SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Bitcoin Legend
Latifur Rahaman

Bitcoin Legend

Latifur Rahaman
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 870%
Exness-MT5Real31
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
913
Negociações com lucro:
694 (76.01%)
Negociações com perda:
219 (23.99%)
Melhor negociação:
4 103.93 USD
Pior negociação:
-3 640.34 USD
Lucro bruto:
48 128.62 USD (34 680 923 pips)
Perda bruta:
-20 174.48 USD (22 231 997 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (2 873.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 195.59 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
22.61%
Depósito máximo carregado:
22.21%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
4.75
Negociações longas:
299 (32.75%)
Negociações curtas:
614 (67.25%)
Fator de lucro:
2.39
Valor esperado:
30.62 USD
Lucro médio:
69.35 USD
Perda média:
-92.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-1 040.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 621.61 USD (3)
Crescimento mensal:
147.42%
Previsão anual:
1 788.64%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
94.13 USD
Máximo:
5 889.85 USD (44.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.89% (5 889.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.85% (9 456.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 909
XAUUSD 2
US30 1
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 28K
XAUUSD 5
US30 0
EURUSD 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 12M
XAUUSD 2.6K
US30 16
EURUSD 12
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 103.93 USD
Pior negociação: -3 640 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2 873.27 USD
Máxima perda consecutiva: -1 040.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.29 × 160
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Bitcoin Legend
Sem comentários
2025.12.29 23:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 07:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Bitcoin Legend
999 USD por mês
870%
0
0
USD
32K
USD
18
94%
913
76%
23%
2.38
30.62
USD
58%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.