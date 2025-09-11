- Прирост
Всего трейдов:
913
Прибыльных трейдов:
694 (76.01%)
Убыточных трейдов:
219 (23.99%)
Лучший трейд:
4 103.93 USD
Худший трейд:
-3 640.34 USD
Общая прибыль:
48 128.62 USD (34 680 923 pips)
Общий убыток:
-20 174.48 USD (22 231 997 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (2 873.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 195.59 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
22.61%
Макс. загрузка депозита:
22.21%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.75
Длинных трейдов:
299 (32.75%)
Коротких трейдов:
614 (67.25%)
Профит фактор:
2.39
Мат. ожидание:
30.62 USD
Средняя прибыль:
69.35 USD
Средний убыток:
-92.12 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-1 040.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 621.61 USD (3)
Прирост в месяц:
147.42%
Годовой прогноз:
1 788.64%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.13 USD
Максимальная:
5 889.85 USD (44.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.89% (5 889.85 USD)
По эквити:
57.85% (9 456.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|909
|XAUUSD
|2
|US30
|1
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|28K
|XAUUSD
|5
|US30
|0
|EURUSD
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|12M
|XAUUSD
|2.6K
|US30
|16
|EURUSD
|12
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
|
10M 20M 30M 40M 50M 60M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 103.93 USD
Худший трейд: -3 640 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 873.27 USD
Макс. убыток в серии: -1 040.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.64 × 160
