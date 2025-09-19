- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|184
|AUDNZD
|96
|EURCAD
|92
|GBPAUD
|78
|AUDCAD
|63
|GBPCAD
|61
|AUDJPY
|59
|NZDJPY
|54
|GBPSGD
|53
|AUDCHF
|49
|NZDCHF
|45
|EURJPY
|40
|USDCHF
|38
|CADCHF
|37
|NZDUSD
|34
|EURNZD
|33
|USDSGD
|32
|AUDUSD
|30
|EURAUD
|30
|NZDCAD
|30
|CHFJPY
|28
|CHFSGD
|27
|GBPUSD
|24
|EURGBP
|23
|AUDSGD
|23
|USDJPY
|22
|SGDJPY
|18
|GBPJPY
|14
|CADJPY
|12
|EURUSD
|12
|USDCAD
|11
|GBPCHF
|10
|EURSGD
|6
|EURCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|153
|AUDNZD
|36
|EURCAD
|64
|GBPAUD
|87
|AUDCAD
|32
|GBPCAD
|52
|AUDJPY
|11
|NZDJPY
|48
|GBPSGD
|49
|AUDCHF
|69
|NZDCHF
|48
|EURJPY
|31
|USDCHF
|32
|CADCHF
|25
|NZDUSD
|28
|EURNZD
|65
|USDSGD
|17
|AUDUSD
|23
|EURAUD
|51
|NZDCAD
|25
|CHFJPY
|53
|CHFSGD
|25
|GBPUSD
|30
|EURGBP
|17
|AUDSGD
|18
|USDJPY
|-61
|SGDJPY
|18
|GBPJPY
|29
|CADJPY
|15
|EURUSD
|17
|USDCAD
|9
|GBPCHF
|12
|EURSGD
|7
|EURCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|30K
|AUDNZD
|8.7K
|EURCAD
|10K
|GBPAUD
|15K
|AUDCAD
|5.8K
|GBPCAD
|7.9K
|AUDJPY
|2.8K
|NZDJPY
|8.6K
|GBPSGD
|6.8K
|AUDCHF
|6K
|NZDCHF
|4.5K
|EURJPY
|5.6K
|USDCHF
|3.1K
|CADCHF
|2.5K
|NZDUSD
|3.2K
|EURNZD
|12K
|USDSGD
|3K
|AUDUSD
|2.8K
|EURAUD
|8.4K
|NZDCAD
|3.6K
|CHFJPY
|8.6K
|CHFSGD
|4.3K
|GBPUSD
|3.3K
|EURGBP
|1.1K
|AUDSGD
|3.2K
|USDJPY
|-7K
|SGDJPY
|3.1K
|GBPJPY
|4.6K
|CADJPY
|2.7K
|EURUSD
|1.8K
|USDCAD
|1.4K
|GBPCHF
|910
|EURSGD
|974
|EURCHF
|216
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
CWDT BG (Grid-Strategie)
Die Strategie CWDT BG (Grid) konzentriert sich auf kontrolliertes Wachstum und Kapitalschutz, unter Verwendung eines regelbasierten Grid-Systems.
📊 Handelsweise
-
Dynamischer Grid-Abstand, gekoppelt an die Volatilität (ATR-basiert)
-
Positionslimits pro Symbol + sanfter Risikoabbau in erweiterten Marktphasen
-
Zeitbasierte Filter + Filter für wichtige Nachrichten
-
Kein Martingale: Lotgrößen bleiben begrenzt
🛡 Risikokontrollen
-
Equity Guard: tägliches DD-Limit und maximales Gesamtrückgangs-Limit
-
Handelsbegrenzung: maximale gleichzeitige Positionen pro Symbol
-
Spread-/Volatilitätsprüfung: Pause bei abnormalen Marktbedingungen
🎯 Ziele
Eine glatte Kapitalkurve mit kontrollierter Exponierung, transparenter Ausführung und realistischen Erwartungen.
Schwebender Drawdown ist unvermeidlich, wird aber aktiv gemanagt.
⚙️ Konto & Technik
-
Plattform: MT5
-
Empfohlenes Guthaben: 500–1.000 USD+ (mehr Puffer = stabilere Ausführung)
-
Typische Hebelwirkung: 1:200–1:500
-
VPS: Dringend empfohlen (24/5 Laufzeit & geringe Latenz)
-
Symbole: Hauptwährungspaare + XAUUSD (Gold) (abhängig von Marktbedingungen)
📐 Risikostufen
-
Konservativ: größere Abstände, weniger Maximalpositionen
-
Ausgewogen (Standard): mittlere Dichte, Standard-Limits
-
Dynamisch: engere Grids nur bei niedriger Volatilität; harte Limits immer aktiv
⚠️ Wichtig
Dies ist keine Finanzberatung.
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance.
Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können.
🧩 Hauptmerkmale
-
ATR-basierte Grid-Abstände, angepasst an die Volatilität
-
Equity Guard: tägliche + gesamte DD-Limits
-
Zeit-/Nachrichtenfilter zur Vermeidung von illiquiden Phasen
-
Maximalpositionen pro Symbol zur Begrenzung des Risikos
-
Kein Martingale (keine exponentielle Lot-Vergrößerung)
-
Automatischer Risikoabbau bei erweiterten Märkten/Spread-Spikes
💡 FAQ
Ist das Martingale?
Nein. Positionsgrößen sind begrenzt, ebenso die Anzahl der Trades.
Wird es schwebende Drawdowns geben?
Ja – alle Grid-Systeme erzeugen zeitweise schwebende Verluste. Wir reduzieren diese durch ATR-Abstände, Equity-Limits und Zeit-/Nachrichtenfilter.
Welches Guthaben ist optimal?
Am besten 1.000 USD+ für reibungsloseren Handel. Minimum: 500 USD.
📡 Brauche ich einen VPS?
Ja, ein VPS (Virtual Private Server) ist sehr empfehlenswert.
Er sorgt dafür, dass Ihr Konto jeden Trade ohne Verzögerung oder Unterbrechung kopiert, auch wenn Ihr PC ausgeschaltet ist. Ein VPS reduziert Slippage, verbessert die Ausführungsgeschwindigkeit und garantiert, dass Ihr Signal dem Master-Konto 24/5 folgt.
👉 Empfohlener VPS: ForexVPS
🏦 Welcher Broker ist am besten für dieses Signal?
Für beste Ergebnisse sollte ein regulierter Broker mit engen Spreads und schneller Ausführung verwendet werden. So wird sichergestellt, dass die kopierten Trades möglichst genau dem Master-Konto entsprechen, ohne unnötiges Slippage oder Requotes.
👉 Empfohlener Broker: IC Trading (bevorzugt) oder IC Markets