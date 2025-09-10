シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Unknownym
Alfi Ahmad Fauzi

Unknownym

Alfi Ahmad Fauzi
レビュー0件
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -7%
MaxrichGroup-Real
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
11 (28.94%)
損失トレード:
27 (71.05%)
ベストトレード:
13.43 USD
最悪のトレード:
-16.83 USD
総利益:
95.92 USD (15 312 pips)
総損失:
-131.24 USD (17 589 pips)
最大連続の勝ち:
2 (21.48 USD)
最大連続利益:
21.48 USD (2)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
74.84%
最大入金額:
2.82%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
19 (50.00%)
短いトレード:
19 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.73
期待されたペイオフ:
-0.93 USD
平均利益:
8.72 USD
平均損失:
-4.86 USD
最大連続の負け:
7 (-54.25 USD)
最大連続損失:
-54.25 USD (7)
月間成長:
1.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
61.96 USD
最大の:
61.96 USD (11.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.60% (61.96 USD)
エクイティによる:
3.33% (16.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
CHFJPY 16
NZDJPY 6
USDJPY 4
CADJPY 4
GBPJPY 4
AUDJPY 2
XAUUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
CHFJPY 17
NZDJPY 1
USDJPY -10
CADJPY 2
GBPJPY -2
AUDJPY -9
XAUUSD -33
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
CHFJPY 3.2K
NZDJPY 325
USDJPY -1.4K
CADJPY 415
GBPJPY -236
AUDJPY -1.3K
XAUUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13.43 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +21.48 USD
最大連続損失: -54.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MetasGroup-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Exness-Real33
0.00 × 2
278 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.19 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 23:34
Share of trading days is too low
2025.11.21 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.06 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 18:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 22:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 13:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 13:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Unknownym
30 USD/月
-7%
0
0
USD
499
USD
16
0%
38
28%
75%
0.73
-0.93
USD
12%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください