SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CWDT BG
Chiwi's IT

CWDT BG

Chiwi's IT
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
46 (97.87%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (2.13%)
En iyi işlem:
8.46 EUR
En kötü işlem:
-6.99 EUR
Brüt kâr:
42.50 EUR (7 241 pips)
Brüt zarar:
-8.43 EUR (991 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (30.62 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
30.62 EUR (44)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
87.31%
Maks. mevduat yükü:
0.64%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.87
Alış işlemleri:
12 (25.53%)
Satış işlemleri:
35 (74.47%)
Kâr faktörü:
5.04
Beklenen getiri:
0.72 EUR
Ortalama kâr:
0.92 EUR
Ortalama zarar:
-8.43 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.99 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6.99 EUR (1)
Aylık büyüme:
1.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.15 EUR
Maksimum:
6.99 EUR (1.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.33% (7.02 EUR)
Varlığa göre:
1.74% (9.30 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 11
GBPSGD 5
AUDCAD 5
GBPAUD 5
NZDUSD 3
AUDUSD 3
EURCAD 3
USDCAD 2
AUDJPY 2
AUDNZD 2
CADJPY 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
GBPCAD 1
EURSGD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 6
GBPSGD 2
AUDCAD 7
GBPAUD 4
NZDUSD 3
AUDUSD 3
EURCAD 2
USDCAD 2
AUDJPY 1
AUDNZD 0
CADJPY 5
GBPCHF 1
CADCHF 1
GBPCAD 1
EURSGD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 1.1K
GBPSGD 350
AUDCAD 1.3K
GBPAUD 665
NZDUSD 318
AUDUSD 305
EURCAD 268
USDCAD 306
AUDJPY 157
AUDNZD 112
CADJPY 838
GBPCHF 66
CADCHF 50
GBPCAD 112
EURSGD 246
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.46 EUR
En kötü işlem: -7 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +30.62 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.99 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

CWDT BG (Grid Stratejisi)

CWDT BG (Grid) stratejisi, kontrollü büyüme ve sermaye korumasına odaklanır ve kural tabanlı bir grid sistemi kullanır.

📊 Nasıl İşler

  • Volatiliteye bağlı dinamik grid aralığı (ATR tabanlı)

  • Sembol başına pozisyon sınırları + geniş aralıklarda yumuşak risk azaltımı

  • Zaman dilimi + yüksek etkili haber filtreleri

  • Martingale yok: lot büyüklükleri sınırlı kalır

🛡 Risk Kontrolleri

  • Equity Guard: günlük DD limiti ve maksimum toplam DD limiti

  • İşlem sınırlayıcı: sembol başına maksimum eşzamanlı pozisyon

  • Spread/volatilite kontrolleri: anormal koşullarda duraklatma

🎯 Hedefler

Dengeli bir sermaye eğrisi, kontrollü risk maruziyeti, şeffaf yürütme ve gerçekçi beklentiler.
Yüzen DD kaçınılmazdır ancak her zaman yönetilir.

⚙️ Hesap ve Teknik

  • Platform: MT5

  • Önerilen bakiye: 500–1.000 USD+ (daha fazla tampon = daha istikrarlı)

  • Tipik kaldıraç: 1:200–1:500

  • VPS: Şiddetle tavsiye edilir (24/5 çalışma süresi ve düşük gecikme)

  • Semboller: Majör FX pariteleri + XAUUSD (altın) (piyasa koşullarına bağlı)

📐 Risk Seviyeleri

  • Konservatif: daha geniş adımlar, daha az maksimum pozisyon

  • Dengeli (varsayılan): orta yoğunluk, standart limitler

  • Dinamik: yalnızca düşük volatilitede daha sıkı grid; sert limitler her zaman açık

⚠️ Önemli

Bu finansal tavsiye değildir.
Geçmiş sonuçlar gelecekteki performansı garanti etmez.
Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.

🧩 Temel Özellikler

  • ATR tabanlı volatiliteye duyarlı grid aralığı

  • Equity Guard: günlük + toplam DD limitleri

  • Likidite düşüklüğünden kaçınmak için zaman/haber filtreleri

  • Risk maruziyetini sınırlamak için sembol başına maksimum pozisyon

  • Martingale yok (üstel lot artışı yok)

  • Geniş aralıklarda/spread artışlarında otomatik risk azaltma

💡 SSS

Bu martingale mi?
Hayır. Pozisyon büyüklükleri ve işlem sayısı sınırlıdır.

Yüzen DD olacak mı?
Evet — tüm grid stratejileri zaman zaman yüzen zararlar oluşturur. Bunu ATR aralığı, sermaye limitleri ve zaman/haber filtreleri ile kontrol ediyoruz.

Önerilen bakiye nedir?
Daha fazla istikrar için tercihen 1.000 USD+. Minimum: 500 USD.

📡 VPS’e ihtiyacım var mı?

Evet, VPS (Sanal Özel Sunucu) kullanımı şiddetle tavsiye edilir.
Bilgisayarınız kapalı olsa bile tüm işlemleri gecikme veya kesinti olmadan kopyalar. VPS, slippage’i azaltır, yürütme hızını artırır ve sinyalin master hesaba 24/5 güvenle bağlı kalmasını sağlar.
👉 Önerilen VPS: ForexVPS

🏦 Bu sinyal için en iyi broker hangisi?

En iyi sonuç için, düşük spread ve hızlı yürütme sunan düzenlenmiş bir broker kullanmak önemlidir. Böylece kopyalanan işlemler, gereksiz slippage veya requote olmadan master hesap ile mümkün olduğunca eşleşir.
👉 Önerilen broker: IC Trading (tercih edilen) veya IC Markets


İnceleme yok
2025.09.19 16:14
Share of trading days is too low
2025.09.19 13:01
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 14.29% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 13:01
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.19 13:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CWDT BG
Ayda 50 USD
7%
0
0
USD
534
EUR
6
100%
47
97%
87%
5.04
0.72
EUR
2%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.