CWDT BG (Grid Strategy)

Стратегия CWDT BG (Grid) ориентирована на контролируемый рост и защиту капитала с использованием правил-ориентированной сетки.

📊 Как работает стратегия





Динамический шаг сетки, привязанный к волатильности (основан на ATR)

Ограничение количества позиций на инструмент + мягкое снижение риска при расширенных диапазонах

Фильтры времени суток и новостей высокой важности

Без мартингейла: размеры лотов остаются ограниченными

🛡 Контроль рисков

Equity Guard: дневной лимит просадки и максимальная общая просадка

Лимитер сделок: ограничение одновременных позиций по каждому инструменту

Проверка спреда и волатильности: пауза при аномальных условиях

🎯 Цели

Плавная кривая доходности с контролируемой нагрузкой, прозрачным исполнением и реалистичными ожиданиями.

Плавающая просадка допускается, но всегда контролируется.

⚙️ Аккаунт и технологии

Платформа: MT5

Рекомендуемый депозит: 500–1 000 USD+ (чем больше буфер, тем стабильнее)

Типичное кредитное плечо: 1:200–1:500

VPS: Настоятельно рекомендуется (работа 24/5, низкая задержка)

Торгуемые инструменты: основные валютные пары + XAUUSD (зависит от рыночных условий)

📐 Уровни риска

Conservative: более широкий шаг, меньше позиций

Balanced (по умолчанию): умеренная плотность сетки, стандартные лимиты

Dynamic: более тесная сетка только при низкой волатильности; жесткие ограничения всегда включены





⚠️ Важно

Это не является финансовой рекомендацией.

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.

Используйте только тот капитал, которым вы готовы рискнуть.

🧩 Основные особенности

Адаптивный шаг сетки (ATR) с учетом волатильности

Equity Guard: дневные и общие лимиты просадки

Фильтры по времени и новостям для избежания низкой ликвидности

Максимальное количество позиций на инструмент для ограничения нагрузки

Без мартингейла (нет экспоненциального увеличения лотов)

Автоматическое снижение риска при расширенных диапазонах/скачках спреда

💡 FAQ

Это мартингейл?

Нет. Размеры позиций ограничены, количество сделок — тоже.

Будет ли плавающая просадка?

Да. Все сетки периодически имеют плавающий убыток. Мы контролируем его через ATR-шаг, лимиты Equity и фильтры.

Какой депозит оптимален?

Лучше от 1 000 USD для плавной работы. Минимум — 500 USD.

📡 Нужен ли VPS?

Да, VPS (Virtual Private Server) настоятельно рекомендуется. Он обеспечивает бесперебойное копирование сделок без задержек и сбоев, даже если ваш компьютер выключен. VPS снижает проскальзывание, ускоряет исполнение и гарантирует, что сигнал будет точно повторяться 24/5.

👉 Наш выбор: ForexVPS

🏦 Какой брокер лучше для этого сигнала?

Для наилучших результатов важно использовать регулируемого брокера с низкими спредами и быстрой скоростью исполнения. Это гарантирует, что сделки будут максимально близко соответствовать мастер-аккаунту, без лишнего проскальзывания или реквот.

👉 Наш выбор: IC Trading (предпочтительно) или IC Markets



