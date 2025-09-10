SinaisSeções
Alfi Ahmad Fauzi

Unknownym

Alfi Ahmad Fauzi
0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -7%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
11 (28.94%)
Negociações com perda:
27 (71.05%)
Melhor negociação:
13.43 USD
Pior negociação:
-16.83 USD
Lucro bruto:
95.92 USD (15 312 pips)
Perda bruta:
-131.24 USD (17 589 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (21.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.48 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
74.84%
Depósito máximo carregado:
2.82%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
19 (50.00%)
Negociações curtas:
19 (50.00%)
Fator de lucro:
0.73
Valor esperado:
-0.93 USD
Lucro médio:
8.72 USD
Perda média:
-4.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-54.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.25 USD (7)
Crescimento mensal:
1.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
61.96 USD
Máximo:
61.96 USD (11.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.60% (61.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.33% (16.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY 16
NZDJPY 6
USDJPY 4
CADJPY 4
GBPJPY 4
AUDJPY 2
XAUUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY 17
NZDJPY 1
USDJPY -10
CADJPY 2
GBPJPY -2
AUDJPY -9
XAUUSD -33
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY 3.2K
NZDJPY 325
USDJPY -1.4K
CADJPY 415
GBPJPY -236
AUDJPY -1.3K
XAUUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.43 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +21.48 USD
Máxima perda consecutiva: -54.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.12.19 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 23:34
Share of trading days is too low
2025.11.21 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.06 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 18:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 22:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 13:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 13:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Unknownym
30 USD por mês
-7%
0
0
USD
499
USD
16
0%
38
28%
75%
0.73
-0.93
USD
12%
1:200
