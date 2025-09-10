SegnaliSezioni
Alfi Ahmad Fauzi

Unknownym

Alfi Ahmad Fauzi
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
3 (21.42%)
Loss Trade:
11 (78.57%)
Best Trade:
13.43 USD
Worst Trade:
-16.83 USD
Profitto lordo:
33.12 USD (5 235 pips)
Perdita lorda:
-76.90 USD (9 464 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (21.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.48 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.34
Attività di trading:
75.33%
Massimo carico di deposito:
2.82%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
9 (64.29%)
Short Trade:
5 (35.71%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-3.13 USD
Profitto medio:
11.04 USD
Perdita media:
-6.99 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-54.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.25 USD (7)
Crescita mensile:
-5.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
61.96 USD
Massimale:
61.96 USD (11.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.60% (61.96 USD)
Per equità:
3.33% (16.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 4
CHFJPY 3
XAUUSD 2
NZDJPY 2
CADJPY 2
AUDJPY 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -10
CHFJPY -10
XAUUSD -33
NZDJPY 5
CADJPY 10
AUDJPY -6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -1.4K
CHFJPY -1.4K
XAUUSD -3.3K
NZDJPY 911
CADJPY 1.6K
AUDJPY -716
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.43 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +21.48 USD
Massima perdita consecutiva: -54.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Unknownym
30USD al mese
-8%
0
0
USD
490
USD
11
0%
14
21%
75%
0.43
-3.13
USD
12%
1:200
