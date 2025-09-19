- Crescimento
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|180
|AUDNZD
|96
|EURCAD
|90
|GBPAUD
|76
|AUDCAD
|62
|GBPCAD
|61
|AUDJPY
|59
|GBPSGD
|53
|NZDJPY
|53
|AUDCHF
|46
|NZDCHF
|41
|EURJPY
|40
|USDCHF
|38
|CADCHF
|34
|NZDUSD
|33
|EURNZD
|32
|USDSGD
|32
|AUDUSD
|30
|EURAUD
|30
|NZDCAD
|30
|CHFJPY
|28
|CHFSGD
|26
|GBPUSD
|24
|USDJPY
|22
|EURGBP
|22
|AUDSGD
|21
|SGDJPY
|18
|GBPJPY
|14
|CADJPY
|12
|EURUSD
|12
|GBPCHF
|10
|USDCAD
|10
|EURSGD
|6
|EURCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPNZD
|149
|AUDNZD
|36
|EURCAD
|62
|GBPAUD
|86
|AUDCAD
|32
|GBPCAD
|52
|AUDJPY
|11
|GBPSGD
|49
|NZDJPY
|48
|AUDCHF
|63
|NZDCHF
|41
|EURJPY
|31
|USDCHF
|32
|CADCHF
|22
|NZDUSD
|27
|EURNZD
|64
|USDSGD
|17
|AUDUSD
|23
|EURAUD
|51
|NZDCAD
|25
|CHFJPY
|53
|CHFSGD
|23
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|-61
|EURGBP
|16
|AUDSGD
|16
|SGDJPY
|18
|GBPJPY
|29
|CADJPY
|15
|EURUSD
|17
|GBPCHF
|12
|USDCAD
|8
|EURSGD
|7
|EURCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPNZD
|29K
|AUDNZD
|8.7K
|EURCAD
|9.9K
|GBPAUD
|15K
|AUDCAD
|5.7K
|GBPCAD
|7.9K
|AUDJPY
|2.8K
|GBPSGD
|6.8K
|NZDJPY
|8.5K
|AUDCHF
|5.5K
|NZDCHF
|3.9K
|EURJPY
|5.6K
|USDCHF
|3.1K
|CADCHF
|2.2K
|NZDUSD
|3.2K
|EURNZD
|11K
|USDSGD
|3K
|AUDUSD
|2.8K
|EURAUD
|8.4K
|NZDCAD
|3.6K
|CHFJPY
|8.6K
|CHFSGD
|4.1K
|GBPUSD
|3.3K
|USDJPY
|-7K
|EURGBP
|954
|AUDSGD
|2.9K
|SGDJPY
|3.1K
|GBPJPY
|4.6K
|CADJPY
|2.7K
|EURUSD
|1.8K
|GBPCHF
|910
|USDCAD
|1.3K
|EURSGD
|974
|EURCHF
|216
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.33 × 3
CWDT BG (Estratégia Grid)
A estratégia CWDT BG (Grid) foca no crescimento controlado e na proteção do capital, utilizando uma grade baseada em regras.
📊 Como opera
-
Espaçamento dinâmico da grade vinculado à volatilidade (baseado no ATR)
-
Limite de posições por símbolo + redução suave de risco em faixas estendidas
-
Filtros por horário e por notícias de alto impacto
-
Sem martingale: os tamanhos de lote permanecem limitados
🛡 Controles de risco
-
Proteção de capital (Equity Guard): limite de DD diário e limite máximo total de DD
-
Limitador de operações: número máximo de posições simultâneas por símbolo
-
Monitoramento de spread/volatilidade: pausa em condições anormais
🎯 Objetivos
Uma curva de capital suave, com exposição controlada, execução transparente e expectativas realistas.
A DD flutuante é gerenciada, não ignorada.
⚙️ Conta e tecnologia
-
Plataforma: MT5
-
Saldo recomendado: 500–1.000 USD+ (quanto maior o buffer, mais estável)
-
Alavancagem típica: 1:200–1:500
-
VPS: Altamente recomendado (operação 24/5 com baixa latência)
-
Símbolos: principais pares de FX + XAUUSD (dependendo das condições de mercado)
📐 Níveis de risco
-
Conservador: passos mais largos, menos posições máximas
-
Equilibrado (padrão): densidade moderada, limites padrão
-
Dinâmico: grades mais estreitas apenas em baixa volatilidade; limites rígidos sempre ativos
⚠️ Importante
Isto não constitui aconselhamento financeiro.
Resultados passados não garantem desempenho futuro.
Negocie apenas com capital que você pode se dar ao luxo de arriscar.
🧩 Principais características
-
Espaçamento da grade adaptado ao ATR e à volatilidade
-
Proteção de capital: limites de DD diário + total
-
Filtros de tempo/notícia para evitar baixa liquidez
-
Limite de posições por símbolo para controlar a exposição
-
Sem martingale (sem aumento exponencial de lotes)
-
Redução automática de risco em faixas estendidas/picos de spread
💡 FAQ
É martingale?
Não. Os tamanhos das posições são limitados e o número de operações também.
Haverá DD flutuante?
Sim — todas as grades geram exposição flutuante em algum momento. Nós a mitigamos com espaçamento ATR, limites de capital e filtros de tempo/notícia.
Qual é o saldo recomendado?
O ideal é 1.000 USD+ para maior estabilidade. O mínimo é 500 USD.
📡 Preciso de um VPS?
Sim, um VPS (Servidor Privado Virtual) é altamente recomendado.
Ele garante que sua conta copie todas as operações sem atrasos ou interrupções, mesmo se o seu computador estiver desligado. Usar um VPS reduz o slippage, melhora a velocidade de execução e garante que o seu sinal siga a conta mestre 24/5.
👉 Use nosso VPS: Forex VPS
🏦 Qual corretora é melhor para este sinal?
Para melhores resultados, é importante usar uma corretora regulada, com spreads baixos e execução rápida. Isso garante que as operações copiadas correspondam o máximo possível à conta mestre, evitando slippage desnecessário ou requotes.
👉 Use nossa corretora: IC Trading