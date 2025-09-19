- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|180
|AUDNZD
|96
|EURCAD
|90
|GBPAUD
|76
|AUDCAD
|62
|GBPCAD
|61
|AUDJPY
|59
|GBPSGD
|53
|NZDJPY
|53
|AUDCHF
|46
|NZDCHF
|41
|EURJPY
|40
|USDCHF
|38
|CADCHF
|34
|NZDUSD
|33
|EURNZD
|32
|USDSGD
|32
|AUDUSD
|30
|EURAUD
|30
|NZDCAD
|30
|CHFJPY
|28
|CHFSGD
|26
|GBPUSD
|24
|USDJPY
|22
|EURGBP
|22
|AUDSGD
|21
|SGDJPY
|18
|GBPJPY
|14
|CADJPY
|12
|EURUSD
|12
|GBPCHF
|10
|USDCAD
|10
|EURSGD
|6
|EURCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|149
|AUDNZD
|36
|EURCAD
|62
|GBPAUD
|86
|AUDCAD
|32
|GBPCAD
|52
|AUDJPY
|11
|GBPSGD
|49
|NZDJPY
|48
|AUDCHF
|63
|NZDCHF
|41
|EURJPY
|31
|USDCHF
|32
|CADCHF
|22
|NZDUSD
|27
|EURNZD
|64
|USDSGD
|17
|AUDUSD
|23
|EURAUD
|51
|NZDCAD
|25
|CHFJPY
|53
|CHFSGD
|23
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|-61
|EURGBP
|16
|AUDSGD
|16
|SGDJPY
|18
|GBPJPY
|29
|CADJPY
|15
|EURUSD
|17
|GBPCHF
|12
|USDCAD
|8
|EURSGD
|7
|EURCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|29K
|AUDNZD
|8.7K
|EURCAD
|9.9K
|GBPAUD
|15K
|AUDCAD
|5.7K
|GBPCAD
|7.9K
|AUDJPY
|2.8K
|GBPSGD
|6.8K
|NZDJPY
|8.5K
|AUDCHF
|5.5K
|NZDCHF
|3.9K
|EURJPY
|5.6K
|USDCHF
|3.1K
|CADCHF
|2.2K
|NZDUSD
|3.2K
|EURNZD
|11K
|USDSGD
|3K
|AUDUSD
|2.8K
|EURAUD
|8.4K
|NZDCAD
|3.6K
|CHFJPY
|8.6K
|CHFSGD
|4.1K
|GBPUSD
|3.3K
|USDJPY
|-7K
|EURGBP
|954
|AUDSGD
|2.9K
|SGDJPY
|3.1K
|GBPJPY
|4.6K
|CADJPY
|2.7K
|EURUSD
|1.8K
|GBPCHF
|910
|USDCAD
|1.3K
|EURSGD
|974
|EURCHF
|216
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
CWDT BG（グリッド戦略）
CWDT BG（Grid） は、コントロールされた成長 と 資本保護 に重点を置き、ルールベースのグリッド手法を使用しています。
📊 取引方法
-
ボラティリティに連動した動的なグリッド間隔（ATRベース）
-
銘柄ごとのポジション上限 + レンジ拡大時のリスク軽減
-
時間帯フィルター + 重要ニュースフィルター
-
マーチンゲールなし：ロットサイズは常に制限
🛡 リスク管理
-
エクイティガード（Equity Guard）： 1日の最大DD上限と総DD上限
-
取引制限：銘柄ごとの同時最大ポジション数を制限
-
スプレッド/ボラティリティチェック：異常時は一時停止
🎯 目標
スムーズな資産曲線、管理されたエクスポージャー、透明性の高い実行、そして現実的な期待値。
含み損（フローティングDD）は避けられませんが、常に管理されます。
⚙️ アカウントと技術要件
-
プラットフォーム：MT5
-
推奨残高：500–1,000 USD以上（余裕が多いほど安定）
-
一般的なレバレッジ：1:200–1:500
-
VPS：強く推奨（24/5稼働、低レイテンシー）
-
対象銘柄：主要FXペア + XAUUSD（金）（市場状況による）
📐 リスク水準
-
保守型（Conservative）： グリッド幅広め、ポジション数少なめ
-
バランス型（Balanced、デフォルト）： 中程度の密度、標準制限
-
ダイナミック型（Dynamic）： ボラティリティが低い場合のみ狭いグリッド、常にハード制限あり
⚠️ 重要事項
これは 投資助言ではありません。
過去の実績は 将来の成果を保証するものではありません。
リスク許容可能な資金のみで取引してください。
🧩 主な特徴
-
ATRベースのボラティリティ対応グリッド間隔
-
エクイティガード： 1日 + 総DD上限
-
時間帯/ニュースフィルターで流動性不足を回避
-
銘柄ごとの最大ポジション数制限
-
マーチンゲールなし（指数的ロット増加なし）
-
レンジ拡大やスプレッド急騰時の自動リスク軽減
💡 よくある質問（FAQ）
これはマーチンゲールですか？
いいえ。ロットサイズとポジション数は制限されています。
含み損は発生しますか？
はい。すべてのグリッド戦略には一時的な含み損が発生します。ATR間隔、資本保護、時間/ニュースフィルターで制御します。
推奨残高は？
安定運用には 1,000 USD以上 が望ましいです。最低は 500 USD。
📡 VPSは必要ですか？
はい、VPS（仮想専用サーバー） を強く推奨します。
VPSを利用することで、PCがオフでも 取引を遅延や中断なくコピー できます。スリッページを減らし、約定速度を改善し、シグナルがマスター口座を24/5確実に追随します。
👉 推奨VPS：ForexVPS
🏦 このシグナルに最適なブローカーは？
最良の結果を得るためには、規制されたブローカー を使用し、低スプレッド・高速執行を確保することが重要です。これにより、コピーされた取引がマスター口座とできるだけ一致し、不必要なスリッページやリクオートを回避できます。
👉 推奨ブローカー：IC Trading（優先）または IC Markets