Latifur Rahaman

Bitcoin Legend

Latifur Rahaman
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 870%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
913
Прибыльных трейдов:
694 (76.01%)
Убыточных трейдов:
219 (23.99%)
Лучший трейд:
4 103.93 USD
Худший трейд:
-3 640.34 USD
Общая прибыль:
48 128.62 USD (34 680 923 pips)
Общий убыток:
-20 174.48 USD (22 231 997 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (2 873.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 195.59 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
22.61%
Макс. загрузка депозита:
22.21%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.75
Длинных трейдов:
299 (32.75%)
Коротких трейдов:
614 (67.25%)
Профит фактор:
2.39
Мат. ожидание:
30.62 USD
Средняя прибыль:
69.35 USD
Средний убыток:
-92.12 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 040.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 621.61 USD (3)
Прирост в месяц:
147.42%
Годовой прогноз:
1 788.64%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.13 USD
Максимальная:
5 889.85 USD (44.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.89% (5 889.85 USD)
По эквити:
57.85% (9 456.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 909
XAUUSD 2
US30 1
EURUSD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 28K
XAUUSD 5
US30 0
EURUSD 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 12M
XAUUSD 2.6K
US30 16
EURUSD 12
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
10M 20M 30M 40M 50M 60M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 103.93 USD
Худший трейд: -3 640 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 873.27 USD
Макс. убыток в серии: -1 040.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.64 × 160
Bitcoin Legend
Нет отзывов
2025.12.29 23:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 08:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 06:11
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 07:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
