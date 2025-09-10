- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
11 (28.94%)
Negociações com perda:
27 (71.05%)
Melhor negociação:
13.43 USD
Pior negociação:
-16.83 USD
Lucro bruto:
95.92 USD (15 312 pips)
Perda bruta:
-131.24 USD (17 589 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (21.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.48 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
74.84%
Depósito máximo carregado:
2.82%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
19 (50.00%)
Negociações curtas:
19 (50.00%)
Fator de lucro:
0.73
Valor esperado:
-0.93 USD
Lucro médio:
8.72 USD
Perda média:
-4.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-54.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.25 USD (7)
Crescimento mensal:
1.73%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
61.96 USD
Máximo:
61.96 USD (11.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.60% (61.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.33% (16.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|16
|NZDJPY
|6
|USDJPY
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|2
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY
|17
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|-10
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|-2
|AUDJPY
|-9
|XAUUSD
|-33
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY
|3.2K
|NZDJPY
|325
|USDJPY
|-1.4K
|CADJPY
|415
|GBPJPY
|-236
|AUDJPY
|-1.3K
|XAUUSD
|-3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.43 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +21.48 USD
Máxima perda consecutiva: -54.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
