- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
817
Negociações com lucro:
619 (75.76%)
Negociações com perda:
198 (24.24%)
Melhor negociação:
28.28 USD
Pior negociação:
-19.02 USD
Lucro bruto:
1 268.46 USD (119 825 pips)
Perda bruta:
-504.06 USD (49 007 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (22.07 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.41 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
3.79%
Depósito máximo carregado:
31.96%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
35
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
16.68
Negociações longas:
515 (63.04%)
Negociações curtas:
302 (36.96%)
Fator de lucro:
2.52
Valor esperado:
0.94 USD
Lucro médio:
2.05 USD
Perda média:
-2.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-45.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.83 USD (4)
Crescimento mensal:
23.03%
Previsão anual:
279.42%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.45 USD
Máximo:
45.83 USD (4.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.24% (16.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.35% (83.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|817
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|764
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|71K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28.28 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +22.07 USD
Máxima perda consecutiva: -45.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
