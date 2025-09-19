- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
817
Прибыльных трейдов:
619 (75.76%)
Убыточных трейдов:
198 (24.24%)
Лучший трейд:
28.28 USD
Худший трейд:
-19.02 USD
Общая прибыль:
1 268.46 USD (119 825 pips)
Общий убыток:
-504.06 USD (49 007 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (22.07 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.41 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
3.79%
Макс. загрузка депозита:
31.96%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
16.68
Длинных трейдов:
515 (63.04%)
Коротких трейдов:
302 (36.96%)
Профит фактор:
2.52
Мат. ожидание:
0.94 USD
Средняя прибыль:
2.05 USD
Средний убыток:
-2.55 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-45.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.83 USD (4)
Прирост в месяц:
23.03%
Годовой прогноз:
279.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.45 USD
Максимальная:
45.83 USD (4.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.24% (16.62 USD)
По эквити:
36.35% (83.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|817
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|764
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.28 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22.07 USD
Макс. убыток в серии: -45.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
494%
1
5.4K
USD
USD
694
USD
USD
14
100%
817
75%
4%
2.51
0.94
USD
USD
36%
1:500