|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|11
|GBPSGD
|5
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|5
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|3
|EURCAD
|3
|USDCAD
|2
|AUDJPY
|2
|AUDNZD
|2
|CADJPY
|2
|GBPCHF
|1
|CADCHF
|1
|GBPCAD
|1
|EURSGD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|6
|GBPSGD
|2
|AUDCAD
|7
|GBPAUD
|4
|NZDUSD
|3
|AUDUSD
|3
|EURCAD
|2
|USDCAD
|2
|AUDJPY
|1
|AUDNZD
|0
|CADJPY
|5
|GBPCHF
|1
|CADCHF
|1
|GBPCAD
|1
|EURSGD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|1.1K
|GBPSGD
|350
|AUDCAD
|1.3K
|GBPAUD
|665
|NZDUSD
|318
|AUDUSD
|305
|EURCAD
|268
|USDCAD
|306
|AUDJPY
|157
|AUDNZD
|112
|CADJPY
|838
|GBPCHF
|66
|CADCHF
|50
|GBPCAD
|112
|EURSGD
|246
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
CWDT BG (Strategia Grid)
La strategia CWDT BG (Grid) si concentra sulla crescita controllata e sulla protezione del capitale, utilizzando un sistema a griglia basato su regole.
📊 Come funziona
-
Spaziatura dinamica della griglia collegata alla volatilità (basata su ATR)
-
Limite di posizioni per simbolo + riduzione graduale del rischio in range estesi
-
Filtri per fascia oraria + filtri per notizie ad alto impatto
-
No martingala: le dimensioni dei lotti restano limitate
🛡 Controlli di rischio
-
Equity Guard: limite giornaliero di drawdown e drawdown massimo complessivo
-
Limitatore di operazioni: massimo numero di posizioni simultanee per simbolo
-
Controlli su spread/volatilità: pausa in caso di condizioni anomale
🎯 Obiettivi
Una curva del capitale regolare, esposizione controllata, esecuzione trasparente e aspettative realistiche.
Il drawdown flottante è inevitabile, ma sempre gestito.
⚙️ Account & Tecnologia
-
Piattaforma: MT5
-
Saldo consigliato: 500–1.000 USD+ (più margine = maggiore stabilità)
-
Leva tipica: 1:200–1:500
-
VPS: Altamente raccomandato (operatività 24/5 con bassa latenza)
-
Strumenti: principali coppie FX + XAUUSD (oro) (in base alle condizioni di mercato)
📐 Livelli di rischio
-
Conservativo: passi più ampi, meno posizioni massime
-
Bilanciato (default): densità moderata, limiti standard
-
Dinamico: griglie più strette solo in bassa volatilità; limiti rigidi sempre attivi
⚠️ Importante
Questa non è una consulenza finanziaria.
I risultati passati non garantiscono le performance future.
Fai trading solo con capitale che puoi permetterti di rischiare.
🧩 Caratteristiche principali
-
Spaziatura griglia basata su ATR e volatilità
-
Equity Guard: limiti di drawdown giornalieri e totali
-
Filtri orari/notizie per evitare bassa liquidità
-
Numero massimo di posizioni per simbolo per limitare l’esposizione
-
No martingala (nessun aumento esponenziale dei lotti)
-
Riduzione automatica del rischio in range estesi/picchi di spread
💡 FAQ
È una martingala?
No. Le dimensioni delle posizioni e il numero di trade sono limitati.
Ci sarà drawdown flottante?
Sì — tutte le strategie a griglia generano esposizione flottante in certi momenti. La gestiamo con spaziatura ATR, limiti di capitale e filtri orari/notizie.
Qual è il saldo consigliato?
Preferibilmente 1.000 USD+ per maggiore stabilità. Minimo: 500 USD.
📡 Ho bisogno di un VPS?
Sì, un VPS (Virtual Private Server) è fortemente raccomandato.
Garantisce che il tuo account copi ogni operazione senza ritardi né interruzioni, anche se il tuo PC è spento. Un VPS riduce lo slippage, migliora la velocità di esecuzione e assicura che il segnale segua l’account master 24/5.
👉 VPS consigliato: ForexVPS
🏦 Qual è il broker migliore per questo segnale?
Per i migliori risultati, è importante utilizzare un broker regolamentato, con spread ridotti ed esecuzione rapida. Ciò assicura che le operazioni copiate corrispondano il più possibile all’account master, evitando slippage o requote inutili.
👉 Broker consigliato: IC Trading (preferito) o IC Markets
