CWDT BG (Stratégie Grid)

La stratégie CWDT BG (Grid) met l’accent sur une croissance contrôlée et la protection du capital, grâce à un système de grille basé sur des règles.

📊 Méthode de trading

Espacement dynamique de la grille, lié à la volatilité (basé sur l’ATR)

Limites de positions par symbole + réduction progressive du risque en périodes de range étendu

Filtres horaires + filtres sur les nouvelles économiques à fort impact

Sans martingale : les tailles de lots restent limitées

🛡 Contrôles de risque

Equity Guard : limite quotidienne de drawdown et limite maximale totale

Limiteur de trades : nombre maximal de positions ouvertes simultanément par symbole

Vérifications du spread/volatilité : pause en cas de conditions anormales

🎯 Objectifs

Une courbe de capital régulière, une exposition contrôlée, une exécution transparente et des attentes réalistes.

Le drawdown flottant est inévitable, mais toujours géré.

⚙️ Compte & Technique

Plateforme : MT5

Solde recommandé : 500–1 000 USD+ (plus de marge = plus de stabilité)

Effet de levier typique : 1:200–1:500

VPS : Fortement recommandé (disponibilité 24/5 & faible latence)

Symboles : principales paires de devises + XAUUSD (or) (selon les conditions du marché)

📐 Niveaux de risque

Conservateur : pas plus larges, moins de positions maximales

Équilibré (par défaut) : densité modérée, limites standard

Dynamique : grilles plus serrées uniquement en faible volatilité ; limites strictes toujours actives

⚠️ Important

Ceci ne constitue pas un conseil financier.

Les résultats passés ne garantissent pas les performances futures.

N’investissez que du capital que vous pouvez vous permettre de perdre.

🧩 Caractéristiques clés

Espacement de grille basé sur l’ATR, sensible à la volatilité

Equity Guard : limites quotidiennes et totales de DD

Filtres horaires/actualités pour éviter les périodes de faible liquidité

Nombre maximal de positions par symbole pour limiter l’exposition

Sans martingale (pas d’augmentation exponentielle des lots)

Réduction automatique du risque en cas de ranges étendus/pics de spread

💡 FAQ

Est-ce une martingale ?

Non. Les tailles des positions et le nombre de trades sont limités.

Y aura-t-il du DD flottant ?

Oui — toutes les stratégies de grille comportent une exposition flottante à certains moments. Nous la gérons grâce à l’espacement ATR, aux limites de capital et aux filtres temporels/actualités.

Quel solde est recommandé ?

De préférence 1 000 USD+ pour plus de stabilité. Minimum : 500 USD.

📡 Ai-je besoin d’un VPS ?

Oui, un VPS (Serveur Privé Virtuel) est fortement recommandé.

Il garantit que votre compte copie chaque trade sans retard ni interruption, même si votre ordinateur est éteint. Un VPS réduit le slippage, améliore la vitesse d’exécution et assure que votre signal suit le compte maître 24/5.

👉 VPS recommandé : ForexVPS

🏦 Quel broker est le mieux adapté à ce signal ?

Pour de meilleurs résultats, utilisez un broker régulé offrant des spreads serrés et une exécution rapide. Cela garantit que les trades copiés correspondent au mieux au compte maître, en évitant le slippage inutile ou les requotes.

👉 Broker recommandé : IC Trading (préféré) ou IC Markets