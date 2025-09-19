SinaisSeções
Chiwi's IT

CWDT BG

Chiwi's IT
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 198%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 343
Negociações com lucro:
1 265 (94.19%)
Negociações com perda:
78 (5.81%)
Melhor negociação:
14.27 EUR
Pior negociação:
-39.04 EUR
Lucro bruto:
1 415.74 EUR (237 716 pips)
Perda bruta:
-446.18 EUR (62 551 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
108 (88.24 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
93.55 EUR (92)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
94.76%
Depósito máximo carregado:
36.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
76
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
12.71
Negociações longas:
643 (47.88%)
Negociações curtas:
700 (52.12%)
Fator de lucro:
3.17
Valor esperado:
0.72 EUR
Lucro médio:
1.12 EUR
Perda média:
-5.72 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-76.28 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-76.28 EUR (4)
Crescimento mensal:
10.93%
Previsão anual:
132.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.15 EUR
Máximo:
76.28 EUR (5.93%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.93% (76.40 EUR)
Pelo Capital Líquido:
59.49% (593.89 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 180
AUDNZD 96
EURCAD 90
GBPAUD 76
AUDCAD 62
GBPCAD 61
AUDJPY 59
GBPSGD 53
NZDJPY 53
AUDCHF 46
NZDCHF 41
EURJPY 40
USDCHF 38
CADCHF 34
NZDUSD 33
EURNZD 32
USDSGD 32
AUDUSD 30
EURAUD 30
NZDCAD 30
CHFJPY 28
CHFSGD 26
GBPUSD 24
USDJPY 22
EURGBP 22
AUDSGD 21
SGDJPY 18
GBPJPY 14
CADJPY 12
EURUSD 12
GBPCHF 10
USDCAD 10
EURSGD 6
EURCHF 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 149
AUDNZD 36
EURCAD 62
GBPAUD 86
AUDCAD 32
GBPCAD 52
AUDJPY 11
GBPSGD 49
NZDJPY 48
AUDCHF 63
NZDCHF 41
EURJPY 31
USDCHF 32
CADCHF 22
NZDUSD 27
EURNZD 64
USDSGD 17
AUDUSD 23
EURAUD 51
NZDCAD 25
CHFJPY 53
CHFSGD 23
GBPUSD 30
USDJPY -61
EURGBP 16
AUDSGD 16
SGDJPY 18
GBPJPY 29
CADJPY 15
EURUSD 17
GBPCHF 12
USDCAD 8
EURSGD 7
EURCHF 3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 29K
AUDNZD 8.7K
EURCAD 9.9K
GBPAUD 15K
AUDCAD 5.7K
GBPCAD 7.9K
AUDJPY 2.8K
GBPSGD 6.8K
NZDJPY 8.5K
AUDCHF 5.5K
NZDCHF 3.9K
EURJPY 5.6K
USDCHF 3.1K
CADCHF 2.2K
NZDUSD 3.2K
EURNZD 11K
USDSGD 3K
AUDUSD 2.8K
EURAUD 8.4K
NZDCAD 3.6K
CHFJPY 8.6K
CHFSGD 4.1K
GBPUSD 3.3K
USDJPY -7K
EURGBP 954
AUDSGD 2.9K
SGDJPY 3.1K
GBPJPY 4.6K
CADJPY 2.7K
EURUSD 1.8K
GBPCHF 910
USDCAD 1.3K
EURSGD 974
EURCHF 216
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.27 EUR
Pior negociação: -39 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 92
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +88.24 EUR
Máxima perda consecutiva: -76.28 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
CWDT BG (Estratégia Grid)

A estratégia CWDT BG (Grid) foca no crescimento controlado e na proteção do capital, utilizando uma grade baseada em regras.

📊 Como opera

  • Espaçamento dinâmico da grade vinculado à volatilidade (baseado no ATR)

  • Limite de posições por símbolo + redução suave de risco em faixas estendidas

  • Filtros por horário e por notícias de alto impacto

  • Sem martingale: os tamanhos de lote permanecem limitados

🛡 Controles de risco

  • Proteção de capital (Equity Guard): limite de DD diário e limite máximo total de DD

  • Limitador de operações: número máximo de posições simultâneas por símbolo

  • Monitoramento de spread/volatilidade: pausa em condições anormais

🎯 Objetivos

Uma curva de capital suave, com exposição controlada, execução transparente e expectativas realistas.
A DD flutuante é gerenciada, não ignorada.

⚙️ Conta e tecnologia

  • Plataforma: MT5

  • Saldo recomendado: 500–1.000 USD+ (quanto maior o buffer, mais estável)

  • Alavancagem típica: 1:200–1:500

  • VPS: Altamente recomendado (operação 24/5 com baixa latência)

  • Símbolos: principais pares de FX + XAUUSD (dependendo das condições de mercado)

📐 Níveis de risco

  • Conservador: passos mais largos, menos posições máximas

  • Equilibrado (padrão): densidade moderada, limites padrão

  • Dinâmico: grades mais estreitas apenas em baixa volatilidade; limites rígidos sempre ativos

⚠️ Importante

Isto não constitui aconselhamento financeiro.
Resultados passados não garantem desempenho futuro.
Negocie apenas com capital que você pode se dar ao luxo de arriscar.

🧩 Principais características

  • Espaçamento da grade adaptado ao ATR e à volatilidade

  • Proteção de capital: limites de DD diário + total

  • Filtros de tempo/notícia para evitar baixa liquidez

  • Limite de posições por símbolo para controlar a exposição

  • Sem martingale (sem aumento exponencial de lotes)

  • Redução automática de risco em faixas estendidas/picos de spread

💡 FAQ

É martingale?
Não. Os tamanhos das posições são limitados e o número de operações também.

Haverá DD flutuante?
Sim — todas as grades geram exposição flutuante em algum momento. Nós a mitigamos com espaçamento ATR, limites de capital e filtros de tempo/notícia.

Qual é o saldo recomendado?
O ideal é 1.000 USD+ para maior estabilidade. O mínimo é 500 USD.

📡 Preciso de um VPS?

Sim, um VPS (Servidor Privado Virtual) é altamente recomendado.
Ele garante que sua conta copie todas as operações sem atrasos ou interrupções, mesmo se o seu computador estiver desligado. Usar um VPS reduz o slippage, melhora a velocidade de execução e garante que o seu sinal siga a conta mestre 24/5.
👉 Use nosso VPS: Forex VPS

🏦 Qual corretora é melhor para este sinal?

Para melhores resultados, é importante usar uma corretora regulada, com spreads baixos e execução rápida. Isso garante que as operações copiadas correspondam o máximo possível à conta mestre, evitando slippage desnecessário ou requotes.
👉 Use nossa corretora: IC Trading


