|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|11
|GBPSGD
|5
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|5
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|3
|EURCAD
|3
|USDCAD
|2
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCHF
|1
|CADCHF
|1
|GBPCAD
|1
|EURSGD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|6
|GBPSGD
|2
|AUDCAD
|7
|GBPAUD
|4
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|AUDJPY
|1
|AUDNZD
|0
|CADJPY
|5
|GBPCHF
|1
|CADCHF
|1
|GBPCAD
|1
|EURSGD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|1.1K
|GBPSGD
|350
|AUDCAD
|1.3K
|GBPAUD
|665
|NZDUSD
|318
|AUDUSD
|305
|EURCAD
|268
|USDCAD
|306
|AUDJPY
|157
|AUDNZD
|112
|CADJPY
|838
|GBPCHF
|66
|CADCHF
|50
|GBPCAD
|112
|EURSGD
|246
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
CWDT BG (Stratégie Grid)
La stratégie CWDT BG (Grid) met l’accent sur une croissance contrôlée et la protection du capital, grâce à un système de grille basé sur des règles.
📊 Méthode de trading
-
Espacement dynamique de la grille, lié à la volatilité (basé sur l’ATR)
-
Limites de positions par symbole + réduction progressive du risque en périodes de range étendu
-
Filtres horaires + filtres sur les nouvelles économiques à fort impact
-
Sans martingale : les tailles de lots restent limitées
🛡 Contrôles de risque
-
Equity Guard : limite quotidienne de drawdown et limite maximale totale
-
Limiteur de trades : nombre maximal de positions ouvertes simultanément par symbole
-
Vérifications du spread/volatilité : pause en cas de conditions anormales
🎯 Objectifs
Une courbe de capital régulière, une exposition contrôlée, une exécution transparente et des attentes réalistes.
Le drawdown flottant est inévitable, mais toujours géré.
⚙️ Compte & Technique
-
Plateforme : MT5
-
Solde recommandé : 500–1 000 USD+ (plus de marge = plus de stabilité)
-
Effet de levier typique : 1:200–1:500
-
VPS : Fortement recommandé (disponibilité 24/5 & faible latence)
-
Symboles : principales paires de devises + XAUUSD (or) (selon les conditions du marché)
📐 Niveaux de risque
-
Conservateur : pas plus larges, moins de positions maximales
-
Équilibré (par défaut) : densité modérée, limites standard
-
Dynamique : grilles plus serrées uniquement en faible volatilité ; limites strictes toujours actives
⚠️ Important
Ceci ne constitue pas un conseil financier.
Les résultats passés ne garantissent pas les performances futures.
N’investissez que du capital que vous pouvez vous permettre de perdre.
🧩 Caractéristiques clés
-
Espacement de grille basé sur l’ATR, sensible à la volatilité
-
Equity Guard : limites quotidiennes et totales de DD
-
Filtres horaires/actualités pour éviter les périodes de faible liquidité
-
Nombre maximal de positions par symbole pour limiter l’exposition
-
Sans martingale (pas d’augmentation exponentielle des lots)
-
Réduction automatique du risque en cas de ranges étendus/pics de spread
💡 FAQ
Est-ce une martingale ?
Non. Les tailles des positions et le nombre de trades sont limités.
Y aura-t-il du DD flottant ?
Oui — toutes les stratégies de grille comportent une exposition flottante à certains moments. Nous la gérons grâce à l’espacement ATR, aux limites de capital et aux filtres temporels/actualités.
Quel solde est recommandé ?
De préférence 1 000 USD+ pour plus de stabilité. Minimum : 500 USD.
📡 Ai-je besoin d’un VPS ?
Oui, un VPS (Serveur Privé Virtuel) est fortement recommandé.
Il garantit que votre compte copie chaque trade sans retard ni interruption, même si votre ordinateur est éteint. Un VPS réduit le slippage, améliore la vitesse d’exécution et assure que votre signal suit le compte maître 24/5.
👉 VPS recommandé : ForexVPS
🏦 Quel broker est le mieux adapté à ce signal ?
Pour de meilleurs résultats, utilisez un broker régulé offrant des spreads serrés et une exécution rapide. Cela garantit que les trades copiés correspondent au mieux au compte maître, en évitant le slippage inutile ou les requotes.
👉 Broker recommandé : IC Trading (préféré) ou IC Markets
