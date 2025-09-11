SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Bitcoin Legend
Latifur Rahaman

Bitcoin Legend

Latifur Rahaman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 870%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
913
Gewinntrades:
694 (76.01%)
Verlusttrades:
219 (23.99%)
Bester Trade:
4 103.93 USD
Schlechtester Trade:
-3 640.34 USD
Bruttoprofit:
48 128.62 USD (34 680 923 pips)
Bruttoverlust:
-20 174.48 USD (22 231 997 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
70 (2 873.27 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 195.59 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
22.61%
Max deposit load:
22.21%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
4.75
Long-Positionen:
299 (32.75%)
Short-Positionen:
614 (67.25%)
Profit-Faktor:
2.39
Mathematische Gewinnerwartung:
30.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
69.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-92.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-1 040.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 621.61 USD (3)
Wachstum pro Monat :
147.42%
Jahresprognose:
1 788.64%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
94.13 USD
Maximaler:
5 889.85 USD (44.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.89% (5 889.85 USD)
Kapital:
57.85% (9 456.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 909
XAUUSD 2
US30 1
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 28K
XAUUSD 5
US30 0
EURUSD 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 12M
XAUUSD 2.6K
US30 16
EURUSD 12
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 103.93 USD
Schlechtester Trade: -3 640 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 873.27 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 040.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.88 × 160
Bitcoin Legend
Keine Bewertungen
2025.12.29 23:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 07:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.