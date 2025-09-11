- 成长
交易:
1 271
盈利交易:
764 (60.11%)
亏损交易:
507 (39.89%)
最好交易:
24.55 USD
最差交易:
-16.37 USD
毛利:
1 006.72 USD (5 241 543 pips)
毛利亏损:
-1 051.61 USD (4 675 500 pips)
最大连续赢利:
14 (25.93 USD)
最大连续盈利:
48.05 USD (9)
夏普比率:
0.02
交易活动:
3.18%
最大入金加载:
86.66%
最近交易:
52 几分钟前
每周交易:
66
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
-0.48
长期交易:
640 (50.35%)
短期交易:
631 (49.65%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.04 USD
平均利润:
1.32 USD
平均损失:
-2.07 USD
最大连续失误:
8 (-35.89 USD)
最大连续亏损:
-35.89 USD (8)
每月增长:
30.30%
年度预测:
367.65%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
93.63 USD
最大值:
93.63 USD (93.63%)
相对跌幅:
结余:
93.63% (93.63 USD)
净值:
35.88% (27.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1157
|XAUUSD
|111
|EURUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|40
|XAUUSD
|-80
|EURUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|574K
|XAUUSD
|-8K
|EURUSD
|-50
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.55 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +25.93 USD
最大连续亏损: -35.89 USD
盈利不重要 主要看交易量
