- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
1 399
이익 거래:
841 (60.11%)
손실 거래:
558 (39.89%)
최고의 거래:
24.55 USD
최악의 거래:
-16.37 USD
총 수익:
1 134.77 USD (5 606 107 pips)
총 손실:
-1 152.07 USD (5 127 529 pips)
연속 최대 이익:
14 (25.93 USD)
연속 최대 이익:
48.05 USD (9)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
3.18%
최대 입금량:
86.66%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
69
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
-0.18
롱(주식매수):
717 (51.25%)
숏(주식차입매도):
682 (48.75%)
수익 요인:
0.98
기대수익:
-0.01 USD
평균 이익:
1.35 USD
평균 손실:
-2.06 USD
연속 최대 손실:
8 (-35.89 USD)
연속 최대 손실:
-35.89 USD (8)
월별 성장률:
49.75%
연간 예측:
603.68%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
93.63 USD
최대한의:
93.63 USD (93.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
93.63% (93.63 USD)
자본금별:
35.88% (27.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1253
|XAUUSD
|143
|EURUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|21
|XAUUSD
|-34
|EURUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|482K
|XAUUSD
|-3.4K
|EURUSD
|-50
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.55 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +25.93 USD
연속 최대 손실: -35.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
盈利不重要 主要看交易量
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
-23%
0
0
USD
USD
87
USD
USD
23
99%
1 399
60%
3%
0.98
-0.01
USD
USD
94%
1:500