- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
11 (29.72%)
Убыточных трейдов:
26 (70.27%)
Лучший трейд:
13.43 USD
Худший трейд:
-16.83 USD
Общая прибыль:
95.92 USD (15 312 pips)
Общий убыток:
-127.48 USD (17 037 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (21.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.48 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
74.84%
Макс. загрузка депозита:
2.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
19 (51.35%)
Коротких трейдов:
18 (48.65%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-0.85 USD
Средняя прибыль:
8.72 USD
Средний убыток:
-4.90 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-54.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.25 USD (7)
Прирост в месяц:
1.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.96 USD
Максимальная:
61.96 USD (11.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.60% (61.96 USD)
По эквити:
3.33% (16.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|16
|NZDJPY
|6
|USDJPY
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|4
|XAUUSD
|2
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY
|17
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|-10
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|-2
|XAUUSD
|-33
|AUDJPY
|-6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY
|3.2K
|NZDJPY
|325
|USDJPY
|-1.4K
|CADJPY
|415
|GBPJPY
|-236
|XAUUSD
|-3.3K
|AUDJPY
|-716
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.43 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +21.48 USD
Макс. убыток в серии: -54.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
