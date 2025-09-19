- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|179
|AUDNZD
|96
|EURCAD
|88
|GBPAUD
|74
|GBPCAD
|61
|AUDCAD
|60
|AUDJPY
|57
|NZDJPY
|53
|GBPSGD
|51
|AUDCHF
|46
|NZDCHF
|41
|EURJPY
|40
|USDCHF
|38
|NZDUSD
|32
|CADCHF
|32
|EURNZD
|32
|USDSGD
|32
|AUDUSD
|30
|EURAUD
|30
|NZDCAD
|29
|CHFJPY
|28
|CHFSGD
|26
|GBPUSD
|24
|USDJPY
|22
|AUDSGD
|21
|EURGBP
|19
|SGDJPY
|18
|GBPJPY
|14
|CADJPY
|12
|EURUSD
|12
|GBPCHF
|10
|USDCAD
|10
|EURSGD
|6
|EURCHF
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD
|148
|AUDNZD
|36
|EURCAD
|59
|GBPAUD
|84
|GBPCAD
|52
|AUDCAD
|31
|AUDJPY
|70
|NZDJPY
|48
|GBPSGD
|48
|AUDCHF
|63
|NZDCHF
|41
|EURJPY
|31
|USDCHF
|32
|NZDUSD
|26
|CADCHF
|21
|EURNZD
|64
|USDSGD
|17
|AUDUSD
|23
|EURAUD
|51
|NZDCAD
|25
|CHFJPY
|53
|CHFSGD
|23
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|-61
|AUDSGD
|16
|EURGBP
|9
|SGDJPY
|18
|GBPJPY
|29
|CADJPY
|15
|EURUSD
|17
|GBPCHF
|12
|USDCAD
|8
|EURSGD
|7
|EURCHF
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD
|29K
|AUDNZD
|8.7K
|EURCAD
|9.5K
|GBPAUD
|14K
|GBPCAD
|7.9K
|AUDCAD
|5.6K
|AUDJPY
|11K
|NZDJPY
|8.5K
|GBPSGD
|6.7K
|AUDCHF
|5.5K
|NZDCHF
|3.9K
|EURJPY
|5.6K
|USDCHF
|3.1K
|NZDUSD
|3.1K
|CADCHF
|2.1K
|EURNZD
|11K
|USDSGD
|3K
|AUDUSD
|2.8K
|EURAUD
|8.4K
|NZDCAD
|3.5K
|CHFJPY
|8.6K
|CHFSGD
|4.1K
|GBPUSD
|3.3K
|USDJPY
|-7K
|AUDSGD
|2.9K
|EURGBP
|870
|SGDJPY
|3.1K
|GBPJPY
|4.6K
|CADJPY
|2.7K
|EURUSD
|1.8K
|GBPCHF
|910
|USDCAD
|1.3K
|EURSGD
|974
|EURCHF
|216
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
CWDT BG (Grid Strategy)
Стратегия CWDT BG (Grid) ориентирована на контролируемый рост и защиту капитала с использованием правил-ориентированной сетки.
📊 Как работает стратегия
Динамический шаг сетки, привязанный к волатильности (основан на ATR)
-
Ограничение количества позиций на инструмент + мягкое снижение риска при расширенных диапазонах
-
Фильтры времени суток и новостей высокой важности
-
Без мартингейла: размеры лотов остаются ограниченными
🛡 Контроль рисков
-
Equity Guard: дневной лимит просадки и максимальная общая просадка
-
Лимитер сделок: ограничение одновременных позиций по каждому инструменту
-
Проверка спреда и волатильности: пауза при аномальных условиях
🎯 Цели
Плавная кривая доходности с контролируемой нагрузкой, прозрачным исполнением и реалистичными ожиданиями.
Плавающая просадка допускается, но всегда контролируется.
⚙️ Аккаунт и технологии
-
Платформа: MT5
-
Рекомендуемый депозит: 500–1 000 USD+ (чем больше буфер, тем стабильнее)
-
Типичное кредитное плечо: 1:200–1:500
-
VPS: Настоятельно рекомендуется (работа 24/5, низкая задержка)
-
Торгуемые инструменты: основные валютные пары + XAUUSD (зависит от рыночных условий)
📐 Уровни риска
-
Conservative: более широкий шаг, меньше позиций
-
Balanced (по умолчанию): умеренная плотность сетки, стандартные лимиты
-
Dynamic: более тесная сетка только при низкой волатильности; жесткие ограничения всегда включены
⚠️ Важно
Это не является финансовой рекомендацией.
Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
Используйте только тот капитал, которым вы готовы рискнуть.
🧩 Основные особенности
-
Адаптивный шаг сетки (ATR) с учетом волатильности
-
Equity Guard: дневные и общие лимиты просадки
-
Фильтры по времени и новостям для избежания низкой ликвидности
-
Максимальное количество позиций на инструмент для ограничения нагрузки
-
Без мартингейла (нет экспоненциального увеличения лотов)
-
Автоматическое снижение риска при расширенных диапазонах/скачках спреда
💡 FAQ
Это мартингейл?
Нет. Размеры позиций ограничены, количество сделок — тоже.
Будет ли плавающая просадка?
Да. Все сетки периодически имеют плавающий убыток. Мы контролируем его через ATR-шаг, лимиты Equity и фильтры.
Какой депозит оптимален?
Лучше от 1 000 USD для плавной работы. Минимум — 500 USD.
📡 Нужен ли VPS?
Да, VPS (Virtual Private Server) настоятельно рекомендуется. Он обеспечивает бесперебойное копирование сделок без задержек и сбоев, даже если ваш компьютер выключен. VPS снижает проскальзывание, ускоряет исполнение и гарантирует, что сигнал будет точно повторяться 24/5.
👉 Наш выбор: ForexVPS
🏦 Какой брокер лучше для этого сигнала?
Для наилучших результатов важно использовать регулируемого брокера с низкими спредами и быстрой скоростью исполнения. Это гарантирует, что сделки будут максимально близко соответствовать мастер-аккаунту, без лишнего проскальзывания или реквот.
👉 Наш выбор: IC Trading (предпочтительно) или IC Markets