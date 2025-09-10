- 자본
- 축소
트레이드:
39
이익 거래:
11 (28.20%)
손실 거래:
28 (71.79%)
최고의 거래:
13.43 USD
최악의 거래:
-16.83 USD
총 수익:
95.92 USD (15 312 pips)
총 손실:
-134.20 USD (17 871 pips)
연속 최대 이익:
2 (21.48 USD)
연속 최대 이익:
21.48 USD (2)
샤프 비율:
-0.13
거래 활동:
77.13%
최대 입금량:
2.82%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.62
롱(주식매수):
20 (51.28%)
숏(주식차입매도):
19 (48.72%)
수익 요인:
0.71
기대수익:
-0.98 USD
평균 이익:
8.72 USD
평균 손실:
-4.79 USD
연속 최대 손실:
7 (-54.25 USD)
연속 최대 손실:
-54.25 USD (7)
월별 성장률:
0.97%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
61.96 USD
최대한의:
61.96 USD (11.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.60% (61.96 USD)
자본금별:
3.33% (16.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|16
|NZDJPY
|6
|USDJPY
|4
|CADJPY
|4
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|2
|XAUUSD
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY
|17
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|-10
|CADJPY
|2
|GBPJPY
|-2
|AUDJPY
|-9
|XAUUSD
|-33
|NZDUSD
|-3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY
|3.2K
|NZDJPY
|325
|USDJPY
|-1.4K
|CADJPY
|415
|GBPJPY
|-236
|AUDJPY
|-1.3K
|XAUUSD
|-3.3K
|NZDUSD
|-282
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +13.43 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +21.48 USD
연속 최대 손실: -54.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
