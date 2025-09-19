SignaleKategorien
Chiwi's IT

CWDT BG

Chiwi's IT
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 206%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 370
Gewinntrades:
1 292 (94.30%)
Verlusttrades:
78 (5.69%)
Bester Trade:
14.27 EUR
Schlechtester Trade:
-39.04 EUR
Bruttoprofit:
1 443.35 EUR (241 431 pips)
Bruttoverlust:
-446.69 EUR (62 551 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
108 (88.24 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
93.55 EUR (92)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
94.76%
Max deposit load:
36.25%
Letzter Trade:
33 Minuten
Trades pro Woche:
92
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
13.07
Long-Positionen:
650 (47.45%)
Short-Positionen:
720 (52.55%)
Profit-Faktor:
3.23
Mathematische Gewinnerwartung:
0.73 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.12 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.73 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-76.28 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-76.28 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
12.57%
Jahresprognose:
152.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.15 EUR
Maximaler:
76.28 EUR (5.93%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.93% (76.40 EUR)
Kapital:
59.49% (593.89 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 184
AUDNZD 96
EURCAD 92
GBPAUD 78
AUDCAD 63
GBPCAD 61
AUDJPY 59
NZDJPY 54
GBPSGD 53
AUDCHF 49
NZDCHF 45
EURJPY 40
USDCHF 38
CADCHF 37
NZDUSD 34
EURNZD 33
USDSGD 32
AUDUSD 30
EURAUD 30
NZDCAD 30
CHFJPY 28
CHFSGD 27
GBPUSD 24
EURGBP 23
AUDSGD 23
USDJPY 22
SGDJPY 18
GBPJPY 14
CADJPY 12
EURUSD 12
USDCAD 11
GBPCHF 10
EURSGD 6
EURCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 153
AUDNZD 36
EURCAD 64
GBPAUD 87
AUDCAD 32
GBPCAD 52
AUDJPY 11
NZDJPY 48
GBPSGD 49
AUDCHF 69
NZDCHF 48
EURJPY 31
USDCHF 32
CADCHF 25
NZDUSD 28
EURNZD 65
USDSGD 17
AUDUSD 23
EURAUD 51
NZDCAD 25
CHFJPY 53
CHFSGD 25
GBPUSD 30
EURGBP 17
AUDSGD 18
USDJPY -61
SGDJPY 18
GBPJPY 29
CADJPY 15
EURUSD 17
USDCAD 9
GBPCHF 12
EURSGD 7
EURCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 30K
AUDNZD 8.7K
EURCAD 10K
GBPAUD 15K
AUDCAD 5.8K
GBPCAD 7.9K
AUDJPY 2.8K
NZDJPY 8.6K
GBPSGD 6.8K
AUDCHF 6K
NZDCHF 4.5K
EURJPY 5.6K
USDCHF 3.1K
CADCHF 2.5K
NZDUSD 3.2K
EURNZD 12K
USDSGD 3K
AUDUSD 2.8K
EURAUD 8.4K
NZDCAD 3.6K
CHFJPY 8.6K
CHFSGD 4.3K
GBPUSD 3.3K
EURGBP 1.1K
AUDSGD 3.2K
USDJPY -7K
SGDJPY 3.1K
GBPJPY 4.6K
CADJPY 2.7K
EURUSD 1.8K
USDCAD 1.4K
GBPCHF 910
EURSGD 974
EURCHF 216
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.27 EUR
Schlechtester Trade: -39 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 92
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +88.24 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -76.28 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
CWDT BG (Grid-Strategie)

Die Strategie CWDT BG (Grid) konzentriert sich auf kontrolliertes Wachstum und Kapitalschutz, unter Verwendung eines regelbasierten Grid-Systems.

📊 Handelsweise

  • Dynamischer Grid-Abstand, gekoppelt an die Volatilität (ATR-basiert)

  • Positionslimits pro Symbol + sanfter Risikoabbau in erweiterten Marktphasen

  • Zeitbasierte Filter + Filter für wichtige Nachrichten

  • Kein Martingale: Lotgrößen bleiben begrenzt

🛡 Risikokontrollen

  • Equity Guard: tägliches DD-Limit und maximales Gesamtrückgangs-Limit

  • Handelsbegrenzung: maximale gleichzeitige Positionen pro Symbol

  • Spread-/Volatilitätsprüfung: Pause bei abnormalen Marktbedingungen

🎯 Ziele

Eine glatte Kapitalkurve mit kontrollierter Exponierung, transparenter Ausführung und realistischen Erwartungen.
Schwebender Drawdown ist unvermeidlich, wird aber aktiv gemanagt.

⚙️ Konto & Technik

  • Plattform: MT5

  • Empfohlenes Guthaben: 500–1.000 USD+ (mehr Puffer = stabilere Ausführung)

  • Typische Hebelwirkung: 1:200–1:500

  • VPS: Dringend empfohlen (24/5 Laufzeit & geringe Latenz)

  • Symbole: Hauptwährungspaare + XAUUSD (Gold) (abhängig von Marktbedingungen)

📐 Risikostufen

  • Konservativ: größere Abstände, weniger Maximalpositionen

  • Ausgewogen (Standard): mittlere Dichte, Standard-Limits

  • Dynamisch: engere Grids nur bei niedriger Volatilität; harte Limits immer aktiv

⚠️ Wichtig

Dies ist keine Finanzberatung.
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance.
Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können.

🧩 Hauptmerkmale

  • ATR-basierte Grid-Abstände, angepasst an die Volatilität

  • Equity Guard: tägliche + gesamte DD-Limits

  • Zeit-/Nachrichtenfilter zur Vermeidung von illiquiden Phasen

  • Maximalpositionen pro Symbol zur Begrenzung des Risikos

  • Kein Martingale (keine exponentielle Lot-Vergrößerung)

  • Automatischer Risikoabbau bei erweiterten Märkten/Spread-Spikes

💡 FAQ

Ist das Martingale?
Nein. Positionsgrößen sind begrenzt, ebenso die Anzahl der Trades.

Wird es schwebende Drawdowns geben?
Ja – alle Grid-Systeme erzeugen zeitweise schwebende Verluste. Wir reduzieren diese durch ATR-Abstände, Equity-Limits und Zeit-/Nachrichtenfilter.

Welches Guthaben ist optimal?
Am besten 1.000 USD+ für reibungsloseren Handel. Minimum: 500 USD.

📡 Brauche ich einen VPS?

Ja, ein VPS (Virtual Private Server) ist sehr empfehlenswert.
Er sorgt dafür, dass Ihr Konto jeden Trade ohne Verzögerung oder Unterbrechung kopiert, auch wenn Ihr PC ausgeschaltet ist. Ein VPS reduziert Slippage, verbessert die Ausführungsgeschwindigkeit und garantiert, dass Ihr Signal dem Master-Konto 24/5 folgt.
👉 Empfohlener VPS: ForexVPS

🏦 Welcher Broker ist am besten für dieses Signal?

Für beste Ergebnisse sollte ein regulierter Broker mit engen Spreads und schneller Ausführung verwendet werden. So wird sichergestellt, dass die kopierten Trades möglichst genau dem Master-Konto entsprechen, ohne unnötiges Slippage oder Requotes.
👉 Empfohlener Broker: IC Trading (bevorzugt) oder IC Markets


