|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|179
|AUDNZD
|96
|EURCAD
|88
|GBPAUD
|75
|GBPCAD
|61
|AUDCAD
|60
|AUDJPY
|59
|GBPSGD
|53
|NZDJPY
|53
|AUDCHF
|46
|NZDCHF
|41
|EURJPY
|40
|USDCHF
|38
|NZDUSD
|32
|CADCHF
|32
|EURNZD
|32
|USDSGD
|32
|AUDUSD
|30
|EURAUD
|30
|NZDCAD
|29
|CHFJPY
|28
|CHFSGD
|26
|GBPUSD
|24
|USDJPY
|22
|EURGBP
|22
|AUDSGD
|21
|SGDJPY
|18
|GBPJPY
|14
|CADJPY
|12
|EURUSD
|12
|GBPCHF
|10
|USDCAD
|10
|EURSGD
|6
|EURCHF
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|148
|AUDNZD
|36
|EURCAD
|59
|GBPAUD
|85
|GBPCAD
|52
|AUDCAD
|31
|AUDJPY
|11
|GBPSGD
|49
|NZDJPY
|48
|AUDCHF
|63
|NZDCHF
|41
|EURJPY
|31
|USDCHF
|32
|NZDUSD
|26
|CADCHF
|21
|EURNZD
|64
|USDSGD
|17
|AUDUSD
|23
|EURAUD
|51
|NZDCAD
|25
|CHFJPY
|53
|CHFSGD
|23
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|-61
|EURGBP
|16
|AUDSGD
|16
|SGDJPY
|18
|GBPJPY
|29
|CADJPY
|15
|EURUSD
|17
|GBPCHF
|12
|USDCAD
|8
|EURSGD
|7
|EURCHF
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|29K
|AUDNZD
|8.7K
|EURCAD
|9.5K
|GBPAUD
|15K
|GBPCAD
|7.9K
|AUDCAD
|5.6K
|AUDJPY
|2.8K
|GBPSGD
|6.8K
|NZDJPY
|8.5K
|AUDCHF
|5.5K
|NZDCHF
|3.9K
|EURJPY
|5.6K
|USDCHF
|3.1K
|NZDUSD
|3.1K
|CADCHF
|2.1K
|EURNZD
|11K
|USDSGD
|3K
|AUDUSD
|2.8K
|EURAUD
|8.4K
|NZDCAD
|3.5K
|CHFJPY
|8.6K
|CHFSGD
|4.1K
|GBPUSD
|3.3K
|USDJPY
|-7K
|EURGBP
|954
|AUDSGD
|2.9K
|SGDJPY
|3.1K
|GBPJPY
|4.6K
|CADJPY
|2.7K
|EURUSD
|1.8K
|GBPCHF
|910
|USDCAD
|1.3K
|EURSGD
|974
|EURCHF
|216
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
CWDT BG (Grid) 策略专注于 可控增长 和 资本保护，采用基于规则的网格交易系统。
📊 交易方式
-
动态网格间距，基于市场波动率 (ATR)
-
每个品种设置持仓上限 + 在极端行情中自动减仓
-
按时间过滤 + 高影响力新闻过滤
-
无马丁格尔：手数固定，不进行指数级加仓
🛡 风险控制
-
资金保护 (Equity Guard)： 设置每日最大回撤和总回撤上限
-
持仓限制：控制每个品种的最大同时持仓数
-
点差/波动率监控：异常情况下暂停交易
🎯 策略目标
平滑的资金曲线，受控的风险敞口，透明的执行，以及现实的收益预期。
浮动回撤不可避免，但始终受到严格管理。
⚙️ 账户与技术要求
-
平台：MT5
-
建议资金：500–1,000 USD+（资金越多越稳定）
-
常见杠杆：1:200–1:500
-
VPS：强烈推荐（保证 24/5 稳定运行，低延迟）
-
交易品种：主要外汇货币对 + XAUUSD（具体取决于市场情况）
📐 风险模式
-
保守型 (Conservative)： 网格间距更宽，持仓更少
-
均衡型 (Balanced, 默认)： 中等密度网格，标准风险控制
-
动态型 (Dynamic)： 仅在低波动时采用紧密网格；始终保持严格限制
⚠️ 重要提示
这 不是投资建议。
历史业绩 不能保证 未来收益。
请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。
🧩 核心特性
-
ATR 波动率自适应网格间距
-
资金保护： 每日 + 总回撤上限
-
时间/新闻过滤，避免低流动性行情
-
每个品种的最大持仓数限制
-
非马丁格尔（无指数型加仓）
-
在极端行情或点差飙升时自动减仓
💡 常见问题 (FAQ)
这是马丁格尔吗？
不是。手数固定，持仓数量受限。
会有浮动回撤吗？
会。所有网格策略都会产生一定浮亏。我们通过 ATR 网格间距、资金保护和过滤机制进行控制。
建议资金是多少？
最佳为 1,000 USD+，最低 500 USD。
📡 我需要 VPS 吗？
需要。VPS (虚拟专用服务器) 强烈推荐。
它能保证交易信号 不间断复制，即使您的电脑关闭也能正常运行。VPS 能减少滑点、加快执行速度，并确保账户在 24/5 稳定跟随主信号。
👉 推荐：ForexVPS
🏦 哪个经纪商最适合此信号？
建议选择 受监管的经纪商，提供低点差和高速执行，以确保交易结果与主账户尽可能一致，避免不必要的滑点或重报价。
👉 推荐：IC Trading（首选）或 IC Markets