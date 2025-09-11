SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BTCshuadan
Yi Guang Fan

BTCshuadan

Yi Guang Fan
0 Bewertungen
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -31%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 300
Gewinntrades:
783 (60.23%)
Verlusttrades:
517 (39.77%)
Bester Trade:
24.55 USD
Schlechtester Trade:
-16.37 USD
Bruttoprofit:
1 035.37 USD (5 336 926 pips)
Bruttoverlust:
-1 062.01 USD (4 779 593 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (25.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.05 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
3.18%
Max deposit load:
86.66%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
657 (50.54%)
Short-Positionen:
643 (49.46%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-35.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.89 USD (8)
Wachstum pro Monat :
51.75%
Jahresprognose:
627.93%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
93.63 USD
Maximaler:
93.63 USD (93.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
93.63% (93.63 USD)
Kapital:
35.88% (27.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 1180
XAUUSD 117
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 39
XAUUSD -61
EURUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 563K
XAUUSD -6.1K
EURUSD -50
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.55 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
盈利不重要 主要看交易量
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 21:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 19:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 13:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 04:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 03:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
