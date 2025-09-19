- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
52 (69.33%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (30.67%)
En iyi işlem:
11.74 USD
En kötü işlem:
-8.40 USD
Brüt kâr:
123.80 USD (12 357 pips)
Brüt zarar:
-61.49 USD (6 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (6.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.28 USD (4)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
12.88%
Maks. mevduat yükü:
31.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
3.75
Alış işlemleri:
45 (60.00%)
Satış işlemleri:
30 (40.00%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
0.83 USD
Ortalama kâr:
2.38 USD
Ortalama zarar:
-2.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-16.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.62 USD (3)
Aylık büyüme:
31.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.45 USD
Maksimum:
16.62 USD (7.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.24% (16.62 USD)
Varlığa göre:
36.35% (83.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
