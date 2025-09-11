- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
913
利益トレード:
694 (76.01%)
損失トレード:
219 (23.99%)
ベストトレード:
4 103.93 USD
最悪のトレード:
-3 640.34 USD
総利益:
48 128.62 USD (34 680 923 pips)
総損失:
-20 174.48 USD (22 231 997 pips)
最大連続の勝ち:
70 (2 873.27 USD)
最大連続利益:
7 195.59 USD (16)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
22.61%
最大入金額:
22.21%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
4.75
長いトレード:
299 (32.75%)
短いトレード:
614 (67.25%)
プロフィットファクター:
2.39
期待されたペイオフ:
30.62 USD
平均利益:
69.35 USD
平均損失:
-92.12 USD
最大連続の負け:
15 (-1 040.30 USD)
最大連続損失:
-5 621.61 USD (3)
月間成長:
147.42%
年間予想:
1 788.64%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
94.13 USD
最大の:
5 889.85 USD (44.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.89% (5 889.85 USD)
エクイティによる:
57.85% (9 456.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|909
|XAUUSD
|2
|US30
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|28K
|XAUUSD
|5
|US30
|0
|EURUSD
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|12M
|XAUUSD
|2.6K
|US30
|16
|EURUSD
|12
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 103.93 USD
最悪のトレード: -3 640 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2 873.27 USD
最大連続損失: -1 040.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.88 × 160
Bitcoin Legend
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
870%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
18
94%
913
76%
23%
2.38
30.62
USD
USD
58%
1:200