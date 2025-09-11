- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
1 278
Transacciones Rentables:
771 (60.32%)
Transacciones Irrentables:
507 (39.67%)
Mejor transacción:
24.55 USD
Peor transacción:
-16.37 USD
Beneficio Bruto:
1 016.69 USD (5 246 593 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 051.61 USD (4 675 500 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (25.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
48.05 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
3.18%
Carga máxima del depósito:
86.66%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
66
Tiempo medio de espera:
9 minutos
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
645 (50.47%)
Transacciones Cortas:
633 (49.53%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.03 USD
Beneficio medio:
1.32 USD
Pérdidas medias:
-2.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-35.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.89 USD (8)
Crecimiento al mes:
43.38%
Pronóstico anual:
526.31%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
93.63 USD
Máxima:
93.63 USD (93.63%)
Reducción relativa:
De balance:
93.63% (93.63 USD)
De fondos:
35.88% (27.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1160
|XAUUSD
|115
|EURUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|40
|XAUUSD
|-71
|EURUSD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|578K
|XAUUSD
|-7.1K
|EURUSD
|-50
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
Mejor transacción: +24.55 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +25.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -35.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.57 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.62 × 90
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.98 × 56
|
ICMarketsSC-MT5
|5.44 × 41
盈利不重要 主要看交易量
No hay comentarios
300 USD al mes
-38%
0
0
USD
USD
69
USD
USD
22
99%
1 278
60%
3%
0.96
-0.03
USD
USD
94%
1:500