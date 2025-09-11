信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Bitcoin Legend
Latifur Rahaman

Bitcoin Legend

Latifur Rahaman
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 870%
Exness-MT5Real31
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
913
盈利交易:
694 (76.01%)
亏损交易:
219 (23.99%)
最好交易:
4 103.93 USD
最差交易:
-3 640.34 USD
毛利:
48 128.62 USD (34 680 923 pips)
毛利亏损:
-20 174.48 USD (22 231 997 pips)
最大连续赢利:
70 (2 873.27 USD)
最大连续盈利:
7 195.59 USD (16)
夏普比率:
0.15
交易活动:
22.61%
最大入金加载:
22.21%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
4 小时
采收率:
4.75
长期交易:
299 (32.75%)
短期交易:
614 (67.25%)
利润因子:
2.39
预期回报:
30.62 USD
平均利润:
69.35 USD
平均损失:
-92.12 USD
最大连续失误:
15 (-1 040.30 USD)
最大连续亏损:
-5 621.61 USD (3)
每月增长:
147.42%
年度预测:
1 788.64%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
94.13 USD
最大值:
5 889.85 USD (44.50%)
相对跌幅:
结余:
35.89% (5 889.85 USD)
净值:
57.85% (9 456.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 909
XAUUSD 2
US30 1
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 28K
XAUUSD 5
US30 0
EURUSD 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 12M
XAUUSD 2.6K
US30 16
EURUSD 12
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 103.93 USD
最差交易: -3 640 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +2 873.27 USD
最大连续亏损: -1 040.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.99 × 159
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Bitcoin Legend
没有评论
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 07:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Bitcoin Legend
每月999 USD
870%
0
0
USD
32K
USD
18
94%
913
76%
23%
2.38
30.62
USD
58%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载