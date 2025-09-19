CWDT BG (Grid-Strategie)

Die Strategie CWDT BG (Grid) konzentriert sich auf kontrolliertes Wachstum und Kapitalschutz, unter Verwendung eines regelbasierten Grid-Systems.

📊 Handelsweise

Dynamischer Grid-Abstand, gekoppelt an die Volatilität (ATR-basiert)

Positionslimits pro Symbol + sanfter Risikoabbau in erweiterten Marktphasen

Zeitbasierte Filter + Filter für wichtige Nachrichten

Kein Martingale: Lotgrößen bleiben begrenzt

🛡 Risikokontrollen

Equity Guard: tägliches DD-Limit und maximales Gesamtrückgangs-Limit

Handelsbegrenzung: maximale gleichzeitige Positionen pro Symbol

Spread-/Volatilitätsprüfung: Pause bei abnormalen Marktbedingungen

🎯 Ziele

Eine glatte Kapitalkurve mit kontrollierter Exponierung, transparenter Ausführung und realistischen Erwartungen.

Schwebender Drawdown ist unvermeidlich, wird aber aktiv gemanagt.

⚙️ Konto & Technik

Plattform: MT5

Empfohlenes Guthaben: 500–1.000 USD+ (mehr Puffer = stabilere Ausführung)

Typische Hebelwirkung: 1:200–1:500

VPS: Dringend empfohlen (24/5 Laufzeit & geringe Latenz)

Symbole: Hauptwährungspaare + XAUUSD (Gold) (abhängig von Marktbedingungen)

📐 Risikostufen

Konservativ: größere Abstände, weniger Maximalpositionen

Ausgewogen (Standard): mittlere Dichte, Standard-Limits

Dynamisch: engere Grids nur bei niedriger Volatilität; harte Limits immer aktiv

⚠️ Wichtig

Dies ist keine Finanzberatung.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftige Performance.

Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können.

🧩 Hauptmerkmale

ATR-basierte Grid-Abstände, angepasst an die Volatilität

Equity Guard: tägliche + gesamte DD-Limits

Zeit-/Nachrichtenfilter zur Vermeidung von illiquiden Phasen

Maximalpositionen pro Symbol zur Begrenzung des Risikos

Kein Martingale (keine exponentielle Lot-Vergrößerung)

Automatischer Risikoabbau bei erweiterten Märkten/Spread-Spikes

💡 FAQ

Ist das Martingale?

Nein. Positionsgrößen sind begrenzt, ebenso die Anzahl der Trades.

Wird es schwebende Drawdowns geben?

Ja – alle Grid-Systeme erzeugen zeitweise schwebende Verluste. Wir reduzieren diese durch ATR-Abstände, Equity-Limits und Zeit-/Nachrichtenfilter.

Welches Guthaben ist optimal?

Am besten 1.000 USD+ für reibungsloseren Handel. Minimum: 500 USD.

📡 Brauche ich einen VPS?

Ja, ein VPS (Virtual Private Server) ist sehr empfehlenswert.

Er sorgt dafür, dass Ihr Konto jeden Trade ohne Verzögerung oder Unterbrechung kopiert, auch wenn Ihr PC ausgeschaltet ist. Ein VPS reduziert Slippage, verbessert die Ausführungsgeschwindigkeit und garantiert, dass Ihr Signal dem Master-Konto 24/5 folgt.

👉 Empfohlener VPS: ForexVPS

🏦 Welcher Broker ist am besten für dieses Signal?

Für beste Ergebnisse sollte ein regulierter Broker mit engen Spreads und schneller Ausführung verwendet werden. So wird sichergestellt, dass die kopierten Trades möglichst genau dem Master-Konto entsprechen, ohne unnötiges Slippage oder Requotes.

👉 Empfohlener Broker: IC Trading (bevorzugt) oder IC Markets