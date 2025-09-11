SinyallerBölümler
Yi Guang Fan

BTCshuadan

Yi Guang Fan
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -68%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
610
Kârla kapanan işlemler:
363 (59.50%)
Zararla kapanan işlemler:
247 (40.49%)
En iyi işlem:
13.55 USD
En kötü işlem:
-16.37 USD
Brüt kâr:
347.13 USD (2 637 159 pips)
Brüt zarar:
-376.01 USD (2 209 593 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (9.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.31 USD (4)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
6.21%
Maks. mevduat yükü:
86.66%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
316 (51.80%)
Satış işlemleri:
294 (48.20%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
0.96 USD
Ortalama zarar:
-1.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-6.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.60 USD (2)
Aylık büyüme:
43.13%
Yıllık tahmin:
523.29%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
93.63 USD
Maksimum:
93.63 USD (93.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
93.63% (93.63 USD)
Varlığa göre:
9.15% (1.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 574
XAUUSD 33
EURUSD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 50
XAUUSD -75
EURUSD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 435K
XAUUSD -7.4K
EURUSD -50
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.55 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +9.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
盈利不重要 主要看交易量
İnceleme yok
2025.10.09 09:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
