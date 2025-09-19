СигналыРазделы
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 209%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 325
Прибыльных трейдов:
1 249 (94.26%)
Убыточных трейдов:
76 (5.74%)
Лучший трейд:
14.27 EUR
Худший трейд:
-35.11 EUR
Общая прибыль:
1 400.81 EUR (236 183 pips)
Общий убыток:
-393.49 EUR (53 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
108 (88.24 EUR)
Макс. прибыль в серии:
93.55 EUR (92)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
94.76%
Макс. загрузка депозита:
36.25%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
13.21
Длинных трейдов:
638 (48.15%)
Коротких трейдов:
687 (51.85%)
Профит фактор:
3.56
Мат. ожидание:
0.76 EUR
Средняя прибыль:
1.12 EUR
Средний убыток:
-5.18 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-76.28 EUR)
Макс. убыток в серии:
-76.28 EUR (4)
Прирост в месяц:
20.85%
Годовой прогноз:
252.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 EUR
Максимальная:
76.28 EUR (5.93%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.93% (76.40 EUR)
По эквити:
59.49% (593.89 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 179
AUDNZD 96
EURCAD 88
GBPAUD 74
GBPCAD 61
AUDCAD 60
AUDJPY 57
NZDJPY 53
GBPSGD 51
AUDCHF 46
NZDCHF 41
EURJPY 40
USDCHF 38
NZDUSD 32
CADCHF 32
EURNZD 32
USDSGD 32
AUDUSD 30
EURAUD 30
NZDCAD 29
CHFJPY 28
CHFSGD 26
GBPUSD 24
USDJPY 22
AUDSGD 21
EURGBP 19
SGDJPY 18
GBPJPY 14
CADJPY 12
EURUSD 12
GBPCHF 10
USDCAD 10
EURSGD 6
EURCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 148
AUDNZD 36
EURCAD 59
GBPAUD 84
GBPCAD 52
AUDCAD 31
AUDJPY 70
NZDJPY 48
GBPSGD 48
AUDCHF 63
NZDCHF 41
EURJPY 31
USDCHF 32
NZDUSD 26
CADCHF 21
EURNZD 64
USDSGD 17
AUDUSD 23
EURAUD 51
NZDCAD 25
CHFJPY 53
CHFSGD 23
GBPUSD 30
USDJPY -61
AUDSGD 16
EURGBP 9
SGDJPY 18
GBPJPY 29
CADJPY 15
EURUSD 17
GBPCHF 12
USDCAD 8
EURSGD 7
EURCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 29K
AUDNZD 8.7K
EURCAD 9.5K
GBPAUD 14K
GBPCAD 7.9K
AUDCAD 5.6K
AUDJPY 11K
NZDJPY 8.5K
GBPSGD 6.7K
AUDCHF 5.5K
NZDCHF 3.9K
EURJPY 5.6K
USDCHF 3.1K
NZDUSD 3.1K
CADCHF 2.1K
EURNZD 11K
USDSGD 3K
AUDUSD 2.8K
EURAUD 8.4K
NZDCAD 3.5K
CHFJPY 8.6K
CHFSGD 4.1K
GBPUSD 3.3K
USDJPY -7K
AUDSGD 2.9K
EURGBP 870
SGDJPY 3.1K
GBPJPY 4.6K
CADJPY 2.7K
EURUSD 1.8K
GBPCHF 910
USDCAD 1.3K
EURSGD 974
EURCHF 216
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.27 EUR
Худший трейд: -35 EUR
Макс. серия выигрышей: 92
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +88.24 EUR
Макс. убыток в серии: -76.28 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
CWDT BG (Grid Strategy)

Стратегия CWDT BG (Grid) ориентирована на контролируемый рост и защиту капитала с использованием правил-ориентированной сетки.

📊 Как работает стратегия


Динамический шаг сетки, привязанный к волатильности (основан на ATR)

  • Ограничение количества позиций на инструмент + мягкое снижение риска при расширенных диапазонах

  • Фильтры времени суток и новостей высокой важности

  • Без мартингейла: размеры лотов остаются ограниченными

🛡 Контроль рисков

  • Equity Guard: дневной лимит просадки и максимальная общая просадка

  • Лимитер сделок: ограничение одновременных позиций по каждому инструменту

  • Проверка спреда и волатильности: пауза при аномальных условиях

🎯 Цели

Плавная кривая доходности с контролируемой нагрузкой, прозрачным исполнением и реалистичными ожиданиями.
Плавающая просадка допускается, но всегда контролируется.

⚙️ Аккаунт и технологии

  • Платформа: MT5

  • Рекомендуемый депозит: 500–1 000 USD+ (чем больше буфер, тем стабильнее)

  • Типичное кредитное плечо: 1:200–1:500

  • VPS: Настоятельно рекомендуется (работа 24/5, низкая задержка)

  • Торгуемые инструменты: основные валютные пары + XAUUSD (зависит от рыночных условий)

📐 Уровни риска

  • Conservative: более широкий шаг, меньше позиций

  • Balanced (по умолчанию): умеренная плотность сетки, стандартные лимиты

  • Dynamic: более тесная сетка только при низкой волатильности; жесткие ограничения всегда включены


    ⚠️ Важно

    Это не является финансовой рекомендацией.
    Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
    Используйте только тот капитал, которым вы готовы рискнуть.

    🧩 Основные особенности

    • Адаптивный шаг сетки (ATR) с учетом волатильности

    • Equity Guard: дневные и общие лимиты просадки

    • Фильтры по времени и новостям для избежания низкой ликвидности

    • Максимальное количество позиций на инструмент для ограничения нагрузки

    • Без мартингейла (нет экспоненциального увеличения лотов)

    • Автоматическое снижение риска при расширенных диапазонах/скачках спреда

    💡 FAQ

    Это мартингейл?
    Нет. Размеры позиций ограничены, количество сделок — тоже.

    Будет ли плавающая просадка?
    Да. Все сетки периодически имеют плавающий убыток. Мы контролируем его через ATR-шаг, лимиты Equity и фильтры.

    Какой депозит оптимален?
    Лучше от 1 000 USD для плавной работы. Минимум — 500 USD.

    📡 Нужен ли VPS?

    Да, VPS (Virtual Private Server) настоятельно рекомендуется. Он обеспечивает бесперебойное копирование сделок без задержек и сбоев, даже если ваш компьютер выключен. VPS снижает проскальзывание, ускоряет исполнение и гарантирует, что сигнал будет точно повторяться 24/5.
    👉 Наш выбор: ForexVPS

    🏦 Какой брокер лучше для этого сигнала?

    Для наилучших результатов важно использовать регулируемого брокера с низкими спредами и быстрой скоростью исполнения. Это гарантирует, что сделки будут максимально близко соответствовать мастер-аккаунту, без лишнего проскальзывания или реквот.
    👉 Наш выбор: IC Trading (предпочтительно) или IC Markets



