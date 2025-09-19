CWDT BG（グリッド戦略）

CWDT BG（Grid） は、コントロールされた成長 と 資本保護 に重点を置き、ルールベースのグリッド手法を使用しています。

📊 取引方法

ボラティリティに連動した動的なグリッド間隔（ATRベース）

銘柄ごとのポジション上限 + レンジ拡大時のリスク軽減

時間帯フィルター + 重要ニュースフィルター

マーチンゲールなし：ロットサイズは常に制限

🛡 リスク管理

エクイティガード（Equity Guard）： 1日の最大DD上限と総DD上限

取引制限：銘柄ごとの同時最大ポジション数を制限

スプレッド/ボラティリティチェック：異常時は一時停止

🎯 目標

スムーズな資産曲線、管理されたエクスポージャー、透明性の高い実行、そして現実的な期待値。

含み損（フローティングDD）は避けられませんが、常に管理されます。

⚙️ アカウントと技術要件

プラットフォーム： MT5

推奨残高： 500–1,000 USD以上 （余裕が多いほど安定）

一般的なレバレッジ： 1:200–1:500

VPS： 強く推奨 （24/5稼働、低レイテンシー）

対象銘柄：主要FXペア + XAUUSD（金）（市場状況による）

📐 リスク水準

保守型（Conservative）： グリッド幅広め、ポジション数少なめ

バランス型（Balanced、デフォルト）： 中程度の密度、標準制限

ダイナミック型（Dynamic）： ボラティリティが低い場合のみ狭いグリッド、常にハード制限あり

⚠️ 重要事項

これは 投資助言ではありません。

過去の実績は 将来の成果を保証するものではありません。

リスク許容可能な資金のみで取引してください。

🧩 主な特徴

ATRベースのボラティリティ対応グリッド間隔

エクイティガード： 1日 + 総DD上限

時間帯/ニュースフィルターで流動性不足を回避

銘柄ごとの最大ポジション数制限

マーチンゲールなし （指数的ロット増加なし）

レンジ拡大やスプレッド急騰時の自動リスク軽減

💡 よくある質問（FAQ）

これはマーチンゲールですか？

いいえ。ロットサイズとポジション数は制限されています。

含み損は発生しますか？

はい。すべてのグリッド戦略には一時的な含み損が発生します。ATR間隔、資本保護、時間/ニュースフィルターで制御します。

推奨残高は？

安定運用には 1,000 USD以上 が望ましいです。最低は 500 USD。

📡 VPSは必要ですか？

はい、VPS（仮想専用サーバー） を強く推奨します。

VPSを利用することで、PCがオフでも 取引を遅延や中断なくコピー できます。スリッページを減らし、約定速度を改善し、シグナルがマスター口座を24/5確実に追随します。

👉 推奨VPS：ForexVPS

🏦 このシグナルに最適なブローカーは？

最良の結果を得るためには、規制されたブローカー を使用し、低スプレッド・高速執行を確保することが重要です。これにより、コピーされた取引がマスター口座とできるだけ一致し、不必要なスリッページやリクオートを回避できます。

👉 推奨ブローカー：IC Trading（優先）または IC Markets