CWDT BG (Estratégia Grid)

A estratégia CWDT BG (Grid) foca no crescimento controlado e na proteção do capital, utilizando uma grade baseada em regras.

📊 Como opera

Espaçamento dinâmico da grade vinculado à volatilidade (baseado no ATR)

Limite de posições por símbolo + redução suave de risco em faixas estendidas

Filtros por horário e por notícias de alto impacto

Sem martingale: os tamanhos de lote permanecem limitados

🛡 Controles de risco

Proteção de capital (Equity Guard): limite de DD diário e limite máximo total de DD

Limitador de operações: número máximo de posições simultâneas por símbolo

Monitoramento de spread/volatilidade: pausa em condições anormais

🎯 Objetivos

Uma curva de capital suave, com exposição controlada, execução transparente e expectativas realistas.

A DD flutuante é gerenciada, não ignorada.

⚙️ Conta e tecnologia

Plataforma: MT5

Saldo recomendado: 500–1.000 USD+ (quanto maior o buffer, mais estável)

Alavancagem típica: 1:200–1:500

VPS: Altamente recomendado (operação 24/5 com baixa latência)

Símbolos: principais pares de FX + XAUUSD (dependendo das condições de mercado)

📐 Níveis de risco

Conservador: passos mais largos, menos posições máximas

Equilibrado (padrão): densidade moderada, limites padrão

Dinâmico: grades mais estreitas apenas em baixa volatilidade; limites rígidos sempre ativos

⚠️ Importante

Isto não constitui aconselhamento financeiro.

Resultados passados não garantem desempenho futuro.

Negocie apenas com capital que você pode se dar ao luxo de arriscar.

🧩 Principais características

Espaçamento da grade adaptado ao ATR e à volatilidade

Proteção de capital: limites de DD diário + total

Filtros de tempo/notícia para evitar baixa liquidez

Limite de posições por símbolo para controlar a exposição

Sem martingale (sem aumento exponencial de lotes)

Redução automática de risco em faixas estendidas/picos de spread

💡 FAQ

É martingale?

Não. Os tamanhos das posições são limitados e o número de operações também.

Haverá DD flutuante?

Sim — todas as grades geram exposição flutuante em algum momento. Nós a mitigamos com espaçamento ATR, limites de capital e filtros de tempo/notícia.

Qual é o saldo recomendado?

O ideal é 1.000 USD+ para maior estabilidade. O mínimo é 500 USD.

📡 Preciso de um VPS?

Sim, um VPS (Servidor Privado Virtual) é altamente recomendado.

Ele garante que sua conta copie todas as operações sem atrasos ou interrupções, mesmo se o seu computador estiver desligado. Usar um VPS reduz o slippage, melhora a velocidade de execução e garante que o seu sinal siga a conta mestre 24/5.

👉 Use nosso VPS: Forex VPS

🏦 Qual corretora é melhor para este sinal?

Para melhores resultados, é importante usar uma corretora regulada, com spreads baixos e execução rápida. Isso garante que as operações copiadas correspondam o máximo possível à conta mestre, evitando slippage desnecessário ou requotes.

👉 Use nossa corretora: IC Trading