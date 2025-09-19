- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
817
盈利交易:
619 (75.76%)
亏损交易:
198 (24.24%)
最好交易:
28.28 USD
最差交易:
-19.02 USD
毛利:
1 268.46 USD (119 825 pips)
毛利亏损:
-504.06 USD (49 007 pips)
最大连续赢利:
21 (22.07 USD)
最大连续盈利:
53.41 USD (7)
夏普比率:
0.25
交易活动:
3.79%
最大入金加载:
31.96%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
35
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
16.68
长期交易:
515 (63.04%)
短期交易:
302 (36.96%)
利润因子:
2.52
预期回报:
0.94 USD
平均利润:
2.05 USD
平均损失:
-2.55 USD
最大连续失误:
4 (-45.83 USD)
最大连续亏损:
-45.83 USD (4)
每月增长:
23.03%
年度预测:
279.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.45 USD
最大值:
45.83 USD (4.94%)
相对跌幅:
结余:
7.24% (16.62 USD)
净值:
36.35% (83.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|817
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|764
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.28 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +22.07 USD
最大连续亏损: -45.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
If you want to get the EA used for this signal, you can purchase it at:
https://www.mql5.com/en/market/product/157553
没有评论
