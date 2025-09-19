- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|11
|GBPSGD
|5
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|5
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|3
|EURCAD
|3
|USDCAD
|2
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCHF
|1
|CADCHF
|1
|GBPCAD
|1
|EURSGD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|6
|GBPSGD
|2
|AUDCAD
|7
|GBPAUD
|4
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|AUDJPY
|1
|AUDNZD
|0
|CADJPY
|5
|GBPCHF
|1
|CADCHF
|1
|GBPCAD
|1
|EURSGD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|1.1K
|GBPSGD
|350
|AUDCAD
|1.3K
|GBPAUD
|665
|NZDUSD
|318
|AUDUSD
|305
|EURCAD
|268
|USDCAD
|306
|AUDJPY
|157
|AUDNZD
|112
|CADJPY
|838
|GBPCHF
|66
|CADCHF
|50
|GBPCAD
|112
|EURSGD
|246
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
CWDT BG (Grid Stratejisi)
CWDT BG (Grid) stratejisi, kontrollü büyüme ve sermaye korumasına odaklanır ve kural tabanlı bir grid sistemi kullanır.
📊 Nasıl İşler
-
Volatiliteye bağlı dinamik grid aralığı (ATR tabanlı)
-
Sembol başına pozisyon sınırları + geniş aralıklarda yumuşak risk azaltımı
-
Zaman dilimi + yüksek etkili haber filtreleri
-
Martingale yok: lot büyüklükleri sınırlı kalır
🛡 Risk Kontrolleri
-
Equity Guard: günlük DD limiti ve maksimum toplam DD limiti
-
İşlem sınırlayıcı: sembol başına maksimum eşzamanlı pozisyon
-
Spread/volatilite kontrolleri: anormal koşullarda duraklatma
🎯 Hedefler
Dengeli bir sermaye eğrisi, kontrollü risk maruziyeti, şeffaf yürütme ve gerçekçi beklentiler.
Yüzen DD kaçınılmazdır ancak her zaman yönetilir.
⚙️ Hesap ve Teknik
-
Platform: MT5
-
Önerilen bakiye: 500–1.000 USD+ (daha fazla tampon = daha istikrarlı)
-
Tipik kaldıraç: 1:200–1:500
-
VPS: Şiddetle tavsiye edilir (24/5 çalışma süresi ve düşük gecikme)
-
Semboller: Majör FX pariteleri + XAUUSD (altın) (piyasa koşullarına bağlı)
📐 Risk Seviyeleri
-
Konservatif: daha geniş adımlar, daha az maksimum pozisyon
-
Dengeli (varsayılan): orta yoğunluk, standart limitler
-
Dinamik: yalnızca düşük volatilitede daha sıkı grid; sert limitler her zaman açık
⚠️ Önemli
Bu finansal tavsiye değildir.
Geçmiş sonuçlar gelecekteki performansı garanti etmez.
Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.
🧩 Temel Özellikler
-
ATR tabanlı volatiliteye duyarlı grid aralığı
-
Equity Guard: günlük + toplam DD limitleri
-
Likidite düşüklüğünden kaçınmak için zaman/haber filtreleri
-
Risk maruziyetini sınırlamak için sembol başına maksimum pozisyon
-
Martingale yok (üstel lot artışı yok)
-
Geniş aralıklarda/spread artışlarında otomatik risk azaltma
💡 SSS
Bu martingale mi?
Hayır. Pozisyon büyüklükleri ve işlem sayısı sınırlıdır.
Yüzen DD olacak mı?
Evet — tüm grid stratejileri zaman zaman yüzen zararlar oluşturur. Bunu ATR aralığı, sermaye limitleri ve zaman/haber filtreleri ile kontrol ediyoruz.
Önerilen bakiye nedir?
Daha fazla istikrar için tercihen 1.000 USD+. Minimum: 500 USD.
📡 VPS’e ihtiyacım var mı?
Evet, VPS (Sanal Özel Sunucu) kullanımı şiddetle tavsiye edilir.
Bilgisayarınız kapalı olsa bile tüm işlemleri gecikme veya kesinti olmadan kopyalar. VPS, slippage’i azaltır, yürütme hızını artırır ve sinyalin master hesaba 24/5 güvenle bağlı kalmasını sağlar.
👉 Önerilen VPS: ForexVPS
🏦 Bu sinyal için en iyi broker hangisi?
En iyi sonuç için, düşük spread ve hızlı yürütme sunan düzenlenmiş bir broker kullanmak önemlidir. Böylece kopyalanan işlemler, gereksiz slippage veya requote olmadan master hesap ile mümkün olduğunca eşleşir.
👉 Önerilen broker: IC Trading (tercih edilen) veya IC Markets
