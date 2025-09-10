- 成长
交易:
38
盈利交易:
11 (28.94%)
亏损交易:
27 (71.05%)
最好交易:
13.43 USD
最差交易:
-16.83 USD
毛利:
95.92 USD (15 312 pips)
毛利亏损:
-131.24 USD (17 589 pips)
最大连续赢利:
2 (21.48 USD)
最大连续盈利:
21.48 USD (2)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
74.84%
最大入金加载:
2.82%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.57
长期交易:
19 (50.00%)
短期交易:
19 (50.00%)
利润因子:
0.73
预期回报:
-0.93 USD
平均利润:
8.72 USD
平均损失:
-4.86 USD
最大连续失误:
7 (-54.25 USD)
最大连续亏损:
-54.25 USD (7)
每月增长:
1.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
61.96 USD
最大值:
61.96 USD (11.60%)
相对跌幅:
结余:
11.60% (61.96 USD)
净值:
3.33% (16.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|16
|NZDJPY
|6
|USDJPY
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|2
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|17
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|-10
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|-2
|AUDJPY
|-9
|XAUUSD
|-33
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|3.2K
|NZDJPY
|325
|USDJPY
|-1.4K
|CADJPY
|415
|GBPJPY
|-236
|AUDJPY
|-1.3K
|XAUUSD
|-3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.43 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +21.48 USD
最大连续亏损: -54.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-7%
0
0
USD
USD
499
USD
USD
16
0%
38
28%
75%
0.73
-0.93
USD
USD
12%
1:200