Alfi Ahmad Fauzi

Unknownym

Alfi Ahmad Fauzi
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
11 (29.72%)
Убыточных трейдов:
26 (70.27%)
Лучший трейд:
13.43 USD
Худший трейд:
-16.83 USD
Общая прибыль:
95.92 USD (15 312 pips)
Общий убыток:
-127.48 USD (17 037 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (21.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.48 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.11
Торговая активность:
74.84%
Макс. загрузка депозита:
2.82%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
19 (51.35%)
Коротких трейдов:
18 (48.65%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-0.85 USD
Средняя прибыль:
8.72 USD
Средний убыток:
-4.90 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-54.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.25 USD (7)
Прирост в месяц:
1.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
61.96 USD
Максимальная:
61.96 USD (11.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.60% (61.96 USD)
По эквити:
3.33% (16.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY 16
NZDJPY 6
USDJPY 4
CADJPY 4
GBPJPY 4
XAUUSD 2
AUDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY 17
NZDJPY 1
USDJPY -10
CADJPY 2
GBPJPY -2
XAUUSD -33
AUDJPY -6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY 3.2K
NZDJPY 325
USDJPY -1.4K
CADJPY 415
GBPJPY -236
XAUUSD -3.3K
AUDJPY -716
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.43 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +21.48 USD
Макс. убыток в серии: -54.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2025.12.19 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 23:34
Share of trading days is too low
2025.11.21 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.06 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 18:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 22:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 13:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 13:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Unknownym
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
502
USD
15
0%
37
29%
75%
0.75
-0.85
USD
12%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.