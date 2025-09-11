- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
913
Negociações com lucro:
694 (76.01%)
Negociações com perda:
219 (23.99%)
Melhor negociação:
4 103.93 USD
Pior negociação:
-3 640.34 USD
Lucro bruto:
48 128.62 USD (34 680 923 pips)
Perda bruta:
-20 174.48 USD (22 231 997 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (2 873.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 195.59 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
22.61%
Depósito máximo carregado:
22.21%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
4.75
Negociações longas:
299 (32.75%)
Negociações curtas:
614 (67.25%)
Fator de lucro:
2.39
Valor esperado:
30.62 USD
Lucro médio:
69.35 USD
Perda média:
-92.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-1 040.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 621.61 USD (3)
Crescimento mensal:
147.42%
Previsão anual:
1 788.64%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
94.13 USD
Máximo:
5 889.85 USD (44.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.89% (5 889.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.85% (9 456.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|909
|XAUUSD
|2
|US30
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|28K
|XAUUSD
|5
|US30
|0
|EURUSD
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|12M
|XAUUSD
|2.6K
|US30
|16
|EURUSD
|12
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 103.93 USD
Pior negociação: -3 640 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2 873.27 USD
Máxima perda consecutiva: -1 040.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.29 × 160
Bitcoin Legend
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
870%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
18
94%
913
76%
23%
2.38
30.62
USD
USD
58%
1:200