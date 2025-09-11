- Прирост
Всего трейдов:
1 263
Прибыльных трейдов:
757 (59.93%)
Убыточных трейдов:
506 (40.06%)
Лучший трейд:
24.55 USD
Худший трейд:
-16.37 USD
Общая прибыль:
997.25 USD (5 146 824 pips)
Общий убыток:
-1 050.61 USD (4 665 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (25.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.05 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
3.18%
Макс. загрузка депозита:
86.66%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
637 (50.44%)
Коротких трейдов:
626 (49.56%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.04 USD
Средняя прибыль:
1.32 USD
Средний убыток:
-2.08 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-35.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.89 USD (8)
Прирост в месяц:
10.76%
Годовой прогноз:
130.60%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
93.63 USD
Максимальная:
93.63 USD (93.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.63% (93.63 USD)
По эквити:
35.88% (27.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1149
|XAUUSD
|111
|EURUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|31
|XAUUSD
|-80
|EURUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|489K
|XAUUSD
|-8K
|EURUSD
|-50
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.55 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +25.93 USD
Макс. убыток в серии: -35.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.57 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.62 × 90
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.98 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|5.44 × 41
盈利不重要 主要看交易量
Нет отзывов
