시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Unknownym
Alfi Ahmad Fauzi

Unknownym

Alfi Ahmad Fauzi
0 리뷰
17
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -7%
MaxrichGroup-Real
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
39
이익 거래:
11 (28.20%)
손실 거래:
28 (71.79%)
최고의 거래:
13.43 USD
최악의 거래:
-16.83 USD
총 수익:
95.92 USD (15 312 pips)
총 손실:
-134.20 USD (17 871 pips)
연속 최대 이익:
2 (21.48 USD)
연속 최대 이익:
21.48 USD (2)
샤프 비율:
-0.13
거래 활동:
77.13%
최대 입금량:
2.82%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.62
롱(주식매수):
20 (51.28%)
숏(주식차입매도):
19 (48.72%)
수익 요인:
0.71
기대수익:
-0.98 USD
평균 이익:
8.72 USD
평균 손실:
-4.79 USD
연속 최대 손실:
7 (-54.25 USD)
연속 최대 손실:
-54.25 USD (7)
월별 성장률:
0.97%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
61.96 USD
최대한의:
61.96 USD (11.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.60% (61.96 USD)
자본금별:
3.33% (16.57 USD)

배포

심볼 Sell Buy
CHFJPY 16
NZDJPY 6
USDJPY 4
CADJPY 4
GBPJPY 4
AUDJPY 2
XAUUSD 2
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
CHFJPY 17
NZDJPY 1
USDJPY -10
CADJPY 2
GBPJPY -2
AUDJPY -9
XAUUSD -33
NZDUSD -3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
CHFJPY 3.2K
NZDJPY 325
USDJPY -1.4K
CADJPY 415
GBPJPY -236
AUDJPY -1.3K
XAUUSD -3.3K
NZDUSD -282
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +13.43 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +21.48 USD
연속 최대 손실: -54.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
283 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 03:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 23:34
Share of trading days is too low
2025.11.21 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 07:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 11:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 10:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.07 08:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.06 10:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 09:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 18:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 17:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.05 23:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 22:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 13:19
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 13:19
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.35% of days out of the 23 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Unknownym
월별 30 USD
-7%
0
0
USD
496
USD
17
0%
39
28%
77%
0.71
-0.98
USD
12%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.