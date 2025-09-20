SignaleKategorien
GPI BG

Pytha FX

GPI BG
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
17 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 62%
PUPrime-Live 7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
448
Gewinntrades:
437 (97.54%)
Verlusttrades:
11 (2.46%)
Bester Trade:
10.74 USD
Schlechtester Trade:
-1.31 USD
Bruttoprofit:
505.70 USD (56 435 pips)
Bruttoverlust:
-4.65 USD (506 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
124 (146.58 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
146.58 USD (124)
Sharpe Ratio:
1.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.65%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
278.36
Long-Positionen:
203 (45.31%)
Short-Positionen:
245 (54.69%)
Profit-Faktor:
108.75
Mathematische Gewinnerwartung:
1.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.80 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.26%
Jahresprognose:
63.84%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1.80 USD (0.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.18% (1.80 USD)
Kapital:
45.80% (595.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.s 164
GBPUSD.s 87
AUDCAD.s 76
EURAUD.s 50
USDCAD.s 27
AUDNZD.s 18
AUDCHF.s 13
AUDUSD.s 7
XAUUSD.s 5
SOLUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.s 211
GBPUSD.s 120
AUDCAD.s 46
EURAUD.s 49
USDCAD.s 18
AUDNZD.s 8
AUDCHF.s 6
AUDUSD.s 9
XAUUSD.s 28
SOLUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.s 22K
GBPUSD.s 12K
AUDCAD.s 7.1K
EURAUD.s 7.5K
USDCAD.s 2.5K
AUDNZD.s 1.4K
AUDCHF.s 506
AUDUSD.s 912
XAUUSD.s 2.8K
SOLUSD 127
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.74 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 124
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +146.58 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live 7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
FX scalping
Keine Bewertungen
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 22:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 05:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.20 08:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
