Chiwi's IT

CWDT BG

Chiwi's IT
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 198%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 343
Transacciones Rentables:
1 265 (94.19%)
Transacciones Irrentables:
78 (5.81%)
Mejor transacción:
14.27 EUR
Peor transacción:
-39.04 EUR
Beneficio Bruto:
1 415.74 EUR (237 716 pips)
Pérdidas Brutas:
-446.18 EUR (62 551 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
108 (88.24 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
93.55 EUR (92)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
94.76%
Carga máxima del depósito:
36.25%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
12.71
Transacciones Largas:
643 (47.88%)
Transacciones Cortas:
700 (52.12%)
Factor de Beneficio:
3.17
Beneficio Esperado:
0.72 EUR
Beneficio medio:
1.12 EUR
Pérdidas medias:
-5.72 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-76.28 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-76.28 EUR (4)
Crecimiento al mes:
10.93%
Pronóstico anual:
132.67%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.15 EUR
Máxima:
76.28 EUR (5.93%)
Reducción relativa:
De balance:
5.93% (76.40 EUR)
De fondos:
59.49% (593.89 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 180
AUDNZD 96
EURCAD 90
GBPAUD 76
AUDCAD 62
GBPCAD 61
AUDJPY 59
GBPSGD 53
NZDJPY 53
AUDCHF 46
NZDCHF 41
EURJPY 40
USDCHF 38
CADCHF 34
NZDUSD 33
EURNZD 32
USDSGD 32
AUDUSD 30
EURAUD 30
NZDCAD 30
CHFJPY 28
CHFSGD 26
GBPUSD 24
USDJPY 22
EURGBP 22
AUDSGD 21
SGDJPY 18
GBPJPY 14
CADJPY 12
EURUSD 12
GBPCHF 10
USDCAD 10
EURSGD 6
EURCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 149
AUDNZD 36
EURCAD 62
GBPAUD 86
AUDCAD 32
GBPCAD 52
AUDJPY 11
GBPSGD 49
NZDJPY 48
AUDCHF 63
NZDCHF 41
EURJPY 31
USDCHF 32
CADCHF 22
NZDUSD 27
EURNZD 64
USDSGD 17
AUDUSD 23
EURAUD 51
NZDCAD 25
CHFJPY 53
CHFSGD 23
GBPUSD 30
USDJPY -61
EURGBP 16
AUDSGD 16
SGDJPY 18
GBPJPY 29
CADJPY 15
EURUSD 17
GBPCHF 12
USDCAD 8
EURSGD 7
EURCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 29K
AUDNZD 8.7K
EURCAD 9.9K
GBPAUD 15K
AUDCAD 5.7K
GBPCAD 7.9K
AUDJPY 2.8K
GBPSGD 6.8K
NZDJPY 8.5K
AUDCHF 5.5K
NZDCHF 3.9K
EURJPY 5.6K
USDCHF 3.1K
CADCHF 2.2K
NZDUSD 3.2K
EURNZD 11K
USDSGD 3K
AUDUSD 2.8K
EURAUD 8.4K
NZDCAD 3.6K
CHFJPY 8.6K
CHFSGD 4.1K
GBPUSD 3.3K
USDJPY -7K
EURGBP 954
AUDSGD 2.9K
SGDJPY 3.1K
GBPJPY 4.6K
CADJPY 2.7K
EURUSD 1.8K
GBPCHF 910
USDCAD 1.3K
EURSGD 974
EURCHF 216
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.27 EUR
Peor transacción: -39 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 92
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +88.24 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -76.28 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
CWDT BG (Estrategia Grid)

La estrategia CWDT BG (Grid) se centra en el crecimiento controlado y la protección del capital, utilizando un sistema de cuadrícula basado en reglas.

📊 Cómo opera

  • Espaciado dinámico de la cuadrícula, vinculado a la volatilidad (basado en ATR)

  • Límite de posiciones por símbolo + reducción de riesgo en rangos extendidos

  • Filtros por horario y por noticias de alto impacto

  • Sin martingala: los tamaños de lote permanecen limitados

🛡 Controles de riesgo

  • Protección de capital (Equity Guard): límite de DD diario y límite máximo total

  • Limitador de operaciones: máximo de posiciones simultáneas por símbolo

  • Monitoreo de spread/volatilidad: pausa en condiciones anómalas

🎯 Objetivos

Curva de capital suave, exposición controlada, ejecución transparente y expectativas realistas.
La DD flotante es inevitable, pero siempre está gestionada.

⚙️ Cuenta y requisitos técnicos

  • Plataforma: MT5

  • Balance recomendado: 500–1.000 USD+ (más buffer = mayor estabilidad)

  • Apalancamiento típico: 1:200–1:500

  • VPS: Altamente recomendado (operación 24/5 con baja latencia)

  • Instrumentos: principales pares de divisas + XAUUSD (según condiciones de mercado)

📐 Niveles de riesgo

  • Conservador: pasos más amplios, menos posiciones

  • Equilibrado (por defecto): densidad moderada, límites estándar

  • Dinámico: cuadrículas más estrechas solo en baja volatilidad; límites estrictos siempre activos

⚠️ Importante

Esto no constituye asesoramiento financiero.
Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.
Solo opere con capital que pueda permitirse arriesgar.

🧩 Características clave

  • Espaciado de cuadrícula adaptable al ATR y la volatilidad

  • Protección de capital: límites diarios y totales de DD

  • Filtros de tiempo/noticias para evitar baja liquidez

  • Límite de posiciones por símbolo para controlar exposición

  • Sin martingala (sin incremento exponencial de lotes)

  • Reducción automática de riesgo en rangos extendidos o picos de spread

💡 Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Es martingala?
No. Los tamaños de las posiciones están limitados y las cantidades de operaciones, también.

¿Habrá DD flotante?
Sí. Todas las estrategias de cuadrícula generan flotante en algún momento. Lo controlamos mediante ATR, límites de capital y filtros de tiempo/noticias.

¿Cuál es el balance recomendado?
Preferiblemente 1.000 USD+ para mayor estabilidad. Mínimo 500 USD.

📡 ¿Necesito un VPS?

Sí, se recomienda encarecidamente un VPS (Servidor Privado Virtual).
Garantiza la copia de operaciones sin retrasos ni interrupciones, incluso si su PC está apagado. Un VPS reduce el deslizamiento, mejora la velocidad de ejecución y asegura que la cuenta siga al maestro las 24/5.
👉 VPS recomendado: ForexVPS

🏦 ¿Qué bróker es mejor para esta señal?

Para mejores resultados, use un bróker regulado, con spreads bajos y ejecución rápida. Esto asegura que las operaciones copiadas se correspondan lo más posible con la cuenta maestra, evitando deslizamientos innecesarios o requotes.
👉 Bróker recomendado: IC Trading (preferido) o IC Markets


