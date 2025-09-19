- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
817
利益トレード:
619 (75.76%)
損失トレード:
198 (24.24%)
ベストトレード:
28.28 USD
最悪のトレード:
-19.02 USD
総利益:
1 268.46 USD (119 825 pips)
総損失:
-504.06 USD (49 007 pips)
最大連続の勝ち:
21 (22.07 USD)
最大連続利益:
53.41 USD (7)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
3.79%
最大入金額:
31.96%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
16.68
長いトレード:
515 (63.04%)
短いトレード:
302 (36.96%)
プロフィットファクター:
2.52
期待されたペイオフ:
0.94 USD
平均利益:
2.05 USD
平均損失:
-2.55 USD
最大連続の負け:
4 (-45.83 USD)
最大連続損失:
-45.83 USD (4)
月間成長:
23.03%
年間予想:
279.42%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.45 USD
最大の:
45.83 USD (4.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.24% (16.62 USD)
エクイティによる:
36.35% (83.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|817
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|764
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
レビューなし
