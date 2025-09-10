SeñalesSecciones
Alfi Ahmad Fauzi

Unknownym

Alfi Ahmad Fauzi
0 comentarios
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -7%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
11 (28.94%)
Transacciones Irrentables:
27 (71.05%)
Mejor transacción:
13.43 USD
Peor transacción:
-16.83 USD
Beneficio Bruto:
95.92 USD (15 312 pips)
Pérdidas Brutas:
-131.24 USD (17 589 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (21.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.48 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
74.84%
Carga máxima del depósito:
2.82%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.57
Transacciones Largas:
19 (50.00%)
Transacciones Cortas:
19 (50.00%)
Factor de Beneficio:
0.73
Beneficio Esperado:
-0.93 USD
Beneficio medio:
8.72 USD
Pérdidas medias:
-4.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-54.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-54.25 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.73%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
61.96 USD
Máxima:
61.96 USD (11.60%)
Reducción relativa:
De balance:
11.60% (61.96 USD)
De fondos:
3.33% (16.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CHFJPY 16
NZDJPY 6
USDJPY 4
CADJPY 4
GBPJPY 4
AUDJPY 2
XAUUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CHFJPY 17
NZDJPY 1
USDJPY -10
CADJPY 2
GBPJPY -2
AUDJPY -9
XAUUSD -33
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CHFJPY 3.2K
NZDJPY 325
USDJPY -1.4K
CADJPY 415
GBPJPY -236
AUDJPY -1.3K
XAUUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13.43 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +21.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 14
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Exness-Real33
0.00 × 2
otros 278...
No hay comentarios
2025.12.19 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 23:34
Share of trading days is too low
2025.11.21 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.06 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 18:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 22:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 13:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 13:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 12:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Unknownym
30 USD al mes
-7%
0
0
USD
499
USD
16
0%
38
28%
75%
0.73
-0.93
USD
12%
1:200
Copiar

