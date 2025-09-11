СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BTCshuadan
Yi Guang Fan

BTCshuadan

Yi Guang Fan
0 отзывов
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2025 -55%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 263
Прибыльных трейдов:
757 (59.93%)
Убыточных трейдов:
506 (40.06%)
Лучший трейд:
24.55 USD
Худший трейд:
-16.37 USD
Общая прибыль:
997.25 USD (5 146 824 pips)
Общий убыток:
-1 050.61 USD (4 665 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (25.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.05 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
3.18%
Макс. загрузка депозита:
86.66%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
637 (50.44%)
Коротких трейдов:
626 (49.56%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.04 USD
Средняя прибыль:
1.32 USD
Средний убыток:
-2.08 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-35.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.89 USD (8)
Прирост в месяц:
10.76%
Годовой прогноз:
130.60%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
93.63 USD
Максимальная:
93.63 USD (93.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.63% (93.63 USD)
По эквити:
35.88% (27.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1149
XAUUSD 111
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 31
XAUUSD -80
EURUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 489K
XAUUSD -8K
EURUSD -50
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.55 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +25.93 USD
Макс. убыток в серии: -35.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
盈利不重要 主要看交易量
Нет отзывов
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 21:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 19:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 13:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 04:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 03:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BTCshuadan
300 USD в месяц
-55%
0
0
USD
51
USD
21
99%
1 263
59%
3%
0.94
-0.04
USD
94%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.