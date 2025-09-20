- Wachstum
Trades insgesamt:
448
Gewinntrades:
437 (97.54%)
Verlusttrades:
11 (2.46%)
Bester Trade:
10.74 USD
Schlechtester Trade:
-1.31 USD
Bruttoprofit:
505.70 USD (56 435 pips)
Bruttoverlust:
-4.65 USD (506 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
124 (146.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
146.58 USD (124)
Sharpe Ratio:
1.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.65%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
278.36
Long-Positionen:
203 (45.31%)
Short-Positionen:
245 (54.69%)
Profit-Faktor:
108.75
Mathematische Gewinnerwartung:
1.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.80 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.26%
Jahresprognose:
63.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1.80 USD (0.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.18% (1.80 USD)
Kapital:
45.80% (595.18 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|164
|GBPUSD.s
|87
|AUDCAD.s
|76
|EURAUD.s
|50
|USDCAD.s
|27
|AUDNZD.s
|18
|AUDCHF.s
|13
|AUDUSD.s
|7
|XAUUSD.s
|5
|SOLUSD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD.s
|211
|GBPUSD.s
|120
|AUDCAD.s
|46
|EURAUD.s
|49
|USDCAD.s
|18
|AUDNZD.s
|8
|AUDCHF.s
|6
|AUDUSD.s
|9
|XAUUSD.s
|28
|SOLUSD
|6
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD.s
|22K
|GBPUSD.s
|12K
|AUDCAD.s
|7.1K
|EURAUD.s
|7.5K
|USDCAD.s
|2.5K
|AUDNZD.s
|1.4K
|AUDCHF.s
|506
|AUDUSD.s
|912
|XAUUSD.s
|2.8K
|SOLUSD
|127
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10.74 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 124
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +146.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live 7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
