Chiwi's IT

CWDT BG

Chiwi's IT
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 7%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
47
Bénéfice trades:
46 (97.87%)
Perte trades:
1 (2.13%)
Meilleure transaction:
8.46 EUR
Pire transaction:
-6.99 EUR
Bénéfice brut:
42.50 EUR (7 241 pips)
Perte brute:
-8.43 EUR (991 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (30.62 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
30.62 EUR (44)
Ratio de Sharpe:
0.45
Activité de trading:
86.27%
Charge de dépôt maximale:
0.64%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.87
Longs trades:
12 (25.53%)
Courts trades:
35 (74.47%)
Facteur de profit:
5.04
Rendement attendu:
0.72 EUR
Bénéfice moyen:
0.92 EUR
Perte moyenne:
-8.43 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-6.99 EUR)
Perte consécutive maximale:
-6.99 EUR (1)
Croissance mensuelle:
1.40%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.15 EUR
Maximal:
6.99 EUR (1.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.33% (7.02 EUR)
Par fonds propres:
1.68% (8.98 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 11
GBPSGD 5
AUDCAD 5
GBPAUD 5
NZDUSD 3
AUDUSD 3
EURCAD 3
USDCAD 2
AUDJPY 2
AUDNZD 2
CADJPY 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
GBPCAD 1
EURSGD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 6
GBPSGD 2
AUDCAD 7
GBPAUD 4
NZDUSD 3
AUDUSD 3
EURCAD 2
USDCAD 2
AUDJPY 1
AUDNZD 0
CADJPY 5
GBPCHF 1
CADCHF 1
GBPCAD 1
EURSGD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 1.1K
GBPSGD 350
AUDCAD 1.3K
GBPAUD 665
NZDUSD 318
AUDUSD 305
EURCAD 268
USDCAD 306
AUDJPY 157
AUDNZD 112
CADJPY 838
GBPCHF 66
CADCHF 50
GBPCAD 112
EURSGD 246
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.46 EUR
Pire transaction: -7 EUR
Gains consécutifs maximales: 44
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +30.62 EUR
Perte consécutive maximale: -6.99 EUR

TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
CWDT BG (Stratégie Grid)

La stratégie CWDT BG (Grid) met l’accent sur une croissance contrôlée et la protection du capital, grâce à un système de grille basé sur des règles.

📊 Méthode de trading

  • Espacement dynamique de la grille, lié à la volatilité (basé sur l’ATR)

  • Limites de positions par symbole + réduction progressive du risque en périodes de range étendu

  • Filtres horaires + filtres sur les nouvelles économiques à fort impact

  • Sans martingale : les tailles de lots restent limitées

🛡 Contrôles de risque

  • Equity Guard : limite quotidienne de drawdown et limite maximale totale

  • Limiteur de trades : nombre maximal de positions ouvertes simultanément par symbole

  • Vérifications du spread/volatilité : pause en cas de conditions anormales

🎯 Objectifs

Une courbe de capital régulière, une exposition contrôlée, une exécution transparente et des attentes réalistes.
Le drawdown flottant est inévitable, mais toujours géré.

⚙️ Compte & Technique

  • Plateforme : MT5

  • Solde recommandé : 500–1 000 USD+ (plus de marge = plus de stabilité)

  • Effet de levier typique : 1:200–1:500

  • VPS : Fortement recommandé (disponibilité 24/5 & faible latence)

  • Symboles : principales paires de devises + XAUUSD (or) (selon les conditions du marché)

📐 Niveaux de risque

  • Conservateur : pas plus larges, moins de positions maximales

  • Équilibré (par défaut) : densité modérée, limites standard

  • Dynamique : grilles plus serrées uniquement en faible volatilité ; limites strictes toujours actives

⚠️ Important

Ceci ne constitue pas un conseil financier.
Les résultats passés ne garantissent pas les performances futures.
N’investissez que du capital que vous pouvez vous permettre de perdre.

🧩 Caractéristiques clés

  • Espacement de grille basé sur l’ATR, sensible à la volatilité

  • Equity Guard : limites quotidiennes et totales de DD

  • Filtres horaires/actualités pour éviter les périodes de faible liquidité

  • Nombre maximal de positions par symbole pour limiter l’exposition

  • Sans martingale (pas d’augmentation exponentielle des lots)

  • Réduction automatique du risque en cas de ranges étendus/pics de spread

💡 FAQ

Est-ce une martingale ?
Non. Les tailles des positions et le nombre de trades sont limités.

Y aura-t-il du DD flottant ?
Oui — toutes les stratégies de grille comportent une exposition flottante à certains moments. Nous la gérons grâce à l’espacement ATR, aux limites de capital et aux filtres temporels/actualités.

Quel solde est recommandé ?
De préférence 1 000 USD+ pour plus de stabilité. Minimum : 500 USD.

📡 Ai-je besoin d’un VPS ?

Oui, un VPS (Serveur Privé Virtuel) est fortement recommandé.
Il garantit que votre compte copie chaque trade sans retard ni interruption, même si votre ordinateur est éteint. Un VPS réduit le slippage, améliore la vitesse d’exécution et assure que votre signal suit le compte maître 24/5.
🏦 Quel broker est le mieux adapté à ce signal ?

Pour de meilleurs résultats, utilisez un broker régulé offrant des spreads serrés et une exécution rapide. Cela garantit que les trades copiés correspondent au mieux au compte maître, en évitant le slippage inutile ou les requotes.
Aucun avis
2025.09.19 16:14
Share of trading days is too low
2025.09.19 13:01
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 14.29% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 13:01
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.19 13:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
