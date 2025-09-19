- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|180
|AUDNZD
|96
|EURCAD
|90
|GBPAUD
|76
|AUDCAD
|62
|GBPCAD
|61
|AUDJPY
|59
|GBPSGD
|53
|NZDJPY
|53
|AUDCHF
|46
|NZDCHF
|41
|EURJPY
|40
|USDCHF
|38
|CADCHF
|34
|NZDUSD
|33
|EURNZD
|32
|USDSGD
|32
|AUDUSD
|30
|EURAUD
|30
|NZDCAD
|30
|CHFJPY
|28
|CHFSGD
|26
|GBPUSD
|24
|USDJPY
|22
|EURGBP
|22
|AUDSGD
|21
|SGDJPY
|18
|GBPJPY
|14
|CADJPY
|12
|EURUSD
|12
|GBPCHF
|10
|USDCAD
|10
|EURSGD
|6
|EURCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPNZD
|149
|AUDNZD
|36
|EURCAD
|62
|GBPAUD
|86
|AUDCAD
|32
|GBPCAD
|52
|AUDJPY
|11
|GBPSGD
|49
|NZDJPY
|48
|AUDCHF
|63
|NZDCHF
|41
|EURJPY
|31
|USDCHF
|32
|CADCHF
|22
|NZDUSD
|27
|EURNZD
|64
|USDSGD
|17
|AUDUSD
|23
|EURAUD
|51
|NZDCAD
|25
|CHFJPY
|53
|CHFSGD
|23
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|-61
|EURGBP
|16
|AUDSGD
|16
|SGDJPY
|18
|GBPJPY
|29
|CADJPY
|15
|EURUSD
|17
|GBPCHF
|12
|USDCAD
|8
|EURSGD
|7
|EURCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPNZD
|29K
|AUDNZD
|8.7K
|EURCAD
|9.9K
|GBPAUD
|15K
|AUDCAD
|5.7K
|GBPCAD
|7.9K
|AUDJPY
|2.8K
|GBPSGD
|6.8K
|NZDJPY
|8.5K
|AUDCHF
|5.5K
|NZDCHF
|3.9K
|EURJPY
|5.6K
|USDCHF
|3.1K
|CADCHF
|2.2K
|NZDUSD
|3.2K
|EURNZD
|11K
|USDSGD
|3K
|AUDUSD
|2.8K
|EURAUD
|8.4K
|NZDCAD
|3.6K
|CHFJPY
|8.6K
|CHFSGD
|4.1K
|GBPUSD
|3.3K
|USDJPY
|-7K
|EURGBP
|954
|AUDSGD
|2.9K
|SGDJPY
|3.1K
|GBPJPY
|4.6K
|CADJPY
|2.7K
|EURUSD
|1.8K
|GBPCHF
|910
|USDCAD
|1.3K
|EURSGD
|974
|EURCHF
|216
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
CWDT BG (Estrategia Grid)
La estrategia CWDT BG (Grid) se centra en el crecimiento controlado y la protección del capital, utilizando un sistema de cuadrícula basado en reglas.
📊 Cómo opera
-
Espaciado dinámico de la cuadrícula, vinculado a la volatilidad (basado en ATR)
-
Límite de posiciones por símbolo + reducción de riesgo en rangos extendidos
-
Filtros por horario y por noticias de alto impacto
-
Sin martingala: los tamaños de lote permanecen limitados
🛡 Controles de riesgo
-
Protección de capital (Equity Guard): límite de DD diario y límite máximo total
-
Limitador de operaciones: máximo de posiciones simultáneas por símbolo
-
Monitoreo de spread/volatilidad: pausa en condiciones anómalas
🎯 Objetivos
Curva de capital suave, exposición controlada, ejecución transparente y expectativas realistas.
La DD flotante es inevitable, pero siempre está gestionada.
⚙️ Cuenta y requisitos técnicos
-
Plataforma: MT5
-
Balance recomendado: 500–1.000 USD+ (más buffer = mayor estabilidad)
-
Apalancamiento típico: 1:200–1:500
-
VPS: Altamente recomendado (operación 24/5 con baja latencia)
-
Instrumentos: principales pares de divisas + XAUUSD (según condiciones de mercado)
📐 Niveles de riesgo
-
Conservador: pasos más amplios, menos posiciones
-
Equilibrado (por defecto): densidad moderada, límites estándar
-
Dinámico: cuadrículas más estrechas solo en baja volatilidad; límites estrictos siempre activos
⚠️ Importante
Esto no constituye asesoramiento financiero.
Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.
Solo opere con capital que pueda permitirse arriesgar.
🧩 Características clave
-
Espaciado de cuadrícula adaptable al ATR y la volatilidad
-
Protección de capital: límites diarios y totales de DD
-
Filtros de tiempo/noticias para evitar baja liquidez
-
Límite de posiciones por símbolo para controlar exposición
-
Sin martingala (sin incremento exponencial de lotes)
-
Reducción automática de riesgo en rangos extendidos o picos de spread
💡 Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Es martingala?
No. Los tamaños de las posiciones están limitados y las cantidades de operaciones, también.
¿Habrá DD flotante?
Sí. Todas las estrategias de cuadrícula generan flotante en algún momento. Lo controlamos mediante ATR, límites de capital y filtros de tiempo/noticias.
¿Cuál es el balance recomendado?
Preferiblemente 1.000 USD+ para mayor estabilidad. Mínimo 500 USD.
📡 ¿Necesito un VPS?
Sí, se recomienda encarecidamente un VPS (Servidor Privado Virtual).
Garantiza la copia de operaciones sin retrasos ni interrupciones, incluso si su PC está apagado. Un VPS reduce el deslizamiento, mejora la velocidad de ejecución y asegura que la cuenta siga al maestro las 24/5.
👉 VPS recomendado: ForexVPS
🏦 ¿Qué bróker es mejor para esta señal?
Para mejores resultados, use un bróker regulado, con spreads bajos y ejecución rápida. Esto asegura que las operaciones copiadas se correspondan lo más posible con la cuenta maestra, evitando deslizamientos innecesarios o requotes.
👉 Bróker recomendado: IC Trading (preferido) o IC Markets