シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Bitcoin Legend
Latifur Rahaman

Bitcoin Legend

Latifur Rahaman
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 870%
Exness-MT5Real31
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
913
利益トレード:
694 (76.01%)
損失トレード:
219 (23.99%)
ベストトレード:
4 103.93 USD
最悪のトレード:
-3 640.34 USD
総利益:
48 128.62 USD (34 680 923 pips)
総損失:
-20 174.48 USD (22 231 997 pips)
最大連続の勝ち:
70 (2 873.27 USD)
最大連続利益:
7 195.59 USD (16)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
22.61%
最大入金額:
22.21%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
4.75
長いトレード:
299 (32.75%)
短いトレード:
614 (67.25%)
プロフィットファクター:
2.39
期待されたペイオフ:
30.62 USD
平均利益:
69.35 USD
平均損失:
-92.12 USD
最大連続の負け:
15 (-1 040.30 USD)
最大連続損失:
-5 621.61 USD (3)
月間成長:
147.42%
年間予想:
1 788.64%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
94.13 USD
最大の:
5 889.85 USD (44.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.89% (5 889.85 USD)
エクイティによる:
57.85% (9 456.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 909
XAUUSD 2
US30 1
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 28K
XAUUSD 5
US30 0
EURUSD 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 12M
XAUUSD 2.6K
US30 16
EURUSD 12
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 103.93 USD
最悪のトレード: -3 640 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2 873.27 USD
最大連続損失: -1 040.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.88 × 160
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Bitcoin Legend
レビューなし
2025.12.29 23:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 07:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Bitcoin Legend
999 USD/月
870%
0
0
USD
32K
USD
18
94%
913
76%
23%
2.38
30.62
USD
58%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください