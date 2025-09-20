- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
448
利益トレード:
437 (97.54%)
損失トレード:
11 (2.46%)
ベストトレード:
10.74 USD
最悪のトレード:
-1.31 USD
総利益:
505.70 USD (56 435 pips)
総損失:
-4.65 USD (506 pips)
最大連続の勝ち:
124 (146.58 USD)
最大連続利益:
146.58 USD (124)
シャープレシオ:
1.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.65%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
278.36
長いトレード:
203 (45.31%)
短いトレード:
245 (54.69%)
プロフィットファクター:
108.75
期待されたペイオフ:
1.12 USD
平均利益:
1.16 USD
平均損失:
-0.42 USD
最大連続の負け:
2 (-1.80 USD)
最大連続損失:
-1.80 USD (2)
月間成長:
5.26%
年間予想:
63.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.80 USD (0.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.18% (1.80 USD)
エクイティによる:
45.74% (594.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|164
|GBPUSD.s
|87
|AUDCAD.s
|76
|EURAUD.s
|50
|USDCAD.s
|27
|AUDNZD.s
|18
|AUDCHF.s
|13
|AUDUSD.s
|7
|XAUUSD.s
|5
|SOLUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.s
|211
|GBPUSD.s
|120
|AUDCAD.s
|46
|EURAUD.s
|49
|USDCAD.s
|18
|AUDNZD.s
|8
|AUDCHF.s
|6
|AUDUSD.s
|9
|XAUUSD.s
|28
|SOLUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.s
|22K
|GBPUSD.s
|12K
|AUDCAD.s
|7.1K
|EURAUD.s
|7.5K
|USDCAD.s
|2.5K
|AUDNZD.s
|1.4K
|AUDCHF.s
|506
|AUDUSD.s
|912
|XAUUSD.s
|2.8K
|SOLUSD
|127
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.74 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 124
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +146.58 USD
最大連続損失: -1.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
FX scalping
