- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 284
Negociações com lucro:
773 (60.20%)
Negociações com perda:
511 (39.80%)
Melhor negociação:
24.55 USD
Pior negociação:
-16.37 USD
Lucro bruto:
1 017.48 USD (5 254 524 pips)
Perda bruta:
-1 055.87 USD (4 718 238 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (25.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.05 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
3.18%
Depósito máximo carregado:
86.66%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
-0.41
Negociações longas:
649 (50.55%)
Negociações curtas:
635 (49.45%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.03 USD
Lucro médio:
1.32 USD
Perda média:
-2.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-35.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.89 USD (8)
Crescimento mensal:
25.40%
Previsão anual:
308.17%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
93.63 USD
Máximo:
93.63 USD (93.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
93.63% (93.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.88% (27.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1166
|XAUUSD
|115
|EURUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|37
|XAUUSD
|-71
|EURUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|543K
|XAUUSD
|-7.1K
|EURUSD
|-50
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.55 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +25.93 USD
Máxima perda consecutiva: -35.89 USD
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.57 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.62 × 90
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.98 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|5.44 × 41
