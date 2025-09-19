SegnaliSezioni
Chiwi's IT

CWDT BG

Chiwi's IT
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 7%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
46 (97.87%)
Loss Trade:
1 (2.13%)
Best Trade:
8.46 EUR
Worst Trade:
-6.99 EUR
Profitto lordo:
42.50 EUR (7 241 pips)
Perdita lorda:
-8.43 EUR (991 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (30.62 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
30.62 EUR (44)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
87.31%
Massimo carico di deposito:
0.64%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.87
Long Trade:
12 (25.53%)
Short Trade:
35 (74.47%)
Fattore di profitto:
5.04
Profitto previsto:
0.72 EUR
Profitto medio:
0.92 EUR
Perdita media:
-8.43 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-6.99 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-6.99 EUR (1)
Crescita mensile:
1.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 EUR
Massimale:
6.99 EUR (1.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.33% (7.02 EUR)
Per equità:
1.74% (9.30 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD 11
GBPSGD 5
AUDCAD 5
GBPAUD 5
NZDUSD 3
AUDUSD 3
EURCAD 3
USDCAD 2
AUDJPY 2
AUDNZD 2
CADJPY 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
GBPCAD 1
EURSGD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD 6
GBPSGD 2
AUDCAD 7
GBPAUD 4
NZDUSD 3
AUDUSD 3
EURCAD 2
USDCAD 2
AUDJPY 1
AUDNZD 0
CADJPY 5
GBPCHF 1
CADCHF 1
GBPCAD 1
EURSGD 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD 1.1K
GBPSGD 350
AUDCAD 1.3K
GBPAUD 665
NZDUSD 318
AUDUSD 305
EURCAD 268
USDCAD 306
AUDJPY 157
AUDNZD 112
CADJPY 838
GBPCHF 66
CADCHF 50
GBPCAD 112
EURSGD 246
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.46 EUR
Worst Trade: -7 EUR
Vincite massime consecutive: 44
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30.62 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.99 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
CWDT BG (Strategia Grid)

La strategia CWDT BG (Grid) si concentra sulla crescita controllata e sulla protezione del capitale, utilizzando un sistema a griglia basato su regole.

📊 Come funziona

  • Spaziatura dinamica della griglia collegata alla volatilità (basata su ATR)

  • Limite di posizioni per simbolo + riduzione graduale del rischio in range estesi

  • Filtri per fascia oraria + filtri per notizie ad alto impatto

  • No martingala: le dimensioni dei lotti restano limitate

🛡 Controlli di rischio

  • Equity Guard: limite giornaliero di drawdown e drawdown massimo complessivo

  • Limitatore di operazioni: massimo numero di posizioni simultanee per simbolo

  • Controlli su spread/volatilità: pausa in caso di condizioni anomale

🎯 Obiettivi

Una curva del capitale regolare, esposizione controllata, esecuzione trasparente e aspettative realistiche.
Il drawdown flottante è inevitabile, ma sempre gestito.

⚙️ Account & Tecnologia

  • Piattaforma: MT5

  • Saldo consigliato: 500–1.000 USD+ (più margine = maggiore stabilità)

  • Leva tipica: 1:200–1:500

  • VPS: Altamente raccomandato (operatività 24/5 con bassa latenza)

  • Strumenti: principali coppie FX + XAUUSD (oro) (in base alle condizioni di mercato)

📐 Livelli di rischio

  • Conservativo: passi più ampi, meno posizioni massime

  • Bilanciato (default): densità moderata, limiti standard

  • Dinamico: griglie più strette solo in bassa volatilità; limiti rigidi sempre attivi

⚠️ Importante

Questa non è una consulenza finanziaria.
I risultati passati non garantiscono le performance future.
Fai trading solo con capitale che puoi permetterti di rischiare.

🧩 Caratteristiche principali

  • Spaziatura griglia basata su ATR e volatilità

  • Equity Guard: limiti di drawdown giornalieri e totali

  • Filtri orari/notizie per evitare bassa liquidità

  • Numero massimo di posizioni per simbolo per limitare l’esposizione

  • No martingala (nessun aumento esponenziale dei lotti)

  • Riduzione automatica del rischio in range estesi/picchi di spread

💡 FAQ

È una martingala?
No. Le dimensioni delle posizioni e il numero di trade sono limitati.

Ci sarà drawdown flottante?
Sì — tutte le strategie a griglia generano esposizione flottante in certi momenti. La gestiamo con spaziatura ATR, limiti di capitale e filtri orari/notizie.

Qual è il saldo consigliato?
Preferibilmente 1.000 USD+ per maggiore stabilità. Minimo: 500 USD.

📡 Ho bisogno di un VPS?

Sì, un VPS (Virtual Private Server) è fortemente raccomandato.
Garantisce che il tuo account copi ogni operazione senza ritardi né interruzioni, anche se il tuo PC è spento. Un VPS riduce lo slippage, migliora la velocità di esecuzione e assicura che il segnale segua l’account master 24/5.
👉 VPS consigliato: ForexVPS

🏦 Qual è il broker migliore per questo segnale?

Per i migliori risultati, è importante utilizzare un broker regolamentato, con spread ridotti ed esecuzione rapida. Ciò assicura che le operazioni copiate corrispondano il più possibile all’account master, evitando slippage o requote inutili.
👉 Broker consigliato: IC Trading (preferito) o IC Markets


Non ci sono recensioni
2025.09.19 16:14
Share of trading days is too low
2025.09.19 13:01
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 14.29% of days out of the 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.19 13:01
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.09.19 13:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
