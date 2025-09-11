SinaisSeções
Yi Guang Fan

BTCshuadan

Yi Guang Fan
0 comentários
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2025 -41%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 284
Negociações com lucro:
773 (60.20%)
Negociações com perda:
511 (39.80%)
Melhor negociação:
24.55 USD
Pior negociação:
-16.37 USD
Lucro bruto:
1 017.48 USD (5 254 524 pips)
Perda bruta:
-1 055.87 USD (4 718 238 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (25.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.05 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
3.18%
Depósito máximo carregado:
86.66%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
-0.41
Negociações longas:
649 (50.55%)
Negociações curtas:
635 (49.45%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.03 USD
Lucro médio:
1.32 USD
Perda média:
-2.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-35.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.89 USD (8)
Crescimento mensal:
25.40%
Previsão anual:
308.17%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
93.63 USD
Máximo:
93.63 USD (93.63%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
93.63% (93.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.88% (27.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 1166
XAUUSD 115
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 37
XAUUSD -71
EURUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 543K
XAUUSD -7.1K
EURUSD -50
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.55 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +25.93 USD
Máxima perda consecutiva: -35.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
盈利不重要 主要看交易量
Sem comentários
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 21:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 19:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 13:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 04:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 03:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
