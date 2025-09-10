信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Unknownym
Alfi Ahmad Fauzi

Unknownym

Alfi Ahmad Fauzi
0条评论
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -7%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
38
盈利交易:
11 (28.94%)
亏损交易:
27 (71.05%)
最好交易:
13.43 USD
最差交易:
-16.83 USD
毛利:
95.92 USD (15 312 pips)
毛利亏损:
-131.24 USD (17 589 pips)
最大连续赢利:
2 (21.48 USD)
最大连续盈利:
21.48 USD (2)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
74.84%
最大入金加载:
2.82%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.57
长期交易:
19 (50.00%)
短期交易:
19 (50.00%)
利润因子:
0.73
预期回报:
-0.93 USD
平均利润:
8.72 USD
平均损失:
-4.86 USD
最大连续失误:
7 (-54.25 USD)
最大连续亏损:
-54.25 USD (7)
每月增长:
1.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
61.96 USD
最大值:
61.96 USD (11.60%)
相对跌幅:
结余:
11.60% (61.96 USD)
净值:
3.33% (16.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY 16
NZDJPY 6
USDJPY 4
CADJPY 4
GBPJPY 4
AUDJPY 2
XAUUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY 17
NZDJPY 1
USDJPY -10
CADJPY 2
GBPJPY -2
AUDJPY -9
XAUUSD -33
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY 3.2K
NZDJPY 325
USDJPY -1.4K
CADJPY 415
GBPJPY -236
AUDJPY -1.3K
XAUUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +13.43 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +21.48 USD
最大连续亏损: -54.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

MetasGroup-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Exness-Real33
0.00 × 2
278 更多...
没有评论
2025.12.19 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 23:34
Share of trading days is too low
2025.11.21 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.06 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 18:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 22:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 13:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 13:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Unknownym
每月30 USD
-7%
0
0
USD
499
USD
16
0%
38
28%
75%
0.73
-0.93
USD
12%
1:200
