СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MAXPRO GOLD High Risk
Sutardi

MAXPRO GOLD High Risk

Sutardi
0 отзывов
Надежность
14 недель
1 / 5.4K USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 494%
Headway-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
817
Прибыльных трейдов:
619 (75.76%)
Убыточных трейдов:
198 (24.24%)
Лучший трейд:
28.28 USD
Худший трейд:
-19.02 USD
Общая прибыль:
1 268.46 USD (119 825 pips)
Общий убыток:
-504.06 USD (49 007 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (22.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.41 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
3.79%
Макс. загрузка депозита:
31.96%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
16.68
Длинных трейдов:
515 (63.04%)
Коротких трейдов:
302 (36.96%)
Профит фактор:
2.52
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
2.05 USD
Средний убыток:
-2.55 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-45.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.83 USD (4)
Прирост в месяц:
23.03%
Годовой прогноз:
279.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.45 USD
Максимальная:
45.83 USD (4.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.24% (16.62 USD)
По эквити:
36.35% (83.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 817
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 764
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 71K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28.28 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22.07 USD
Макс. убыток в серии: -45.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553


Нет отзывов
2025.12.05 01:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.17 07:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 18:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 22:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 17:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 04:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 01:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 08:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 10:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 06:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MAXPRO GOLD High Risk
30 USD в месяц
494%
1
5.4K
USD
694
USD
14
100%
817
75%
4%
2.51
0.94
USD
36%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.