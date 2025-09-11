- 자본
- 축소
트레이드:
958
이익 거래:
723 (75.46%)
손실 거래:
235 (24.53%)
최고의 거래:
4 103.93 USD
최악의 거래:
-3 640.34 USD
총 수익:
57 473.42 USD (35 369 486 pips)
총 손실:
-26 032.09 USD (24 316 453 pips)
연속 최대 이익:
70 (2 873.27 USD)
연속 최대 이익:
7 195.59 USD (16)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
21.18%
최대 입금량:
22.21%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
44
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
5.34
롱(주식매수):
317 (33.09%)
숏(주식차입매도):
641 (66.91%)
수익 요인:
2.21
기대수익:
32.82 USD
평균 이익:
79.49 USD
평균 손실:
-110.77 USD
연속 최대 손실:
15 (-1 040.30 USD)
연속 최대 손실:
-5 621.61 USD (3)
월별 성장률:
48.57%
연간 예측:
589.26%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
94.13 USD
최대한의:
5 889.85 USD (44.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
35.89% (5 889.85 USD)
자본금별:
57.85% (9 456.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|954
|XAUUSD
|2
|US30
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|31K
|XAUUSD
|5
|US30
|0
|EURUSD
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|11M
|XAUUSD
|2.6K
|US30
|16
|EURUSD
|12
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 103.93 USD
최악의 거래: -3 640 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +2 873.27 USD
연속 최대 손실: -1 040.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|51.00 × 1
Bitcoin Legend
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
974%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
20
94%
958
75%
21%
2.20
32.82
USD
USD
58%
1:200