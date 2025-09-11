シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BTCshuadan
Yi Guang Fan

BTCshuadan

Yi Guang Fan
レビュー0件
22週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -38%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 288
利益トレード:
776 (60.24%)
損失トレード:
512 (39.75%)
ベストトレード:
24.55 USD
最悪のトレード:
-16.37 USD
総利益:
1 021.71 USD (5 296 830 pips)
総損失:
-1 056.83 USD (4 727 865 pips)
最大連続の勝ち:
14 (25.93 USD)
最大連続利益:
48.05 USD (9)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
3.18%
最大入金額:
86.66%
最近のトレード:
53 分前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
10 分
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
653 (50.70%)
短いトレード:
635 (49.30%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
1.32 USD
平均損失:
-2.06 USD
最大連続の負け:
8 (-35.89 USD)
最大連続損失:
-35.89 USD (8)
月間成長:
29.21%
年間予想:
354.39%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
93.63 USD
最大の:
93.63 USD (93.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
93.63% (93.63 USD)
エクイティによる:
35.88% (27.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 1170
XAUUSD 115
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 40
XAUUSD -71
EURUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 576K
XAUUSD -7.1K
EURUSD -50
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +24.55 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +25.93 USD
最大連続損失: -35.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
盈利不重要 主要看交易量
レビューなし
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 21:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 19:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 13:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 04:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 03:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
