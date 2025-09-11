- Crescita
Trade:
332
Profit Trade:
259 (78.01%)
Loss Trade:
73 (21.99%)
Best Trade:
59.55 USD
Worst Trade:
-25.00 USD
Profitto lordo:
1 333.75 USD (7 135 276 pips)
Perdita lorda:
-487.58 USD (3 926 720 pips)
Vincite massime consecutive:
56 (180.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.98 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
17.76%
Massimo carico di deposito:
3.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.55
Long Trade:
172 (51.81%)
Short Trade:
160 (48.19%)
Fattore di profitto:
2.74
Profitto previsto:
2.55 USD
Profitto medio:
5.15 USD
Perdita media:
-6.68 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-129.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-129.11 USD (8)
Crescita mensile:
31.32%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
129.11 USD (8.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.17% (129.11 USD)
Per equità:
8.31% (188.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|331
|XAUUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|843
|XAUUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|3.2M
|XAUUSD
|1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.55 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +180.80 USD
Massima perdita consecutiva: -129.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|5.76 × 17
Bitcoin Legend
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
56%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
6
92%
332
78%
18%
2.73
2.55
USD
USD
8%
1:200