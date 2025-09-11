- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
913
盈利交易:
694 (76.01%)
亏损交易:
219 (23.99%)
最好交易:
4 103.93 USD
最差交易:
-3 640.34 USD
毛利:
48 128.62 USD (34 680 923 pips)
毛利亏损:
-20 174.48 USD (22 231 997 pips)
最大连续赢利:
70 (2 873.27 USD)
最大连续盈利:
7 195.59 USD (16)
夏普比率:
0.15
交易活动:
22.61%
最大入金加载:
22.21%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
4 小时
采收率:
4.75
长期交易:
299 (32.75%)
短期交易:
614 (67.25%)
利润因子:
2.39
预期回报:
30.62 USD
平均利润:
69.35 USD
平均损失:
-92.12 USD
最大连续失误:
15 (-1 040.30 USD)
最大连续亏损:
-5 621.61 USD (3)
每月增长:
147.42%
年度预测:
1 788.64%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
94.13 USD
最大值:
5 889.85 USD (44.50%)
相对跌幅:
结余:
35.89% (5 889.85 USD)
净值:
57.85% (9 456.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|909
|XAUUSD
|2
|US30
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|28K
|XAUUSD
|5
|US30
|0
|EURUSD
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|12M
|XAUUSD
|2.6K
|US30
|16
|EURUSD
|12
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 103.93 USD
最差交易: -3 640 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 873.27 USD
最大连续亏损: -1 040.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.99 × 159
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Bitcoin Legend
没有评论
