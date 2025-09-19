シグナルセクション
成長(開始日): 2025 198%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 343
利益トレード:
1 265 (94.19%)
損失トレード:
78 (5.81%)
ベストトレード:
14.27 EUR
最悪のトレード:
-39.04 EUR
総利益:
1 415.74 EUR (237 716 pips)
総損失:
-446.18 EUR (62 551 pips)
最大連続の勝ち:
108 (88.24 EUR)
最大連続利益:
93.55 EUR (92)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
94.76%
最大入金額:
36.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
76
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
12.71
長いトレード:
643 (47.88%)
短いトレード:
700 (52.12%)
プロフィットファクター:
3.17
期待されたペイオフ:
0.72 EUR
平均利益:
1.12 EUR
平均損失:
-5.72 EUR
最大連続の負け:
4 (-76.28 EUR)
最大連続損失:
-76.28 EUR (4)
月間成長:
10.93%
年間予想:
132.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.15 EUR
最大の:
76.28 EUR (5.93%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.93% (76.40 EUR)
エクイティによる:
59.49% (593.89 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 180
AUDNZD 96
EURCAD 90
GBPAUD 76
AUDCAD 62
GBPCAD 61
AUDJPY 59
GBPSGD 53
NZDJPY 53
AUDCHF 46
NZDCHF 41
EURJPY 40
USDCHF 38
CADCHF 34
NZDUSD 33
EURNZD 32
USDSGD 32
AUDUSD 30
EURAUD 30
NZDCAD 30
CHFJPY 28
CHFSGD 26
GBPUSD 24
USDJPY 22
EURGBP 22
AUDSGD 21
SGDJPY 18
GBPJPY 14
CADJPY 12
EURUSD 12
GBPCHF 10
USDCAD 10
EURSGD 6
EURCHF 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 149
AUDNZD 36
EURCAD 62
GBPAUD 86
AUDCAD 32
GBPCAD 52
AUDJPY 11
GBPSGD 49
NZDJPY 48
AUDCHF 63
NZDCHF 41
EURJPY 31
USDCHF 32
CADCHF 22
NZDUSD 27
EURNZD 64
USDSGD 17
AUDUSD 23
EURAUD 51
NZDCAD 25
CHFJPY 53
CHFSGD 23
GBPUSD 30
USDJPY -61
EURGBP 16
AUDSGD 16
SGDJPY 18
GBPJPY 29
CADJPY 15
EURUSD 17
GBPCHF 12
USDCAD 8
EURSGD 7
EURCHF 3
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD 29K
AUDNZD 8.7K
EURCAD 9.9K
GBPAUD 15K
AUDCAD 5.7K
GBPCAD 7.9K
AUDJPY 2.8K
GBPSGD 6.8K
NZDJPY 8.5K
AUDCHF 5.5K
NZDCHF 3.9K
EURJPY 5.6K
USDCHF 3.1K
CADCHF 2.2K
NZDUSD 3.2K
EURNZD 11K
USDSGD 3K
AUDUSD 2.8K
EURAUD 8.4K
NZDCAD 3.6K
CHFJPY 8.6K
CHFSGD 4.1K
GBPUSD 3.3K
USDJPY -7K
EURGBP 954
AUDSGD 2.9K
SGDJPY 3.1K
GBPJPY 4.6K
CADJPY 2.7K
EURUSD 1.8K
GBPCHF 910
USDCAD 1.3K
EURSGD 974
EURCHF 216
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.27 EUR
最悪のトレード: -39 EUR
最大連続の勝ち: 92
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +88.24 EUR
最大連続損失: -76.28 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
CWDT BG（グリッド戦略）

CWDT BG（Grid） は、コントロールされた成長資本保護 に重点を置き、ルールベースのグリッド手法を使用しています。

📊 取引方法

  • ボラティリティに連動した動的なグリッド間隔（ATRベース）

  • 銘柄ごとのポジション上限 + レンジ拡大時のリスク軽減

  • 時間帯フィルター + 重要ニュースフィルター

  • マーチンゲールなし：ロットサイズは常に制限

🛡 リスク管理

  • エクイティガード（Equity Guard）： 1日の最大DD上限と総DD上限

  • 取引制限：銘柄ごとの同時最大ポジション数を制限

  • スプレッド/ボラティリティチェック：異常時は一時停止

🎯 目標

スムーズな資産曲線、管理されたエクスポージャー、透明性の高い実行、そして現実的な期待値。
含み損（フローティングDD）は避けられませんが、常に管理されます

⚙️ アカウントと技術要件

  • プラットフォーム：MT5

  • 推奨残高：500–1,000 USD以上（余裕が多いほど安定）

  • 一般的なレバレッジ：1:200–1:500

  • VPS：強く推奨（24/5稼働、低レイテンシー）

  • 対象銘柄：主要FXペア + XAUUSD（金）（市場状況による）

📐 リスク水準

  • 保守型（Conservative）： グリッド幅広め、ポジション数少なめ

  • バランス型（Balanced、デフォルト）： 中程度の密度、標準制限

  • ダイナミック型（Dynamic）： ボラティリティが低い場合のみ狭いグリッド、常にハード制限あり

⚠️ 重要事項

これは 投資助言ではありません
過去の実績は 将来の成果を保証するものではありません
リスク許容可能な資金のみで取引してください。

🧩 主な特徴

  • ATRベースのボラティリティ対応グリッド間隔

  • エクイティガード： 1日 + 総DD上限

  • 時間帯/ニュースフィルターで流動性不足を回避

  • 銘柄ごとの最大ポジション数制限

  • マーチンゲールなし（指数的ロット増加なし）

  • レンジ拡大やスプレッド急騰時の自動リスク軽減

💡 よくある質問（FAQ）

これはマーチンゲールですか？
いいえ。ロットサイズとポジション数は制限されています。

含み損は発生しますか？
はい。すべてのグリッド戦略には一時的な含み損が発生します。ATR間隔、資本保護、時間/ニュースフィルターで制御します。

推奨残高は？
安定運用には 1,000 USD以上 が望ましいです。最低は 500 USD

📡 VPSは必要ですか？

はい、VPS（仮想専用サーバー） を強く推奨します。
VPSを利用することで、PCがオフでも 取引を遅延や中断なくコピー できます。スリッページを減らし、約定速度を改善し、シグナルがマスター口座を24/5確実に追随します。
👉 推奨VPS：ForexVPS

🏦 このシグナルに最適なブローカーは？

最良の結果を得るためには、規制されたブローカー を使用し、低スプレッド・高速執行を確保することが重要です。これにより、コピーされた取引がマスター口座とできるだけ一致し、不必要なスリッページやリクオートを回避できます。
👉 推奨ブローカー：IC Trading（優先）または IC Markets


