 124
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +146.58 USD
Massima perdita consecutiva: -1.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
FX scalping
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
199USD al mese
32%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
5
0%
264
97%
100%
110.97
1.02
USD
USD
8%
1:500