- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
11 (28.94%)
損失トレード:
27 (71.05%)
ベストトレード:
13.43 USD
最悪のトレード:
-16.83 USD
総利益:
95.92 USD (15 312 pips)
総損失:
-131.24 USD (17 589 pips)
最大連続の勝ち:
2 (21.48 USD)
最大連続利益:
21.48 USD (2)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
74.84%
最大入金額:
2.82%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
19 (50.00%)
短いトレード:
19 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.73
期待されたペイオフ:
-0.93 USD
平均利益:
8.72 USD
平均損失:
-4.86 USD
最大連続の負け:
7 (-54.25 USD)
最大連続損失:
-54.25 USD (7)
月間成長:
1.73%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
61.96 USD
最大の:
61.96 USD (11.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.60% (61.96 USD)
エクイティによる:
3.33% (16.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|16
|NZDJPY
|6
|USDJPY
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|2
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|CHFJPY
|17
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|-10
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|-2
|AUDJPY
|-9
|XAUUSD
|-33
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|CHFJPY
|3.2K
|NZDJPY
|325
|USDJPY
|-1.4K
|CADJPY
|415
|GBPJPY
|-236
|AUDJPY
|-1.3K
|XAUUSD
|-3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.43 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +21.48 USD
最大連続損失: -54.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
