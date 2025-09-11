信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BTCshuadan
Yi Guang Fan

BTCshuadan

Yi Guang Fan
0条评论
22
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2025 -47%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 271
盈利交易:
764 (60.11%)
亏损交易:
507 (39.89%)
最好交易:
24.55 USD
最差交易:
-16.37 USD
毛利:
1 006.72 USD (5 241 543 pips)
毛利亏损:
-1 051.61 USD (4 675 500 pips)
最大连续赢利:
14 (25.93 USD)
最大连续盈利:
48.05 USD (9)
夏普比率:
0.02
交易活动:
3.18%
最大入金加载:
86.66%
最近交易:
52 几分钟前
每周交易:
66
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
-0.48
长期交易:
640 (50.35%)
短期交易:
631 (49.65%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.04 USD
平均利润:
1.32 USD
平均损失:
-2.07 USD
最大连续失误:
8 (-35.89 USD)
最大连续亏损:
-35.89 USD (8)
每月增长:
30.30%
年度预测:
367.65%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
93.63 USD
最大值:
93.63 USD (93.63%)
相对跌幅:
结余:
93.63% (93.63 USD)
净值:
35.88% (27.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 1157
XAUUSD 111
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 40
XAUUSD -80
EURUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 574K
XAUUSD -8K
EURUSD -50
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +24.55 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +25.93 USD
最大连续亏损: -35.89 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
盈利不重要 主要看交易量
没有评论
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 21:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 19:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 13:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 04:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 03:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
