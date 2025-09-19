信号部分
信号 / MetaTrader 5 / CWDT BG
Chiwi's IT

CWDT BG

Chiwi's IT
0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
增长自 2025 196%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 333
盈利交易:
1 255 (94.14%)
亏损交易:
78 (5.85%)
最好交易:
14.27 EUR
最差交易:
-39.04 EUR
毛利:
1 408.67 EUR (236 563 pips)
毛利亏损:
-445.82 EUR (62 551 pips)
最大连续赢利:
108 (88.24 EUR)
最大连续盈利:
93.55 EUR (92)
夏普比率:
0.37
交易活动:
94.76%
最大入金加载:
36.25%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
70
平均持有时间:
2 天
采收率:
12.62
长期交易:
639 (47.94%)
短期交易:
694 (52.06%)
利润因子:
3.16
预期回报:
0.72 EUR
平均利润:
1.12 EUR
平均损失:
-5.72 EUR
最大连续失误:
4 (-76.28 EUR)
最大连续亏损:
-76.28 EUR (4)
每月增长:
11.83%
年度预测:
143.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.15 EUR
最大值:
76.28 EUR (5.93%)
相对跌幅:
结余:
5.93% (76.40 EUR)
净值:
59.49% (593.89 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 179
AUDNZD 96
EURCAD 88
GBPAUD 75
GBPCAD 61
AUDCAD 60
AUDJPY 59
GBPSGD 53
NZDJPY 53
AUDCHF 46
NZDCHF 41
EURJPY 40
USDCHF 38
NZDUSD 32
CADCHF 32
EURNZD 32
USDSGD 32
AUDUSD 30
EURAUD 30
NZDCAD 29
CHFJPY 28
CHFSGD 26
GBPUSD 24
USDJPY 22
EURGBP 22
AUDSGD 21
SGDJPY 18
GBPJPY 14
CADJPY 12
EURUSD 12
GBPCHF 10
USDCAD 10
EURSGD 6
EURCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 148
AUDNZD 36
EURCAD 59
GBPAUD 85
GBPCAD 52
AUDCAD 31
AUDJPY 11
GBPSGD 49
NZDJPY 48
AUDCHF 63
NZDCHF 41
EURJPY 31
USDCHF 32
NZDUSD 26
CADCHF 21
EURNZD 64
USDSGD 17
AUDUSD 23
EURAUD 51
NZDCAD 25
CHFJPY 53
CHFSGD 23
GBPUSD 30
USDJPY -61
EURGBP 16
AUDSGD 16
SGDJPY 18
GBPJPY 29
CADJPY 15
EURUSD 17
GBPCHF 12
USDCAD 8
EURSGD 7
EURCHF 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 29K
AUDNZD 8.7K
EURCAD 9.5K
GBPAUD 15K
GBPCAD 7.9K
AUDCAD 5.6K
AUDJPY 2.8K
GBPSGD 6.8K
NZDJPY 8.5K
AUDCHF 5.5K
NZDCHF 3.9K
EURJPY 5.6K
USDCHF 3.1K
NZDUSD 3.1K
CADCHF 2.1K
EURNZD 11K
USDSGD 3K
AUDUSD 2.8K
EURAUD 8.4K
NZDCAD 3.5K
CHFJPY 8.6K
CHFSGD 4.1K
GBPUSD 3.3K
USDJPY -7K
EURGBP 954
AUDSGD 2.9K
SGDJPY 3.1K
GBPJPY 4.6K
CADJPY 2.7K
EURUSD 1.8K
GBPCHF 910
USDCAD 1.3K
EURSGD 974
EURCHF 216
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.27 EUR
最差交易: -39 EUR
最大连续赢利: 92
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +88.24 EUR
最大连续亏损: -76.28 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
查看详细统计，请 登录 或者 注册

CWDT BG (Grid) 策略专注于 可控增长资本保护，采用基于规则的网格交易系统。

📊 交易方式

  • 动态网格间距，基于市场波动率 (ATR)

  • 每个品种设置持仓上限 + 在极端行情中自动减仓

  • 按时间过滤 + 高影响力新闻过滤

  • 无马丁格尔：手数固定，不进行指数级加仓

🛡 风险控制

  • 资金保护 (Equity Guard)： 设置每日最大回撤和总回撤上限

  • 持仓限制：控制每个品种的最大同时持仓数

  • 点差/波动率监控：异常情况下暂停交易

🎯 策略目标

平滑的资金曲线，受控的风险敞口，透明的执行，以及现实的收益预期。
浮动回撤不可避免，但始终受到严格管理。

⚙️ 账户与技术要求

  • 平台：MT5

  • 建议资金：500–1,000 USD+（资金越多越稳定）

  • 常见杠杆：1:200–1:500

  • VPS：强烈推荐（保证 24/5 稳定运行，低延迟）

  • 交易品种：主要外汇货币对 + XAUUSD（具体取决于市场情况）

📐 风险模式

  • 保守型 (Conservative)： 网格间距更宽，持仓更少

  • 均衡型 (Balanced, 默认)： 中等密度网格，标准风险控制

  • 动态型 (Dynamic)： 仅在低波动时采用紧密网格；始终保持严格限制

⚠️ 重要提示

不是投资建议
历史业绩 不能保证 未来收益。
请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。

🧩 核心特性

  • ATR 波动率自适应网格间距

  • 资金保护： 每日 + 总回撤上限

  • 时间/新闻过滤，避免低流动性行情

  • 每个品种的最大持仓数限制

  • 非马丁格尔（无指数型加仓）

  • 在极端行情或点差飙升时自动减仓

💡 常见问题 (FAQ)

这是马丁格尔吗？
不是。手数固定，持仓数量受限。

会有浮动回撤吗？
会。所有网格策略都会产生一定浮亏。我们通过 ATR 网格间距、资金保护和过滤机制进行控制。

建议资金是多少？
最佳为 1,000 USD+，最低 500 USD

📡 我需要 VPS 吗？

需要。VPS (虚拟专用服务器) 强烈推荐。
它能保证交易信号 不间断复制，即使您的电脑关闭也能正常运行。VPS 能减少滑点、加快执行速度，并确保账户在 24/5 稳定跟随主信号。
👉 推荐：ForexVPS

🏦 哪个经纪商最适合此信号？

建议选择 受监管的经纪商，提供低点差和高速执行，以确保交易结果与主账户尽可能一致，避免不必要的滑点或重报价。
👉 推荐：IC Trading（首选）或 IC Markets



没有评论
2025.12.17 06:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 00:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 22:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 20:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 22:00
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 20:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 17:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册