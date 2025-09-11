시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / BTCshuadan
Yi Guang Fan

BTCshuadan

Yi Guang Fan
0 리뷰
23
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -23%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 399
이익 거래:
841 (60.11%)
손실 거래:
558 (39.89%)
최고의 거래:
24.55 USD
최악의 거래:
-16.37 USD
총 수익:
1 134.77 USD (5 606 107 pips)
총 손실:
-1 152.07 USD (5 127 529 pips)
연속 최대 이익:
14 (25.93 USD)
연속 최대 이익:
48.05 USD (9)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
3.18%
최대 입금량:
86.66%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
69
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
-0.18
롱(주식매수):
717 (51.25%)
숏(주식차입매도):
682 (48.75%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.01 USD
평균 이익:
1.35 USD
평균 손실:
-2.06 USD
연속 최대 손실:
8 (-35.89 USD)
연속 최대 손실:
-35.89 USD (8)
월별 성장률:
49.75%
연간 예측:
603.68%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
93.63 USD
최대한의:
93.63 USD (93.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
93.63% (93.63 USD)
자본금별:
35.88% (27.20 USD)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 1253
XAUUSD 143
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD 21
XAUUSD -34
EURUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD 482K
XAUUSD -3.4K
EURUSD -50
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +24.55 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +25.93 USD
연속 최대 손실: -35.89 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
盈利不重要 主要看交易量
리뷰 없음
2026.01.08 03:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 06:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 12:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 21:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 19:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
BTCshuadan
월별 300 USD
-23%
0
0
USD
87
USD
23
99%
1 399
60%
3%
0.98
-0.01
USD
94%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.