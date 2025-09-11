- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 300
Gewinntrades:
783 (60.23%)
Verlusttrades:
517 (39.77%)
Bester Trade:
24.55 USD
Schlechtester Trade:
-16.37 USD
Bruttoprofit:
1 035.37 USD (5 336 926 pips)
Bruttoverlust:
-1 062.01 USD (4 779 593 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (25.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.05 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
3.18%
Max deposit load:
86.66%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
657 (50.54%)
Short-Positionen:
643 (49.46%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-35.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35.89 USD (8)
Wachstum pro Monat :
51.75%
Jahresprognose:
627.93%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
93.63 USD
Maximaler:
93.63 USD (93.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
93.63% (93.63 USD)
Kapital:
35.88% (27.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1180
|XAUUSD
|117
|EURUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|39
|XAUUSD
|-61
|EURUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|563K
|XAUUSD
|-6.1K
|EURUSD
|-50
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +24.55 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.89 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.57 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.62 × 90
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.98 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|5.44 × 41
盈利不重要 主要看交易量
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
300 USD pro Monat
-31%
0
0
USD
USD
78
USD
USD
22
99%
1 300
60%
3%
0.97
-0.02
USD
USD
94%
1:500