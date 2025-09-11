SeñalesSecciones
Yi Guang Fan

BTCshuadan

Yi Guang Fan
0 comentarios
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2025 -38%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 278
Transacciones Rentables:
771 (60.32%)
Transacciones Irrentables:
507 (39.67%)
Mejor transacción:
24.55 USD
Peor transacción:
-16.37 USD
Beneficio Bruto:
1 016.69 USD (5 246 593 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 051.61 USD (4 675 500 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (25.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
48.05 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
3.18%
Carga máxima del depósito:
86.66%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
66
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
645 (50.47%)
Transacciones Cortas:
633 (49.53%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.03 USD
Beneficio medio:
1.32 USD
Pérdidas medias:
-2.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-35.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.89 USD (8)
Crecimiento al mes:
43.38%
Pronóstico anual:
526.31%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
93.63 USD
Máxima:
93.63 USD (93.63%)
Reducción relativa:
De balance:
93.63% (93.63 USD)
De fondos:
35.88% (27.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 1160
XAUUSD 115
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 40
XAUUSD -71
EURUSD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 578K
XAUUSD -7.1K
EURUSD -50
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24.55 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +25.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -35.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.57 × 28
ICMarketsEU-MT5-5
3.62 × 90
ICMarketsSC-MT5-4
3.98 × 56
ICMarketsSC-MT5
5.44 × 41
盈利不重要 主要看交易量
No hay comentarios
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 18:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 02:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 21:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 19:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 17:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 14:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 11:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 13:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 04:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 03:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
