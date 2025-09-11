SeñalesSecciones
Latifur Rahaman

Bitcoin Legend

Latifur Rahaman
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 870%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
913
Transacciones Rentables:
694 (76.01%)
Transacciones Irrentables:
219 (23.99%)
Mejor transacción:
4 103.93 USD
Peor transacción:
-3 640.34 USD
Beneficio Bruto:
48 128.62 USD (34 680 923 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 174.48 USD (22 231 997 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (2 873.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 195.59 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
22.61%
Carga máxima del depósito:
22.21%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
4.75
Transacciones Largas:
299 (32.75%)
Transacciones Cortas:
614 (67.25%)
Factor de Beneficio:
2.39
Beneficio Esperado:
30.62 USD
Beneficio medio:
69.35 USD
Pérdidas medias:
-92.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-1 040.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 621.61 USD (3)
Crecimiento al mes:
147.42%
Pronóstico anual:
1 788.64%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
94.13 USD
Máxima:
5 889.85 USD (44.50%)
Reducción relativa:
De balance:
35.89% (5 889.85 USD)
De fondos:
57.85% (9 456.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 909
XAUUSD 2
US30 1
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 28K
XAUUSD 5
US30 0
EURUSD 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 12M
XAUUSD 2.6K
US30 16
EURUSD 12
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 103.93 USD
Peor transacción: -3 640 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2 873.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 040.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.99 × 159
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
