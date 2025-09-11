- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
1 288
利益トレード:
776 (60.24%)
損失トレード:
512 (39.75%)
ベストトレード:
24.55 USD
最悪のトレード:
-16.37 USD
総利益:
1 021.71 USD (5 296 830 pips)
総損失:
-1 056.83 USD (4 727 865 pips)
最大連続の勝ち:
14 (25.93 USD)
最大連続利益:
48.05 USD (9)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
3.18%
最大入金額:
86.66%
最近のトレード:
53 分前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
653 (50.70%)
短いトレード:
635 (49.30%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
1.32 USD
平均損失:
-2.06 USD
最大連続の負け:
8 (-35.89 USD)
最大連続損失:
-35.89 USD (8)
月間成長:
29.21%
年間予想:
354.39%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
93.63 USD
最大の:
93.63 USD (93.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
93.63% (93.63 USD)
エクイティによる:
35.88% (27.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1170
|XAUUSD
|115
|EURUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|40
|XAUUSD
|-71
|EURUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|576K
|XAUUSD
|-7.1K
|EURUSD
|-50
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +24.55 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +25.93 USD
最大連続損失: -35.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.57 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.62 × 90
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.98 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|5.44 × 41
盈利不重要 主要看交易量
レビューなし
