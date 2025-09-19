CWDT BG (Grid Stratejisi)

CWDT BG (Grid) stratejisi, kontrollü büyüme ve sermaye korumasına odaklanır ve kural tabanlı bir grid sistemi kullanır.

📊 Nasıl İşler

Volatiliteye bağlı dinamik grid aralığı (ATR tabanlı)

Sembol başına pozisyon sınırları + geniş aralıklarda yumuşak risk azaltımı

Zaman dilimi + yüksek etkili haber filtreleri

Martingale yok: lot büyüklükleri sınırlı kalır

🛡 Risk Kontrolleri

Equity Guard: günlük DD limiti ve maksimum toplam DD limiti

İşlem sınırlayıcı: sembol başına maksimum eşzamanlı pozisyon

Spread/volatilite kontrolleri: anormal koşullarda duraklatma

🎯 Hedefler

Dengeli bir sermaye eğrisi, kontrollü risk maruziyeti, şeffaf yürütme ve gerçekçi beklentiler.

Yüzen DD kaçınılmazdır ancak her zaman yönetilir.

⚙️ Hesap ve Teknik

Platform: MT5

Önerilen bakiye: 500–1.000 USD+ (daha fazla tampon = daha istikrarlı)

Tipik kaldıraç: 1:200–1:500

VPS: Şiddetle tavsiye edilir (24/5 çalışma süresi ve düşük gecikme)

Semboller: Majör FX pariteleri + XAUUSD (altın) (piyasa koşullarına bağlı)

📐 Risk Seviyeleri

Konservatif: daha geniş adımlar, daha az maksimum pozisyon

Dengeli (varsayılan): orta yoğunluk, standart limitler

Dinamik: yalnızca düşük volatilitede daha sıkı grid; sert limitler her zaman açık

⚠️ Önemli

Bu finansal tavsiye değildir.

Geçmiş sonuçlar gelecekteki performansı garanti etmez.

Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.

🧩 Temel Özellikler

ATR tabanlı volatiliteye duyarlı grid aralığı

Equity Guard: günlük + toplam DD limitleri

Likidite düşüklüğünden kaçınmak için zaman/haber filtreleri

Risk maruziyetini sınırlamak için sembol başına maksimum pozisyon

Martingale yok (üstel lot artışı yok)

Geniş aralıklarda/spread artışlarında otomatik risk azaltma

💡 SSS

Bu martingale mi?

Hayır. Pozisyon büyüklükleri ve işlem sayısı sınırlıdır.

Yüzen DD olacak mı?

Evet — tüm grid stratejileri zaman zaman yüzen zararlar oluşturur. Bunu ATR aralığı, sermaye limitleri ve zaman/haber filtreleri ile kontrol ediyoruz.

Önerilen bakiye nedir?

Daha fazla istikrar için tercihen 1.000 USD+. Minimum: 500 USD.

📡 VPS’e ihtiyacım var mı?

Evet, VPS (Sanal Özel Sunucu) kullanımı şiddetle tavsiye edilir.

Bilgisayarınız kapalı olsa bile tüm işlemleri gecikme veya kesinti olmadan kopyalar. VPS, slippage’i azaltır, yürütme hızını artırır ve sinyalin master hesaba 24/5 güvenle bağlı kalmasını sağlar.

👉 Önerilen VPS: ForexVPS

🏦 Bu sinyal için en iyi broker hangisi?

En iyi sonuç için, düşük spread ve hızlı yürütme sunan düzenlenmiş bir broker kullanmak önemlidir. Böylece kopyalanan işlemler, gereksiz slippage veya requote olmadan master hesap ile mümkün olduğunca eşleşir.

👉 Önerilen broker: IC Trading (tercih edilen) veya IC Markets