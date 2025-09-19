CWDT BG (Strategia Grid)

La strategia CWDT BG (Grid) si concentra sulla crescita controllata e sulla protezione del capitale, utilizzando un sistema a griglia basato su regole.

📊 Come funziona

Spaziatura dinamica della griglia collegata alla volatilità (basata su ATR)

Limite di posizioni per simbolo + riduzione graduale del rischio in range estesi

Filtri per fascia oraria + filtri per notizie ad alto impatto

No martingala: le dimensioni dei lotti restano limitate

🛡 Controlli di rischio

Equity Guard: limite giornaliero di drawdown e drawdown massimo complessivo

Limitatore di operazioni: massimo numero di posizioni simultanee per simbolo

Controlli su spread/volatilità: pausa in caso di condizioni anomale

🎯 Obiettivi

Una curva del capitale regolare, esposizione controllata, esecuzione trasparente e aspettative realistiche.

Il drawdown flottante è inevitabile, ma sempre gestito.

⚙️ Account & Tecnologia

Piattaforma: MT5

Saldo consigliato: 500–1.000 USD+ (più margine = maggiore stabilità)

Leva tipica: 1:200–1:500

VPS: Altamente raccomandato (operatività 24/5 con bassa latenza)

Strumenti: principali coppie FX + XAUUSD (oro) (in base alle condizioni di mercato)

📐 Livelli di rischio

Conservativo: passi più ampi, meno posizioni massime

Bilanciato (default): densità moderata, limiti standard

Dinamico: griglie più strette solo in bassa volatilità; limiti rigidi sempre attivi

⚠️ Importante

Questa non è una consulenza finanziaria.

I risultati passati non garantiscono le performance future.

Fai trading solo con capitale che puoi permetterti di rischiare.

🧩 Caratteristiche principali

Spaziatura griglia basata su ATR e volatilità

Equity Guard: limiti di drawdown giornalieri e totali

Filtri orari/notizie per evitare bassa liquidità

Numero massimo di posizioni per simbolo per limitare l’esposizione

No martingala (nessun aumento esponenziale dei lotti)

Riduzione automatica del rischio in range estesi/picchi di spread

💡 FAQ

È una martingala?

No. Le dimensioni delle posizioni e il numero di trade sono limitati.

Ci sarà drawdown flottante?

Sì — tutte le strategie a griglia generano esposizione flottante in certi momenti. La gestiamo con spaziatura ATR, limiti di capitale e filtri orari/notizie.

Qual è il saldo consigliato?

Preferibilmente 1.000 USD+ per maggiore stabilità. Minimo: 500 USD.

📡 Ho bisogno di un VPS?

Sì, un VPS (Virtual Private Server) è fortemente raccomandato.

Garantisce che il tuo account copi ogni operazione senza ritardi né interruzioni, anche se il tuo PC è spento. Un VPS riduce lo slippage, migliora la velocità di esecuzione e assicura che il segnale segua l’account master 24/5.

👉 VPS consigliato: ForexVPS

🏦 Qual è il broker migliore per questo segnale?

Per i migliori risultati, è importante utilizzare un broker regolamentato, con spread ridotti ed esecuzione rapida. Ciò assicura che le operazioni copiate corrispondano il più possibile all’account master, evitando slippage o requote inutili.

👉 Broker consigliato: IC Trading (preferito) o IC Markets