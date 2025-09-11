- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
913
Gewinntrades:
694 (76.01%)
Verlusttrades:
219 (23.99%)
Bester Trade:
4 103.93 USD
Schlechtester Trade:
-3 640.34 USD
Bruttoprofit:
48 128.62 USD (34 680 923 pips)
Bruttoverlust:
-20 174.48 USD (22 231 997 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (2 873.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 195.59 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
22.61%
Max deposit load:
22.21%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
4.75
Long-Positionen:
299 (32.75%)
Short-Positionen:
614 (67.25%)
Profit-Faktor:
2.39
Mathematische Gewinnerwartung:
30.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
69.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-92.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-1 040.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 621.61 USD (3)
Wachstum pro Monat :
147.42%
Jahresprognose:
1 788.64%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
94.13 USD
Maximaler:
5 889.85 USD (44.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.89% (5 889.85 USD)
Kapital:
57.85% (9 456.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|909
|XAUUSD
|2
|US30
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|28K
|XAUUSD
|5
|US30
|0
|EURUSD
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|12M
|XAUUSD
|2.6K
|US30
|16
|EURUSD
|12
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 103.93 USD
Schlechtester Trade: -3 640 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 873.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 040.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.88 × 160
Bitcoin Legend
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
870%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
18
94%
913
76%
23%
2.38
30.62
USD
USD
58%
1:200