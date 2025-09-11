SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Bitcoin Legend
Latifur Rahaman

Bitcoin Legend

Latifur Rahaman
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
332
Kârla kapanan işlemler:
259 (78.01%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (21.99%)
En iyi işlem:
59.55 USD
En kötü işlem:
-25.00 USD
Brüt kâr:
1 333.75 USD (7 135 276 pips)
Brüt zarar:
-487.58 USD (3 926 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (180.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
227.98 USD (23)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
16.13%
Maks. mevduat yükü:
3.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.55
Alış işlemleri:
172 (51.81%)
Satış işlemleri:
160 (48.19%)
Kâr faktörü:
2.74
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
5.15 USD
Ortalama zarar:
-6.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-129.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.11 USD (8)
Aylık büyüme:
30.97%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
129.11 USD (8.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.17% (129.11 USD)
Varlığa göre:
8.31% (188.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 331
XAUUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 843
XAUUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 3.2M
XAUUSD 1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.55 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +180.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
Bitcoin Legend
İnceleme yok
2025.09.11 04:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
