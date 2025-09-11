SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BTCshuadan
Yi Guang Fan

BTCshuadan

Yi Guang Fan
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -68%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
611
Profit Trade:
364 (59.57%)
Loss Trade:
247 (40.43%)
Best Trade:
13.55 USD
Worst Trade:
-16.37 USD
Profitto lordo:
347.87 USD (2 640 872 pips)
Perdita lorda:
-376.01 USD (2 209 593 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (9.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.31 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
6.21%
Massimo carico di deposito:
86.66%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
316 (51.72%)
Short Trade:
295 (48.28%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
0.96 USD
Perdita media:
-1.52 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-6.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.60 USD (2)
Crescita mensile:
47.69%
Previsione annuale:
578.63%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
93.63 USD
Massimale:
93.63 USD (93.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.63% (93.63 USD)
Per equità:
9.15% (1.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 575
XAUUSD 33
EURUSD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 51
XAUUSD -75
EURUSD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 439K
XAUUSD -7.4K
EURUSD -50
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.55 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.52 USD
Massima perdita consecutiva: -6.35 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
盈利不重要 主要看交易量
Non ci sono recensioni
2025.10.09 09:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 16:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
