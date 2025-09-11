- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
913
Transacciones Rentables:
694 (76.01%)
Transacciones Irrentables:
219 (23.99%)
Mejor transacción:
4 103.93 USD
Peor transacción:
-3 640.34 USD
Beneficio Bruto:
48 128.62 USD (34 680 923 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 174.48 USD (22 231 997 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (2 873.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 195.59 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
22.61%
Carga máxima del depósito:
22.21%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
4.75
Transacciones Largas:
299 (32.75%)
Transacciones Cortas:
614 (67.25%)
Factor de Beneficio:
2.39
Beneficio Esperado:
30.62 USD
Beneficio medio:
69.35 USD
Pérdidas medias:
-92.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-1 040.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 621.61 USD (3)
Crecimiento al mes:
147.42%
Pronóstico anual:
1 788.64%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
94.13 USD
Máxima:
5 889.85 USD (44.50%)
Reducción relativa:
De balance:
35.89% (5 889.85 USD)
De fondos:
57.85% (9 456.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|909
|XAUUSD
|2
|US30
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|28K
|XAUUSD
|5
|US30
|0
|EURUSD
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|12M
|XAUUSD
|2.6K
|US30
|16
|EURUSD
|12
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4 103.93 USD
Peor transacción: -3 640 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2 873.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 040.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.99 × 159
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Bitcoin Legend
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
870%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
18
94%
913
76%
23%
2.38
30.62
USD
USD
58%
1:200