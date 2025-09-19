- 자본
- 축소
트레이드:
894
이익 거래:
673 (75.27%)
손실 거래:
221 (24.72%)
최고의 거래:
28.28 USD
최악의 거래:
-19.02 USD
총 수익:
1 392.23 USD (132 174 pips)
총 손실:
-563.76 USD (54 965 pips)
연속 최대 이익:
21 (22.07 USD)
연속 최대 이익:
53.41 USD (7)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
3.79%
최대 입금량:
31.96%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
41
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
18.08
롱(주식매수):
543 (60.74%)
숏(주식차입매도):
351 (39.26%)
수익 요인:
2.47
기대수익:
0.93 USD
평균 이익:
2.07 USD
평균 손실:
-2.55 USD
연속 최대 손실:
4 (-45.83 USD)
연속 최대 손실:
-45.83 USD (4)
월별 성장률:
23.38%
연간 예측:
283.73%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.45 USD
최대한의:
45.83 USD (4.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.24% (16.62 USD)
자본금별:
36.35% (83.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|894
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|828
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|77K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28.28 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +22.07 USD
연속 최대 손실: -45.83 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 40 USD
549%
3
6.3K
USD
USD
501
USD
USD
16
100%
894
75%
4%
2.46
0.93
USD
USD
36%
1:500