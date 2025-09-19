- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
75
Profit Trade:
52 (69.33%)
Loss Trade:
23 (30.67%)
Best Trade:
11.74 USD
Worst Trade:
-8.40 USD
Profitto lordo:
123.80 USD (12 357 pips)
Perdita lorda:
-61.49 USD (6 134 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.28 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
12.88%
Massimo carico di deposito:
31.96%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
3.75
Long Trade:
45 (60.00%)
Short Trade:
30 (40.00%)
Fattore di profitto:
2.01
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
-2.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.62 USD (3)
Crescita mensile:
31.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.45 USD
Massimale:
16.62 USD (7.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.24% (16.62 USD)
Per equità:
36.35% (83.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.74 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.35 USD
Massima perdita consecutiva: -16.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
ok
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
31%
0
0
USD
USD
262
USD
USD
2
100%
75
69%
13%
2.01
0.83
USD
USD
36%
1:500