- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
3 (21.42%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (78.57%)
En iyi işlem:
13.43 USD
En kötü işlem:
-16.83 USD
Brüt kâr:
33.12 USD (5 235 pips)
Brüt zarar:
-76.90 USD (9 464 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (21.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.48 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.34
Alım-satım etkinliği:
75.33%
Maks. mevduat yükü:
2.82%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
9 (64.29%)
Satış işlemleri:
5 (35.71%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-3.13 USD
Ortalama kâr:
11.04 USD
Ortalama zarar:
-6.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-54.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.25 USD (7)
Aylık büyüme:
-5.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.96 USD
Maksimum:
61.96 USD (11.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.60% (61.96 USD)
Varlığa göre:
3.33% (16.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4
|CHFJPY
|3
|XAUUSD
|2
|NZDJPY
|2
|CADJPY
|2
|AUDJPY
|1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-10
|CHFJPY
|-10
|XAUUSD
|-33
|NZDJPY
|5
|CADJPY
|10
|AUDJPY
|-6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-1.4K
|CHFJPY
|-1.4K
|XAUUSD
|-3.3K
|NZDJPY
|911
|CADJPY
|1.6K
|AUDJPY
|-716
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.43 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +21.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
MGK-MAIN
|0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
AFX-Real
|0.00 × 2
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 2
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 7
TMS-Live
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
BossaFX-Real
|0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 9
FXOpen-Real1
|0.00 × 6
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
MBTrading-Live
|0.00 × 6
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
Exness-Real16
|0.00 × 2
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
