- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
11 (28.94%)
Transacciones Irrentables:
27 (71.05%)
Mejor transacción:
13.43 USD
Peor transacción:
-16.83 USD
Beneficio Bruto:
95.92 USD (15 312 pips)
Pérdidas Brutas:
-131.24 USD (17 589 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (21.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.48 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
74.84%
Carga máxima del depósito:
2.82%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.57
Transacciones Largas:
19 (50.00%)
Transacciones Cortas:
19 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.73
Beneficio Esperado:
-0.93 USD
Beneficio medio:
8.72 USD
Pérdidas medias:
-4.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-54.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.25 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.73%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
61.96 USD
Máxima:
61.96 USD (11.60%)
Reducción relativa:
De balance:
11.60% (61.96 USD)
De fondos:
3.33% (16.57 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|16
|NZDJPY
|6
|USDJPY
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|2
|XAUUSD
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|CHFJPY
|17
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|-10
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|-2
|AUDJPY
|-9
|XAUUSD
|-33
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|CHFJPY
|3.2K
|NZDJPY
|325
|USDJPY
|-1.4K
|CADJPY
|415
|GBPJPY
|-236
|AUDJPY
|-1.3K
|XAUUSD
|-3.3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +13.43 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +21.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.25 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 7
AM-UK-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 14
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
MGK-MAIN
|0.00 × 7
Exness-Real33
|0.00 × 2
